Colombia

El Consejo Nacional Electoral abrió indagatoria por la financiación de la campaña de Carlos Fernando Galán

El concejal Angelo Schiavenato denunció que durante la campaña se habrían superado topes de financiación privada y aportes individuales establecidos

Guardar
Google icon
El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, sacó pecho a mediados de febrero de 2025 por la reducción de índices y percepción de inseguridad en la capital - crédito cortesía Alcaldía Mayor de Bogotá
El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, habría sido beneficiado con aportes privados que, al parecer, superaron los topes permitidos, por grupos empresariales que han recibido contratos durante su gestión - crédito cortesía Alcaldía Mayor de Bogotá

El Consejo Nacional Electoral (CNE) confirmó la apertura, en etapa preliminar, de una indagatoria contra el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña del burgomaestre en ejercicio, tras una denuncia presentada por el concejal Angelo Schiavenato Rivadeneira.

El expediente señala la posible violación de límites legales de aportes privados, presuntas maniobras de dispersión de fondos y un presunto conflicto de interés con contratos estatales posteriores.

En detalle, el documento del CNE indica que, según la denuncia del cabildante, se habría registrado una posible fragmentación estratégica de aportes económicos por parte de integrantes del Grupo Bolívar y Mercantil Colpatria, con el objetivo de eludir el límite legal del 2% del tope de gastos de campaña.

PUBLICIDAD

Y es que, durante la campaña a la alcaldía, el Consejo Nacional Electoral estableció un tope máximo de gastos de 5.257.463.395 pesos para los candidatos.

La legislación también indica que ningún aporte privado individual puede superar el 10% de ese tope, que equivale a 525.746.339 pesos. Además, las empresas que superen el 2% (aproximadamente 105.149.267,9 pesos) de aportes quedarían inhabilitadas para contratar con el Estado en esa jurisdicción.

No obstante, la información que recolectó el concejal para tramitar su denuncia incluye que, según los registros oficiales, estos fueron los aportes de las siguientes entidades vinculadas al Grupo Bolívar:

  • Compañía de Seguros Bolívar S.A.: 35.000.000 pesos.
  • Seguros comerciales Bolívar S.A.: 35.000.000 pesos.
  • Banco Davivienda S.A.: 30.000.000 pesos.

El total de estos aportes suma 100.000.000 — a solo 5 millones del umbral máximo permitido para mantener habilitación en contratos con la alcaldía.— pesos y a esto se añade un aporte de Mercantil Colpatria S.A. por 250.000.000 pesos, también reportado en el sistema oficial de financiación.

PUBLICIDAD

En ese sentido, el concejal sostiene que, al sumar los aportes de ambas organizaciones, el monto total superaría el 2% del tope legal, lo que podría activar restricciones para contratar con el distrito.

Ángelo Schiavenato - Alcaldía de Bogotá
El cabildante denunció irregularidades en la administración del dinero del distrito - crédito @angeloSchiavenato/YouTube

Por ende, la denuncia sería relevante porque en 2026, meses después de asumir el cargo, el alcalde Carlos Fernando Galán adjudicó la administración de cerca de 3 billones de pesos correspondientes a pensiones y cesantías de los servidores públicos del Distrito (Foncep) al Banco Davivienda, entidad vinculada al Grupo Bolívar, a través del Contrato de Fiducia Mercantil N°291.

Al respecto, Schiavenato plantea que la coincidencia temporal entre los aportes empresariales a la campaña y la asignación de semejante contrato sería, según su postulación, motivo suficiente para una evaluación institucional preventiva.

Según la queja, esto “amerita análisis institucional, particularmente frente a la finalidad preventiva y anticorrupción que inspira el régimen de inhabilidades derivadas de financiación de campañas políticas”.

De hecho, en 2025, Davivienda anunció su fusión societaria con Colpatria, que, según Schiavenato , refuerza la presunta relación entre los aportes de campaña y la asignación de contratos públicos.

Por esta razón, el concejal Schiavenato valoró que el CNE haya remitido el expediente a la Fiscalía General de la Nación y a la Contraloría General de la República.

Denuncia de Ángelo Schiavenato
El cabildante aclaró que el dinero no se ha perdido, pero cuestionó cómo se deciden licitaciones en el distrito - crédito @angeloSchiaenato/YouTube

Lo que pide el CNE para llevar a cabo su investigación

Entre las medidas inmediatas, el CNE solicitó al Fondo de Financiación de Partidos y Campañas Electorales, el detalle completo de los ingresos y gastos reportados por Carlos Fernando Galán, y una certificación de los aportes realizados por Compañía de Seguros Bolívar S.A., Seguros Comerciales Bolívar S.A. y Banco Davivienda S.A.

También solicitó al Partido Nuevo Liberalismo el aporte de todos los informes de financiación privada y pública de la campaña.

