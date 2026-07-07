Karina García derritió a sus seguidores al mostrar la reacción de su hijo Valentino al saber de su embarazo

Valentino lloró al saber que su mamá está esperando un bebé, aunque su reacción no fue de tristeza, sino de preocupación por ella - crédito Karina García / Instagram

Karina García confirmó, el 24 de junio de 2026, que espera a su tercer hijo, en una publicación con su pareja, el cantante Kris R, que será padre por primera vez. El anuncio rápidamente se convirtió en tendencia y sus seguidores empezaron a pedir detalles de la reacción que tuvo su hijo Valentino cuando se enteró, teniendo en cuenta que es el más pequeño de la casa y tiene un vínculo muy fuerte con su mamá.

La creadora de contenido dijo que el niño se mostró “reacio” cuando ella le planteó la idea de tener un hermanito y recordó una frase que le dijo Valentino: “Si tú quieres tener otro bebé, adóptalo o cómpralo. No quiero que estés embarazada”, por lo que se demoró en darle la noticia.

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Ante la preocupación por la reacción de su hijo, Karina García decidió armar una dinámica para hacer sentir bien a Valentino, al que definió como un pequeño muy sensible.

La idea era recorrer su nueva casa y finalmente entregarle un diploma dirigido a Valentino Mesa Zapata que lo declaraba como “el mejor hermano mayor del mundo”, firmado por su hermana Isabella y su mamá. Así, la famosa preparó la entrada a un cuarto en el que le tenía la sorpresa.

La modelo colombiana organizó una dinámica para contar la llegada del nuevo integrante de la familia a su hijo menor - crédito Karina García / Instagram

La revelación del embarazo dejó a Valentino impactado

Antes de que Karina García le revelara la noticia a su hijo, lo grabó contando su expectativa del día: “Hoy voy a jugar con los perritos y voy a conocer una casa que nos vamos a mudar”.

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Finalmente, llegaron al cuarto donde Valentino se enteraría de la gran noticia. Cuando García le preguntó de quién imaginaba que era ese cuarto, él respondió: “El de la nana”. Ella le dijo que no y lo llevó a abrir el paquete con el diploma y le pidió leer en voz alta.

“Yo te elegí a ti como el hermano mayor. Te voy a decir por qué. Papi, ¿te acuerdas que en esos días tú me dijiste que yo estaba muy gorda? No estoy gorda. Es que aquí en la barriguita está creciendo un bebé que va a ser tu hermanito”, lo que hizo que Valentino se pusiera a llorar de inmediato.

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Karina e Isabella le brindaron soporte al pequeño en un momento difícil - crédito Karina García / Instagram

El pequeño explicó por qué lloró con la noticia después de que su madre le preguntara: “¿Por qué no querías que saliera de mi barriga?”, a lo que él dijo: “Porque vas a sentir mucho dolor”, lo que enterneció a Karina e Isabella que lo abrazaron para mostrarle su cariño.

En ese momento, la famosa le respondió a su hijo con una explicación para tranquilizarlo: “No me va a doler” y luego le reiteró que estaba segura de que sería “el mejor hermano del mundo”.

Valentino habló de sus deseos para el bebé en camino: “Que espero que nazca bien. Que me siento emocionado porque mi mamá dice que no le va a doler y que va a estar bien”.

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En la misma conversación, el niño pensó en cómo va a jugar con el nuevo integrante de la familia, dependiendo del sexo: “Con mi hermana, a las muñecas, pero con mi hermano, fútbol”.

Valentino finalmente comprendió que su mamá estaba feliz por la noticia y decidió compartirlo con ella - crédito Karina García / Instagram

En la parte final del video, Isabella le preguntó a su hermano quién creía que era el papá del bebé, a lo que Valentino respondió: Kris. Después, la hija mayor de Karina García dijo: “La verdad, yo siento que mi mamá y yo descansamos. Todo el mundo descansó en la casa al contarle esto”.

Finalmente, la famosa adjuntó un clip en el que se ve al pequeño poniéndole crema en su barriga, por lo que ella le dijo: “Gracias por consentir a tu hermanito, hijo” y Valentino le respondió: “Hermanito o hermanita”, lo que demuestra que ahora tanto la familia como sus seguidores están a la espera de la revelación del sexo del bebé.

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