Cathy Juvinao llamó “títere” a Iván Cepeda y desató la rabia de lideresas del Pacto Histórico: “Vergüenza es que dan”

Mafe Carrascal, Cathy Juvinao y Heidy Sánchez (de izquierda a derecha) se enfrentaron en redes sociales - crédito Facebook - @heidy_up/Instagram

Un nuevo y casi violento choque político fue protagonizado por las principales lideresas del Pacto Histórico y la representante a la Cámara Cathy Juvinao debido a la opinión de la izquierda en el país, tras las elecciones presidenciales que dieron la victoria a Abelardo de la Espriella.

La fuerte confrontación comenzó luego de que Cathy Juvinao lanzara duras descalificaciones contra el senador oficialista Iván Cepeda, llamándolo “títere” y “pusilánime” del presidente Gustavo Petro.

Estos señalamientos provocaron la reacción inmediata en cadena de figuras clave de la izquierda, como la concejala de Bogotá Heidy Sánchez y la representante a la Cámara Mafe Carrascal, que cerraron filas para defender el legado del senador y excandidato presidencial y acusaron a Cathy Juvinao de ser una oportunista acomodada con el gobierno de extrema derecha de Abelardo de la Espriella.

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Iván Cepeda es blanco de críticas desde varios porsectores en los que califican que él es un "títere" de Gustavo Petro - crédito Sergio Acero/Reuters

La disputa digital no tardó en escalar hacia ataques personales y fuertes cuestionamientos ideológicos, lo que dejó en evidencia la irreconciliable fractura entre los sectores alternativos y el ala de centro en el Congreso de la República.

Los mensajes, que se viralizaron rápidamente en la red social X, pasaron de la defensa institucional a graves acusaciones de cobardía, golpismo y falta de criterio político.

Este fue el mensaje con el que empezó la fuerte pelea

La mecha que encendió el debate fue un mensaje directo y sin filtros publicado por la representante Cathy Juvinao en sus redes sociales, en las que arremetió contra la trayectoria de Iván Cepeda y su rol actual dentro del progresismo colombiano.

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Para la congresista de la Alianza Verde, el excandidato presidencial de la izquierda “sepultó” cualquier posibilidad de consolidar una alternativa democrática moderada por someterse a las directrices de la actual administración de Petro.

“Qué triste final el de @IvanCepedaCast. Del senador serio y aplomado a títere de @petrogustavo. A sepultero de la posibilidad de una izquierda democrática. A traicionero de quienes le confiaron y de todo lo que antes defendió. El nuevo símbolo de la palabra PUSILÁNIME (sic)”, escribió Juvinao.

Cathy Juvinao calificó a Iván Cepeda como un "títere" del presidente Gustavo Petro - crédito @CathyJuvinao/X

Las lideresas políticas se hicieron duros señalamientos

La respuesta por parte de las bases del Pacto Histórico en la capital colombiana no se hizo esperar y fue la concejala de Bogotá Heidy Sánchez la primera en salir al paso de las declaraciones de Juvinao para exigirle respeto por la dignidad del congresista del Polo Democrático.

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La cabildante distrital calificó a la representante a la Cámara como una figura oportunista que acomoda sus discursos según las conveniencias electorales del momento: “Respete. La única pusilánime aquí es usted. Ya quisiera tener el peso de la decencia y la coherencia de Iván Cepeda en alguna de sus luchas. Usted simplemente es una política acomodada y oportunista”.

El cruce de comentarios subió de tono rápidamente cuando Juvinao replicó con vehemencia al asegurar que ella no respetaba “golpistas” y tildando de “cobarde” a la cabildante bogotana.

Sánchez no se quedó callada y le devolvió el señalamiento bajo el argumento de que denunciar las irregularidades estatales no constituía ningún tipo de golpe, al tiempo que le criticó la preocupante similitud de sus posturas con el discurso del mandatario electo.

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“Ubíquese, las fantasías y delirios de su mesías no son ‘irregularidades’. ¿Dónde están las pruebas? No sabía que era usted también una descriteriada. Vergüenza es que dan”, contraatacó Juvinao en medio del rifirrafe digital.

Heidy Sánchez salió en defensa de Iván Cepeda y respondió con fuertes cuestionamientos a Cathy Juvinao - crédito @CathyJuvinao - @heidy_up/X

Cuando la discusión parecía haber llegado a su punto más tenso, una nueva y poderosa voz del Pacto Histórico se involucró en el debate para cuestionar las verdaderas alianzas de la congresista de la Alianza Verde de cara al periodo gubernamental que está por iniciar.

La representante a la Cámara Mafe Carrascal intervino de manera directa para acusar a su compañera de legislativo de estar actuando como una defensora encubierta de los intereses del presidente electo, Abelardo de la Espriella.

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“¿Defendiendo a Abelardo, Cathy? ¿ya le contaste a tus electores de “centro” de tu cercanía con el nuevo presidente o ya reconoces que tus electores no son tan de centro como pregonabas?”, posteó la representante, mensaje con el que sembró dudas sobre la coherencia política de Juvinao.

Mafe Carrascal aprovechó la controversia para cuestionar la cercanía de Cathy Juvinao con el presidente electo Abelardo de la Espriella, alimentando aún más el debate - crédito @MafeCarrascal/X

Este fuerte enfrentamiento demostró una vez más que el clima político en Colombia se encuentra en su punto de máxima tensión, con un Pacto Histórico dispuesto a dar la batalla digital contra las demás figuras que toman distancia del actual Gobierno nacional.