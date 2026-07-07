Colombia

Snack saludable de zanahoria: esta receta sin horno se puede preparar en solo 35 minutos

Esta receta reinventa la típica torta de zanahoria en un postre rápido y compacto

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Tres bolitas de zanahoria y coco en un plato de cerámica, una cubierta de coco rallado, con un vaso de leche vegetal y una rama de canela en el fondo.
Inspirados en la cocina colombiana, estos snacks reúnen sabor y nutrición en cada bocado - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Quién no ha sentido ese antojo por algo dulce, suave y saludable, pero sin complicarse con el horno ni ingredientes difíciles? Un snack de zanahoria saludable tipo tarta de zanahoria, pero sin horno, es la solución perfecta para quienes buscan sabor, nutrición y practicidad, todo en un solo bocado.

Inspirados en la cocina colombiana y utilizando productos locales como la zanahoria fresca, la avena, la panela y el coco, este snack es ideal para disfrutar en cualquier momento del día: en la lonchera, después de entrenar o como un postre ligero.

La tarta de zanahoria tiene presencia en muchas regiones de Colombia, especialmente en el Eje Cafetero y ciudades como Bogotá, donde la pastelería casera y los postres de verduras han tenido siempre su espacio. Esta versión busca mantener ese sabor nostálgico y especiado, pero llevada a lo práctico, usando ingredientes fáciles de conseguir y adaptados a las costumbres del país.

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Dos zanahorias, avena, panela rallada, coco rallado y nueces sobre una tabla de madera. Un rallador y papel de hornear se ven al fondo.
La zanahoria fresca y la avena integral aportan textura jugosa y crocante a la preparación - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de snack de zanahoria saludable tipo tarta de zanahoria, sin horno

Este snack es una preparación fría, con textura jugosa y ligeramente crocante gracias a la avena y la zanahoria rallada. La técnica principal es el mezclado y formado, permitiendo que los ingredientes se integren en frío y tomen cuerpo al reposar en la nevera. No se requiere cocción, solo paciencia para dejar que los sabores se fundan y la masa compacte.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 35 minutos (incluye reposo en nevera).
  • Preparación activa: 25 minutos.
  • Reposo en nevera: 10 minutos mínimo.

Ingredientes

  1. 2 zanahorias medianas (aprox. 200g), lavadas, peladas y ralladas finamente.
  2. 1 taza de avena en hojuelas (integral o tradicional).
  3. 1/2 taza de coco rallado (puede ser fresco o deshidratado sin azúcar).
  4. 1/2 taza de panela rallada (ajustar al gusto).
  5. 1/2 taza de nueces o maní tostado picado (opcional, para crocancia).
  6. 1/4 taza de uvas pasas.
  7. 1/4 taza de aceite de coco derretido (puede usarse mantequilla clarificada o ghee).
  8. 1 cucharadita de canela en polvo.
  9. 1/2 cucharadita de jengibre en polvo o fresco rallado.
  10. 1 pizca de sal.
  11. 1 cucharadita de esencia de vainilla.
  12. Ralladura de 1 naranja (opcional, para aroma y frescura).
Bowl de vidrio con masa húmeda de zanahoria rallada, avena, coco, pasas y aceite. Dos espátulas de madera mezclan la preparación sobre una mesa de madera.
El reposo en la nevera asegura que los sabores se integren y la textura se compacte - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer snack de zanahoria saludable, paso a paso

  1. Preparar los ingredientes: Lava, pela y ralla las zanahorias lo más fino posible para que aporten humedad y se integren fácil.
  2. Mezclar secos: En un bowl grande, mezcla la avena, el coco rallado, la panela, las nueces o maní, las pasas, la canela, el jengibre y la pizca de sal.
  3. Agregar húmedos: Añade la zanahoria rallada, el aceite de coco derretido, la vainilla y la ralladura de naranja. Mezcla con una cuchara o con las manos limpias hasta lograr una masa uniforme y húmeda.
  4. Ajustar textura: Si la mezcla está muy seca, agrega un chorrito de agua o jugo de naranja, cucharada por cucharada, hasta que la masa se compacte fácilmente al apretarla.
  5. Formar snacks: Toma porciones de la mezcla y arma bolitas del tamaño de un bocado o presiónala en un molde pequeño previamente engrasado con aceite de coco, formando barritas.
  6. Refrigerar: Lleva las bolitas o barritas a la nevera durante al menos 10 minutos para que tomen firmeza.
  7. Servir: Retira de la nevera y disfruta frío. Si deseas, puedes rebozar las bolitas en más coco rallado.
  8. Consejo técnico: Usa zanahoria muy fresca y rallada al momento para maximizar el sabor y la humedad.
  9. Consejo técnico: No omitas el reposo en la nevera, esto permite que la avena y el coco absorban los líquidos y el snack tome buena textura.
Manos de una persona moldean bolitas de masa de zanahoria y avena. Varias bolitas están en una bandeja de metal con papel para hornear.
Formar bolitas o barritas es un paso clave para adaptar el snack a cualquier preferencia - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 12 bolitas medianas o 6 barritas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 90-120 (depende de los frutos secos y el tamaño)
  • Proteína: 2g
  • Grasas saludables: 4g
  • Carbohidratos: 14g
  • Fibra: 2g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Puedes conservar los snacks en la nevera hasta por 5 días en un recipiente hermético. Si deseas guardarlos más tiempo, puedes llevarlos al congelador hasta por 2 meses. Saca unos minutos antes de consumir para que estén suaves.

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