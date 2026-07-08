Colombia

Mayores de 60 años pueden reclamar apoyo económico en Barranquilla: consulte cómo y dónde cobrar en las 82 sedes de Efecty

La postulación exige estar en el Sisbén local y acreditar residencia, además de no tener pensión ni ingresos suficientes, y se realiza de forma presencial en sedes como Paseo Bolívar y las alcaldías locales

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El subsidio está dirigido a personas mayores de 60 años de Barranquilla que no reciben pensión, no tienen ingresos suficientes y están registradas en el Sisbén del distrito - crédito Alcaldía de Barranquilla
El subsidio está dirigido a personas mayores de 60 años de Barranquilla que no reciben pensión, no tienen ingresos suficientes y están registradas en el Sisbén del distrito - crédito Alcaldía de Barranquilla

Desde el miércoles 8 de julio hasta el sábado 25 de julio de 2026, la Alcaldía de Barranquilla realizará el pago del Subsidio Distrital para el Adulto Mayor correspondiente al tercer ciclo del año, beneficiando a miles de personas mayores en condición de vulnerabilidad en la ciudad.

El apoyo económico directo, entregado bimestralmente, busca proteger los derechos de los adultos mayores, asegurar su bienestar y contribuir a la mejora de su calidad de vida, especialmente para quienes no cuentan con pensión ni ingresos suficientes.

El alcalde Alejandro Char subrayó la importancia de este programa: “Para nosotros, los adultos mayores son muy importantes, son esas personas que nos han dado tanto durante toda nuestra vida y con este subsidio le estamos retribuyendo de alguna manera tantos esfuerzos que han hecho”.

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La Alcaldía de Barranquilla pagará el Subsidio Distrital para el Adulto Mayor del 8 al 25 de julio de 2026, correspondiente al tercer ciclo del año - crédito Alcaldía de Barranquilla
La Alcaldía de Barranquilla pagará el Subsidio Distrital para el Adulto Mayor del 8 al 25 de julio de 2026, correspondiente al tercer ciclo del año - crédito Alcaldía de Barranquilla

Cronograma y puntos de pago

El pago del bimestre mayo-junio de 2026 se realizará en 82 puntos Efecty habilitados en Barranquilla. El primer día de pago, miércoles 8 de julio, la atención será de 9:30 a.m. a 4:00 p.m.; a partir del jueves 9 de julio y hasta el sábado 25 de julio, el horario será de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Para facilitar el acceso y evitar aglomeraciones, el cobro se organizará por el último dígito de la cédula, conforme a un cronograma específico:

  • 8 de julio: dígitos 1, 2, 3
  • 9 de julio: dígitos 4, 5, 6
  • 10 de julio: dígitos 7, 8, 9, 0
  • 11 de julio: dígitos 1, 2, 3
  • 14 de julio: dígitos 4, 5, 6
  • 15 de julio: dígitos 7, 8, 9, 0
  • 16 a 25 de julio: todos los dígitos

Al momento de cobrar, es indispensable que los beneficiarios presenten su documento de identidad original y soliciten el proyecto de pago 112478 Pagos Barranquilla, para evitar confusiones con otros programas sociales.

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La Alcaldía de Barranquilla organizó el cobro del subsidio para el adulto mayor por el último dígito de la cédula para evitar aglomeraciones - crédito Alcaldía de Barranquilla
La Alcaldía de Barranquilla organizó el cobro del subsidio para el adulto mayor por el último dígito de la cédula para evitar aglomeraciones - crédito Alcaldía de Barranquilla

¿Quiénes pueden acceder al Subsidio Distrital para el Adulto Mayor?

El programa está dirigido a personas mayores de 60 años residentes en el Distrito de Barranquilla que cumplan con uno o más de los siguientes requisitos:

  • No perciben ingresos mensuales o estos no superan medio salario mínimo legal vigente.
  • Carecen de rentas o ingresos suficientes para subsistir.
  • No reciben pensión, renta ni otro subsidio.
  • Son beneficiarios de los Centros de Vida o residen en un Centro de Protección Social (Centro de Bienestar) del distrito.

Además, es obligatorio estar registrado en el Sisbén del Distrito y ser colombiano residente en Barranquilla.

Proceso de inscripción y puntos de atención

La postulación al subsidio es presencial y requiere la presentación de la cédula de ciudadanía original, la dirección de residencia, número de contacto y datos de un familiar o contacto de emergencia. Las inscripciones pueden realizarse en varios puntos de Atención al Ciudadano:

  • Paseo Bolívar: calle 34 N° 43-31
  • Alcaldía Metropolitana: calle 49 N° 8A sur – 15, barrio Las Cayenas
  • Alcaldía Sur Oriente: calle 17B N° 10-05, barrio Simón Bolívar
  • Alcaldía Sur Occidente: carrera 21B N° 63-06, barrio Los Andes
El Subsidio Distrital para el Adulto Mayor entrega un apoyo económico bimestral a personas mayores en condición de vulnerabilidad en Barranquilla - crédito Alcaldía de Barranquilla
El Subsidio Distrital para el Adulto Mayor entrega un apoyo económico bimestral a personas mayores en condición de vulnerabilidad en Barranquilla - crédito Alcaldía de Barranquilla

Es importante que los beneficiarios mantengan actualizada su información, especialmente si cambian de dirección o número telefónico durante el proceso de postulación, priorización o ingreso.

Recomendaciones y atención al usuario

Durante el cobro, los adultos mayores deben acudir en las fechas y horarios señalados y pueden consultar los puntos de pago y detalles adicionales llamando a la línea 6053399421, al correo auxiliosadultomayor@barranquilla.gov.co, o directamente en los puntos de atención de la alcaldía.

El programa prioriza a quienes no tienen acceso al Sistema de Seguridad Social en Pensión y se encuentran en situación de pobreza extrema o imposibilidad de generar recursos. También cobija a quienes reciben atención en los Centros de Bienestar o los Centros de Vida del Distrito.

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