Al alcalde Carlos Fernando Galán le exigirán la presentación de su defensa y la remisión de pruebas relativas a los gastos de campaña, dentro de los próximos dos días hábiles desde la notificación. De la misma manera, a la Cámara de Comercio de Bogotá, la acreditación empresarial y legal de las sociedades involucradas, incluyendo la verificación de posibles fusiones.

Temas Relacionados

Carlos Fernando GalánTopes de campañaDaviviendaSeguros BolívarColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Estos son los problemas económicos que afectarán a los colombianos en los próximos tres meses por el aumento del salario mínimo y El Niño

Entre energía, clima y sueldos elevados, Standard & Poor’s advierte que hogares y empresas enfrentarán un entorno desafiante sin márgenes para políticas expansivas

Estos son los problemas económicos que afectarán a los colombianos en los próximos tres meses por el aumento del salario mínimo y El Niño

Petro reaccionó a designación de Omar Bula como canciller de Abelardo de la Espriella: “Lástima que Colombia ya no se opondrá al genocidio”

En sus redes sociales, el presidente advirtió que el país dejará de ser un referente internacional en la defensa de la vida y la ciencia y acusó al integrante del nuevo gabinete de promover el negacionismo climático

Petro reaccionó a designación de Omar Bula como canciller de Abelardo de la Espriella: “Lástima que Colombia ya no se opondrá al genocidio”

Corte Suprema abrió proceso penal contra el congresista Jorge Cerchiaro por presunto tráfico de influencias en contrato de La Guajira

La Sala Especial de Instrucción busca establecer si el legislador habría intervenido de manera indebida en la adjudicación de un contrato de la gobernación, para lo cual lo citará a indagatoria

Corte Suprema abrió proceso penal contra el congresista Jorge Cerchiaro por presunto tráfico de influencias en contrato de La Guajira

Jessica Cediel mostró su rabia contra el árbitro tras la eliminación de Colombia del Mundial: “Ese árbitro que p…”

La presentadora tuvo fuertes palabras contra el central del encuentro y se despachó contras sus detractores por sus puntos de vista tras el partido

Jessica Cediel mostró su rabia contra el árbitro tras la eliminación de Colombia del Mundial: “Ese árbitro que p…”

Canciller designado Omar Bula criticó la gestión anterior y el modelo de pasaportes del Gobierno Petro: “Desastre”

El jefe del Ministerio de Relaciones Exteriores del Gobierno de Abelardo de la Espriella aseguró que una de sus prioridades será devolverle la credibilidad a los documentos

Canciller designado Omar Bula criticó la gestión anterior y el modelo de pasaportes del Gobierno Petro: “Desastre”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Abelardo de la Espriella les envió ultimatum a cabecillas del ELN y las disidencias de las Farc: “Tienen un mes para entregarse”

Abelardo de la Espriella les envió ultimatum a cabecillas del ELN y las disidencias de las Farc: “Tienen un mes para entregarse”

Cauca suma once masacres en 2026 y concentra el mayor número de casos en el país

El Ejército Nacional destruyó el mayor depósito ilegal de explosivos hallado en 2026 en Tumaco

Tribunal le dio plazo de 30 días al Gobierno Petro para frenar la ola de violencia en Briceño, Antioquia, donde fue asesinado el periodista Mateo Pérez

El ELN atacó con drones la estación de Policía de Tadó, Chocó: no hubo heridos ni fallecidos

ENTRETENIMIENTO

Jessica Cediel mostró su rabia contra el árbitro tras la eliminación de Colombia del Mundial: “Ese árbitro que p…”

Jessica Cediel mostró su rabia contra el árbitro tras la eliminación de Colombia del Mundial: “Ese árbitro que p…”

Jorge Barón aseguró que cumplió su promesa con la Selección Colombia pese a que no llegó a cuartos de final: ¿volverá a dar ‘pataditas’?

The Mills celebrará 20 años de carrera en el Movistar Arena de Bogotá: “Hay cosas que ya son parte de lo que uno es, y por eso estamos acá”

Apareció ‘Guaro’: el actor Jorge Hugo Marín reveló cómo recuperó a su mascota, que había sido robada por delincuentes que los escopolaminaron

Jhon Jáder Durán será papá: confirmó el género del bebé y posó junto a su pareja

Deportes

Estos fueron los jugadores mejor calificados de la Selección Colombia en el Mundial 2026: sorpresa con los dos primeros

Estos fueron los jugadores mejor calificados de la Selección Colombia en el Mundial 2026: sorpresa con los dos primeros

Así va el regreso de Franco Armani y Stefan Medina a Atlético Nacional: uno de ellos ya sería seguro que “se va a dar”

Mal precedente para Néstor Lorenzo con la Selección Colombia: así les fue a los técnicos tras dirigir un Mundial

El mensaje de Radamel Falcao a la Selección Colombia después de la eliminación del Mundial 2026: “Este camino no termina”

Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, inauguró las obras de remodelación del Atanasio Girardot: “Ya es una realidad”