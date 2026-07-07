Así se puede acordar una cuota alimentaria entre cónyuges en Colombia así no estén separados

La cuota alimentaria puede solicitarse aun cuando la pareja permanece legalmente casada, siempre que exista una situación de necesidad comprobada - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

La obligación de brindar alimentos entre cónyuges en Colombia responde a principios legales de solidaridad y auxilio mutuo. El Código Civil colombiano establece que, cuando uno de los esposos enfrenta dificultades económicas que le impiden cubrir sus necesidades básicas, el otro debe prestar apoyo económico si cuenta con la capacidad financiera necesaria.

Esta protección no se limita a la convivencia cotidiana. Incluso en casos de separación de hecho o disolución del vínculo matrimonial, la ley contempla el derecho de reclamar una cuota alimentaria. El objetivo es asegurar la subsistencia de quien carece de recursos propios, sin importar si el matrimonio sigue vigente o si la pareja está separada.

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Fundamento legal y alcance de la cuota alimentaria

El artículo 411 del Código Civil determina quiénes pueden exigir este apoyo. Entre los titulares figuran el cónyuge, los hermanos legítimos, los hijos y padres adoptivos, así como los hijos y padres de crianza, según la jurisprudencia actual.

La legislación colombiana reconoce el derecho de los cónyuges a recibir apoyo económico recíproco, más allá de la convivencia o el estado civil - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este derecho también se reconoce en favor del cónyuge divorciado inocente, siempre que no haya contraído nuevas nupcias ni iniciado otra unión marital de hecho. La ley resguarda la autonomía económica de las personas que, tras un divorcio, no logran asegurar su propia manutención.

La cuota alimentaria entre esposos es posible. No existe un requisito de iniciar primero un proceso de divorcio: una persona casada puede presentar la solicitud en cualquier momento, siempre que acredite la necesidad.

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Requisitos para solicitar alimentos en Colombia

Para que una solicitud de alimentos prospere, el interesado debe demostrar que no puede satisfacer por sí mismo sus necesidades básicas. Las razones pueden variar: desde la pérdida del empleo hasta una discapacidad o enfermedad que limite su capacidad de generar ingresos.

Las solicitudes de cuota alimentaria pueden tramitarse mediante conciliación previa antes de acudir a instancias judiciales - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

No basta con que exista el matrimonio. Es imprescindible justificar la falta de medios propios y, al mismo tiempo, la autoridad debe constatar que la persona llamada a pagar tiene ingresos, bienes o posibilidades económicas suficientes. Se evalúan factores como el salario, los bienes patrimoniales, gastos y deudas.

La autoridad competente, ya sea un juez o un conciliador, examina detalladamente las pruebas aportadas y la situación de ambas partes. El monto que se fije será proporcional a la necesidad del solicitante y a la capacidad financiera del obligado. La cuota, según la normativa, no puede superar el 50% de los ingresos del aportante y suele oscilar entre el 20% y el 35%.

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Procedimiento para tramitar la cuota alimentaria

Antes de recurrir a la vía judicial, la persona interesada puede acudir a un proceso en un centro de conciliación o una notaría. En ese escenario, debe presentar un escrito en el que identifique a las partes, exponga los hechos, formule la petición y adjunte las pruebas disponibles. Es posible proponer un acuerdo de pago si ambas partes lo consideran viable.

La autoridad evalúa tanto la capacidad económica del obligado como la real necesidad de quien reclama el auxilio alimentario - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando se presenta la solicitud, el conciliador o la autoridad revisa que se cumplan los requisitos legales y convoca a una audiencia para escuchar a los involucrados. Si surgen diferencias, se exploran fórmulas de arreglo. Si hay acuerdo, se suscribe un acta de conciliación o una escritura pública que detalla el monto y las condiciones de pago.

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Si no se logra un acuerdo, la controversia puede pasar a un juez para que determine si se cumplen los requisitos legales y fije la cuota correspondiente.

El costo del trámite varía según el lugar donde se realice. En centros de conciliación privados o notarías, existen tarifas establecidas por cada despacho. Cuando el servicio se presta en entidades públicas habilitadas, suele ser gratuito. Para la etapa de conciliación, la ley no exige la intervención de un abogado.

El incumplimiento en el pago de alimentos entre esposos puede derivar en sanciones penales y multas, según la normativa vigente - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consecuencias del incumplimiento y particularidades del proceso

El impago de la cuota alimentaria constituye el delito de inasistencia alimentaria, similar al que se aplica en casos de hijos menores. La sanción puede ir desde multas hasta penas de prisión, según el caso y la gravedad del incumplimiento.

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La ley también prevé escenarios especiales. Durante un proceso de divorcio, el cónyuge inocente puede reclamar alimentos siempre que demuestre necesidad y que la otra parte tuvo responsabilidad comprobada en la ruptura. Las conductas de violencia intrafamiliar o daños comprobados pueden dar lugar a indemnizaciones adicionales, si se aportan las pruebas necesarias.