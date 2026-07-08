Abelardo de la Espriella se reunirá con el encargado de negocios de Estados Unidos en Colombia: así será el encuentro

El presidente electo Abelardo de la Espriella se encontrará con el encargado de negocios de Estados Unidos en Colombia, Hugo Guevara - crédito REUTERS - Embajada de EE. UU. en Colombia

El presidente electo de la República, Abelardo de la Espriella, confirmó que participará en un evento conmemorativo el jueves 9 de julio de 2026 en Chiquinquirá, Boyacá, en donde además sostendrá un encuentro con el encargado de negocios de Estados en Colombia, Hugo Guevara. Lo anterior, como parte del fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre ambas naciones, que tendrán una nueva etapa.

De la Espriella y Guevara harán parte del acto de celebración por el día de la Virgen de Chiquinquirá y, posteriormente, mantendrán un encuentro privado que podría definir aspectos clave del apoyo que el mandatario entrante espera recibir del país norteamericano: cuyo presidente, Donald Trump, se la jugó por apoyar la campaña del abogado de derecha, que venció en la contienda electoral al senador Iván Cepeda.

PUBLICIDAD

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, empezó su empalme con las regiones en Cúcuta (Norte de Santander) y estará el jueves 9 de julio en Chiquinquirá - crédito suministrada a Infobae Colombia

En consecuencia, la reunión representa el primer acercamiento formal entre De la Espriella y la máxima autoridad diplomática estadounidense en territorio colombiano tras el proceso electoral, en el que se impuso por 0,96% sobre el aspirante oficialista. El funcionario, de hecho, asumió como encargado de negocios ad interim de la embajada estadounidense en Bogotá el 30 de junio, a nueve días del triunfo del ‘Tigre’.

Según se conoció, la agenda del presidente electo empezará en el santuario de la Virgen de Chiquinquirá, patrona de Colombia, en donde se espera la asistencia de delegaciones oficiales y líderes comunitarios. Todo esto antes de dirigirse juntos a una reunión que se desarrollará en un ambiente reservado, y que fue programado en medio de la gira que empezó De la Espriella por las regiones, con Cúcuta como primer destino.

PUBLICIDAD

Él es Hugo Guevara, encargado de negocios de EE. UU. en Colombia, que se reunirá con el presidente electo Abelardo de la Espriella - crédito Embajada de Estados Unidos en Colombia

¿Quién es el nuevo encargado de negocios de Estados Unidos en Colombia?

Guevara llega a este encuentro con una amplia trayectoria diplomática. Ha dirigido la misión estadounidense en Azerbaiyán y ha trabajado como asesor político en Washington D.C., además de desempeñar funciones en seguridad y antinarcóticos en Guatemala; y en esta nueva etapa diplomática se enfocará en sacar adelante temas de comercio, migración y seguridad, gracias a su capacidad de interlocución en contextos difíciles.

A su arribo, enfrenta el reto de liderar la misión diplomática con experiencia en programas de seguridad y fortalecimiento del Estado en Guatemala, así como cargos en Alemania, Rusia y Ecuador. Es graduado en Ciencias por la Universidad de Notre Dame, y tiene una maestría en Política Pública Internacional de la Universidad Johns Hopkins y otra en Estrategia de Seguridad Nacional de la National War College de EE. UU.

PUBLICIDAD

Así fue como la Embajada de Estados Unidos en Bogotá informó sobre la incorporación de Hugo Guevara como Encargado de Negocios - crédito Embajada de Colombia en Estados Unidos

Este encuentro estará precedido por el anuncio de De la Espriella de finalizar de forma abrupta el proceso de empalme con el gobierno de Gustavo Petro. El mandatario electo justificó su decisión al afirmar que “no podía permitir que el empalme siguiera adelante con un gobierno que no reconoce el triunfo claro de este proyecto político y ciudadano en las urnas”, por lo que continuará con sus equipos de forma independiente.

La ruptura se produjo tras una serie de mensajes del actual gobernante que, según De la Espriella, desconocían su elección como jefe de Estado. “Ya no podrán seguir maquillando la información porque ya seremos Gobierno y tendremos acceso a todo”, agregó el jefe de Estado, que agregó que buscará obtener la información necesaria, fuera de la mesa formal de transición en la que el diálogo entre las partes se rompió.

PUBLICIDAD

La visita a Chiquinquirá se inscribe en una especie de correría que adelantará el mandatario entrante, que prevé recorrer 32 ciudades antes de asumir el cargo el 7 de agosto. Con ello busca hacer un diagnóstico regional y recolección de información directa. “Vamos a organizar la casa y vamos a depurar lo que hay”, confirmó De la Espriella, que tiene como prioridad conocer el estado de las finanzas del país.