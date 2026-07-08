Jaime Granados respaldó propuesta de Iván Cancino, ministro de Justicia designado, de eliminar las audiencias de imputación: “Correcta”

El abogado Jaime Granados aseguró que propueso eliminar las audiencias de imputación de cargos hace más de 20 años - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

El abogado penalista Iván Cancino fue designado por el presidente electo Abelardo de la Espriella como ministro de Justicia y del Derecho. El profesional en Derecho espera reformar algunos procesos que tienen lugar en el sistema de justicia colombiano, con el fin de agilizar los procedimientos.

En conversación con 6AM W de Caracol Radio, el jefe de cartera entrante informó que uno de los cambios que busca implementar es la eliminación de las audiencias de imputación de cargos, en las que los procesados son notificados de manera oficial sobre los delitos por los cuales se surten las investigaciones en su contra.

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De acuerdo con Cancino, no siempre se puede hacer un control material de la imputación de cargos que expone la Fiscalía. “Frente a la imputación hay una discusión muy de fondo. Si el juez de control de garantías no puede hacer un control material siempre y profundo a la imputación que hace la Fiscalía, pues es una audiencia que realmente no tendría mucho sentido y que podría ahorrar mucho tiempo”, precisó el ministro designado a la emisora citada.

Iván Cancino, ministro de Justicia designado, aseguró que una audiencia de imposición de medida de aseguramiento puede hacer las veces de una diligencia de imputación de cargos si se reforma el sistema - crédito Cristian Bayona/Colprensa

En ese sentido, aseguró que, en caso de que no se dicte ninguna medida de aseguramiento, solo sería necesario comunicarle al procesado sobre la investigación que pesa en su contra. Ahora, si el escenario es otro, una audiencia de imposición de medida de aseguramiento haría las veces de una diligencia de imputación de cargos, lo que se traduciría en un ahorro de tiempo y esfuerzo.

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El ministro de Justicia entrante aclaró que la propuesta debe ser discutida con todas las partes involucradas en el proceso penal y, sobre todo, con los jueces de control de garantías, que son los que asumen las audiencias de imputación.

“Vamos a debatirlo con la señora fiscal (Luz Adriana Camargo), con el presidente y los magistrados, tanto de la Sala de Instrucción como de Juzgamiento, como de la Sala de Casación de la Fiscalía y, obviamente, también con los jueces de garantías, que son los más interesados, a quienes les daré todo la escucha posible para mejorar las condiciones”, detalló.

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De igual manera, informó que se llevarán a cabo capacitaciones para las personas que participan en las audiencias. Esto, “para que tengamos un sistema judicial mucho más efectivo y tranquilo”.

La propuesta de eliminar las audiencias de imputación de cargos se discutirá con la Fiscalía y otras partes involucradas en el proceso penal - crédito Luisa González/Reuters

Jaime Granados apoyó la idea de Iván Cancino

El abogado penalista Jaime Granados Peña, apoderado del expresidente Álvaro Uribe Vélez y de su hermano Santiago Uribe Vélez, actualmente condenado por nexos con el paramilitarismo, respaldó la iniciativa de Cancino.

En una publicación en X, el jurista aseguró que hace más de dos décadas hizo esa misma propuesta y que, desde entonces, ha insistido en la necesidad de implementarla en Colombia. En consecuencia, mostró su apoyo a la intención de Iván Cancino de discutir la idea para que finalmente pueda ser puesta en marcha.

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“Esta idea fue la que originalmente presenté hace 23 años en la comisión del anteproyecto SPOA y he reiterado académicamente durante todos estos años. Celebro que hoy finalmente la enarbole el nuevo ministro designado quien de su experiencia sabrá que esta idea era la correcta”, indicó Granados en la red social.

El abogado Jaime Granados Peña respaldó la propuesta de Iván Cancino, ministro de Justicia designado, de eliminar las audiencias de imputación de cargos - crédito @JGranadosPena/X

En conversación con Noticias Caracol, el jefe de cartera entrante aseguró que parte de su trabajo como ministro de Justicia también se centrará en mantener una relación armónica, constructiva y propositiva con las altas cortes, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo. De igual manera, pretende cerrar brechas que impiden a los colombianos acceder adecuadamente a la justicia y fortalecer la defensa jurídica del Estado.

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“Fortalecer los derechos de las personas privadas de la libertad, pero también eliminar la delincuencia desde las cárceles”, añadió Cancino.