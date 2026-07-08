Concejal de Medellín sufrió amenaza directa de un ciudadano en pleno cabildo: reveló formación de un “grupo paramilitar” en su contra

Un ciudadano encaró al concejal Marín en plena sesión, habló de una presunta estructura armada contra figuras del Pacto Histórico - crédito José Luis Marín/X

El concejal de Medellín del Pacto Histórico José Luis Marín denunció que fue amenazado de manera directa al interior del recinto del Concejo municipal por parte de un ciudadano, quien lo encaró y le advirtió sobre la presunta conformación de un grupo paramilitar en su contra, en contra del presidente Gustavo Petro y del senador Iván Cepeda.

El hecho, que quedó registrado en video y fue divulgado por el propio cabildante en sus redes sociales, generó alarma en el ámbito político y llamados urgentes a las autoridades para que investiguen y garanticen la seguridad de los líderes del Pacto Histórico y de oposición del gobierno entrante de Abelardo de la Espriella.

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“Se está formando un grupo paramilitar contra ustedes”, fue la frase con la que el ciudadano amenazó a Marín dentro del Concejo. En el registro audiovisual, se observa cómo el hombre, que asegura haber sido invitado al recinto, insiste en que la organización armada tiene como objetivo a figuras del Pacto Histórico, mencionando explícitamente a Petro, Cepeda y al propio Marín.

José Luis Marín cuestionó en X a la UNP, la Personería de Medellín, la Procuraduría y la mesa directiva del Concejo por la falta de garantías de seguridad - crédito @AquinoTicias1

El concejal, visiblemente incómodo, le pregunta en repetidas ocasiones quién lo invitó y lo acusa de ser un hostigador enviado para intimidarlo, mientras el ciudadano evita dar detalles y responde: “No pregunte huevonadas”.

La situación escaló cuando Marín, ante la falta de respuestas claras, señaló públicamente que “un hostigador de ustedes viene a atacarme y yo lo grabo. Al que lo invitó a hostigarme dígale que lo felicito porque no es capaz de debatir los temas”. El incidente, ocurrido en plena sesión, expuso la vulnerabilidad de los concejales frente a amenazas directas y la preocupante facilidad con la que personas externas pueden acceder al recinto para intimidar a los funcionarios electos.

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Desde su cuenta de X, Marín cuestionó la falta de acción de las entidades responsables de su protección: “¿Y la @UNPColombia? ¿Y la @personeriamed? ¿Y la @PGN_COL? ¿Y la mesa directiva del @ConcejoMedellin (que debe dar garantías a todos los concejales)? Obvio aplaudiendo. Porque a la opinión la hostigan y amenazan y no pasa absolutamente nada”.

El concejal de Medellín también criticó el silencio institucional y la inacción frente a los hechos de hostigamiento que, según él, se han vuelto recurrentes contra la bancada del Pacto Histórico en Medellín.

La amenaza en plena sesión del Concejo de Medellín expuso la vulnerabilidad de los concejales ante actos de intimidación dentro del recinto - crédito José Luis Marín/X

El episodio generó reacciones inmediatas entre funcionarios y líderes políticos. Paola Salazar, directora regional Antioquia-Chocó en Migración Colombia, calificó como “gravísimo” lo sucedido y exigió una investigación urgente sobre las amenazas, señalando que el ciudadano adujo la existencia de un grupo paramilitar en Tarazá, Antioquia, dirigido contra Petro, Cepeda y el propio Marín.

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Salazar también cuestionó quién autorizó el ingreso del ciudadano al Concejo y pidió a la Fiscalía y demás autoridades esclarecer los hechos y proteger la integridad del cabildante.

Por su parte, la senadora Kamelia Zuluaga expresó su solidaridad con Marín y reclamó acciones concretas para garantizar la protección de los dirigentes del Pacto Histórico, especialmente en regiones como Tarazá, donde la violencia ha marcado a la comunidad:

“En pleno @ConcejoMedellin amenazan a concejal @AquinoTicias1; toda nuestra solidaridad. En Tarazá la gente ha vivido la violencia y por eso escogió la vida. Que la @FiscaliaCol investigue y lleve hasta las últimas consecuencias”.

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La organización Didedinga exigió a la Fiscalía, la Defensoría, la Personería de Medellín y la UNP actuar para proteger la vida e integridad del concejal - crédito Didedinga /X

Organizaciones de derechos humanos como Didedinga rechazaron de manera categórica las amenazas y exigieron a la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, la Personería de Medellín y la Unidad Nacional de Protección actuar con celeridad para salvaguardar la vida y los derechos del concejal y de toda la dirigencia amenazada. “Exigimos a las autoridades actuar con celeridad para proteger su vida e integridad y garantizar el ejercicio de sus derechos”, enfatizó la organización.

Hasta la publicación de esta noticia, ni la mesa directiva del Concejo de Medellín ni el alcalde Federico Gutiérrez se han pronunciado sobre este acto de violencia e intimidación que vivió el concejal Marín dentro del cabildo. Tampoco se tiene claridad de la identidad del ciudadano que hostigó al cabildante.

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