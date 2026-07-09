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Entrenador de Independiente Santa Fe está en la baraja de posibles técnicos para Uruguay: “Me siento capaz de dirigir la selección”

El técnico uruguayo valoró la gestión de Bielsa, detalló causas de la eliminación y afirmó que todos los entrenadores sueñan con dirigir el equipo nacional

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Pablo Repetto recompuso el camino en la Liga BetPlay con Santa Fe tras la clasificación a las finales del primer semestre del 2026 - crédito Colprensa/Cristian Bayona
Pablo Repetto recompuso el camino en la Liga BetPlay con Santa Fe tras la clasificación a las finales del primer semestre del 2026 - crédito Colprensa/Cristian Bayona

El entrenador Pablo Repetto habló públicamente luego de la eliminación de Uruguay en el Mundial 2026 y se posicionó como opción para suceder a Marcelo Bielsa. En una extensa entrevista, el técnico de Independiente Santa Fe respondió sobre su posible candidatura y dejó una frase contundente: “Yo me siento capaz, como todos”.

Consultado sobre la posibilidad de dirigir a la Celeste, Repetto rechazó autoproclamarse candidato, pero no dudó en afirmar su preparación: “No creo que un entrenador se ponga de candidato. Pero sí, yo me siento capaz, como todos. Preguntale a cualquier entrenador del fútbol uruguayo y la respuesta va a ser la misma”, sostuvo, en diálogo con El Espectador Deportes.

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El técnico aclaró que la elección del próximo seleccionador depende de los directivos de la Asociación Uruguaya de Fútbol y que la nacionalidad no debe ser el único criterio: “Ha pasado mucho en la historia de los entrenadores de Uruguay... No pasa por nacionalidad, sino por capacidad.”

Pablo Repetto fue amonestado por ingresar al campo mientras protestaba por una decisión arbitral en el partido vs. América de Cali - crédito Colprensa/Lina Gasca
Pablo Repetto fue amonestado por ingresar al campo mientras protestaba por una decisión arbitral en el partido vs. América de Cali - crédito Colprensa/Lina Gasca

Repetto dedicó buena parte de la charla a desmenuzar las causas de la eliminación de Uruguay en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Reconoció la decepción generalizada, pero defendió el rendimiento del equipo y separó el juego del resultado: “Todos teníamos una gran expectativa, pero si analizamos el resultado final, es unánime que Uruguay no logró lo que quería. Tenemos que analizar qué pasó dentro de la competencia. No hay dos opiniones de que Uruguay mereció tener mejores resultados.”

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Se detuvo en las lesiones que condicionaron al plantel: “Para mí, la baja de los dos zagueros y sobre todo la de Carrasqueta fueron muy influyentes. Era el jugador que podía destrabar partidos cerrados y lamentablemente no lo tuvimos.”

Uruguay fue eliminada en fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito REUTERS/Daniel Becerril
Uruguay fue eliminada en fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito REUTERS/Daniel Becerril

Detalló cómo las ausencias obligaron a Bielsa a modificar su esquema inicial, recurriendo a dos delanteros y perdiendo control en el mediocampo. “Si analizás ese primer tiempo con Arabia, es el que nos deja fuera del partido, independientemente de las situaciones generadas.”

El entrenador también enumeró los errores puntuales que costaron la clasificación. “Hubo cuatro errores determinantes. Dos fueron más tácticos, pero no creo que pasen por el entrenador, sino por los jugadores. La barrera es muy importante y es algo táctico. Los jugadores en la barrera tienen que estar parados, defenderla... El tiro de esquina, si analizás, es un error de marca individual.”

Al comparar la experiencia mundialista con su propio recorrido como técnico, recordó situaciones similares vividas en finales y partidos decisivos, subrayando la importancia de los detalles: “En esto de la competencia, que son tres partidos, cualquier error —y no fue uno, sino varios— te deja afuera en una paridad grande que hay.”

El presente en Independiente Santa Fe con Pablo Repetto

Santa Fe
Santa Fe sufrió una fase de grupos complicada por algunos resultados adversos en la Libertadores - crédito Santa Fe

Repetto también repasó su actualidad en Independiente Santa Fe. Explicó que el inicio de temporada fue complejo por la falta de resultados, pero destacó el respaldo de los directivos y el buen clima actual: “Nos costó al principio, pero no tanto desde el juego. Tuvimos una serie de empates que generaron dudas desde la prensa y un sector de hinchas, porque el equipo no estaba dentro de los ocho. Hoy hace doce partidos que no perdemos, venimos ganando, y la gente está muy contenta con la propuesta.”

El técnico remarcó los objetivos inmediatos en el torneo local y en la Copa Sudamericana, así como la necesidad de sumar refuerzos en posiciones puntuales: “Hemos mantenido el plantel, tuvimos tres bajas —una por lesión—, y estamos buscando un central y un extremo, pero solo si encontramos jugadores que realmente nos mejoren.”

Consultado por la posibilidad de incorporar futbolistas uruguayos, aclaró que el cupo de extranjeros está cubierto: “Acá son cuatro extranjeros y tienen contrato, así que no me queda la chance. Necesito jugadores colombianos por el cupo.”

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