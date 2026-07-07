Colombia

Karina García derritió a sus seguidores al mostrar la reacción de su hijo Valentino al saber de su embarazo

La exparticipante de ‘La casa de los famosos Colombia’ reveló la razón detrás de la tristeza de su hijo al saber que tendrá otro hermanito

Guardar
Google icon

Valentino lloró al saber que su mamá está esperando un bebé, aunque su reacción no fue de tristeza, sino de preocupación por ella - crédito Karina García / Instagram

Karina García confirmó, el 24 de junio de 2026, que espera a su tercer hijo, en una publicación con su pareja, el cantante Kris R, que será padre por primera vez. El anuncio rápidamente se convirtió en tendencia y sus seguidores empezaron a pedir detalles de la reacción que tuvo su hijo Valentino cuando se enteró, teniendo en cuenta que es el más pequeño de la casa y tiene un vínculo muy fuerte con su mamá.

La creadora de contenido dijo que el niño se mostró “reacio” cuando ella le planteó la idea de tener un hermanito y recordó una frase que le dijo Valentino: “Si tú quieres tener otro bebé, adóptalo o cómpralo. No quiero que estés embarazada”, por lo que se demoró en darle la noticia.

PUBLICIDAD

Ante la preocupación por la reacción de su hijo, Karina García decidió armar una dinámica para hacer sentir bien a Valentino, al que definió como un pequeño muy sensible.

La idea era recorrer su nueva casa y finalmente entregarle un diploma dirigido a Valentino Mesa Zapata que lo declaraba como “el mejor hermano mayor del mundo”, firmado por su hermana Isabella y su mamá. Así, la famosa preparó la entrada a un cuarto en el que le tenía la sorpresa.

La modelo colombiana organizó una dinámica para contar la llegada del nuevo integrante de la familia a su hijo menor - crédito Karina García / Instagram
La modelo colombiana organizó una dinámica para contar la llegada del nuevo integrante de la familia a su hijo menor - crédito Karina García / Instagram

La revelación del embarazo dejó a Valentino impactado

Antes de que Karina García le revelara la noticia a su hijo, lo grabó contando su expectativa del día: “Hoy voy a jugar con los perritos y voy a conocer una casa que nos vamos a mudar”.

PUBLICIDAD

Finalmente, llegaron al cuarto donde Valentino se enteraría de la gran noticia. Cuando García le preguntó de quién imaginaba que era ese cuarto, él respondió: “El de la nana”. Ella le dijo que no y lo llevó a abrir el paquete con el diploma y le pidió leer en voz alta.

“Yo te elegí a ti como el hermano mayor. Te voy a decir por qué. Papi, ¿te acuerdas que en esos días tú me dijiste que yo estaba muy gorda? No estoy gorda. Es que aquí en la barriguita está creciendo un bebé que va a ser tu hermanito”, lo que hizo que Valentino se pusiera a llorar de inmediato.

Karina e Isabella le brindaron soporte al pequeño en un momento difícil - crédito Karina García / Instagram
Karina e Isabella le brindaron soporte al pequeño en un momento difícil - crédito Karina García / Instagram

El pequeño explicó por qué lloró con la noticia después de que su madre le preguntara: “¿Por qué no querías que saliera de mi barriga?”, a lo que él dijo: “Porque vas a sentir mucho dolor”, lo que enterneció a Karina e Isabella que lo abrazaron para mostrarle su cariño.

En ese momento, la famosa le respondió a su hijo con una explicación para tranquilizarlo: “No me va a doler” y luego le reiteró que estaba segura de que sería “el mejor hermano del mundo”.

Valentino habló de sus deseos para el bebé en camino: “Que espero que nazca bien. Que me siento emocionado porque mi mamá dice que no le va a doler y que va a estar bien”.

En la misma conversación, el niño pensó en cómo va a jugar con el nuevo integrante de la familia, dependiendo del sexo: “Con mi hermana, a las muñecas, pero con mi hermano, fútbol”.

Valentino finalmente comprendió que su mamá estaba feliz por la noticia y decidió compartirlo con ella - crédito Karina García / Instagram
Valentino finalmente comprendió que su mamá estaba feliz por la noticia y decidió compartirlo con ella - crédito Karina García / Instagram

En la parte final del video, Isabella le preguntó a su hermano quién creía que era el papá del bebé, a lo que Valentino respondió: Kris. Después, la hija mayor de Karina García dijo: “La verdad, yo siento que mi mamá y yo descansamos. Todo el mundo descansó en la casa al contarle esto”.

Finalmente, la famosa adjuntó un clip en el que se ve al pequeño poniéndole crema en su barriga, por lo que ella le dijo: “Gracias por consentir a tu hermanito, hijo” y Valentino le respondió: “Hermanito o hermanita”, lo que demuestra que ahora tanto la familia como sus seguidores están a la espera de la revelación del sexo del bebé.

Temas Relacionados

Karina GarcíaKris RKarina García hijosColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Néstor Lorenzo le puso presión a Luis Díaz para el partido entre Colombia y Suiza en el Mundial 2026: esto le dijo

La Selección Colombia enfrentará a Suiza en los octavos de final de la Copa del Mundo 2026 el martes 7 de julio a partir de las 3:00 p.m

Néstor Lorenzo le puso presión a Luis Díaz para el partido entre Colombia y Suiza en el Mundial 2026: esto le dijo

Colombia vs. Suiza: revelan la estrategia con la que James Rodríguez y compañía pueden clasificar a cuartos de final del Mundial 2026

Las superioridades numéricas en las bandas y por carriles centrales serán la clave para que Colombia le gane ante Suiza, según un analista táctico

Colombia vs. Suiza: revelan la estrategia con la que James Rodríguez y compañía pueden clasificar a cuartos de final del Mundial 2026

Resultado Chontico Noche: números ganadores del último sorteo hoy, lunes 6 de julio de 2026

A continuación te compartimos los cuatro números que fueron sorteados en este juego que se lleva a cabo todos los días en la noche de Colombia

Resultado Chontico Noche: números ganadores del último sorteo hoy, lunes 6 de julio de 2026

Aida Quilcué, que pasará del Senado a la Cámara de Representantes, deberá cumplir arresto tras denuncia de Jota Pe Hernández: este es el motivo

Una resolución judicial impuso una medida de privación de libertad y multa a la excandidata vicepresidencial, que fue señalada por el congresista de oposición de ocultar información sobre los contratos estatales y favorecer a familiares en medio de la campaña a la Casa de Nariño

Aida Quilcué, que pasará del Senado a la Cámara de Representantes, deberá cumplir arresto tras denuncia de Jota Pe Hernández: este es el motivo

Ordenan extinción de dominio sobre una propiedad de René Higuita en El Poblado por presuntos vínculos con el cartel de Medellín

El Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Medellín adoptó la medida tras valorar pruebas de la Fiscalía, que vinculó el predio con fondos ilícitos y un esquema de testaferrato

Ordenan extinción de dominio sobre una propiedad de René Higuita en El Poblado por presuntos vínculos con el cartel de Medellín
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Cauca suma once masacres en 2026 y concentra el mayor número de casos en el país

Cauca suma once masacres en 2026 y concentra el mayor número de casos en el país

El Ejército Nacional destruyó el mayor depósito ilegal de explosivos hallado en 2026 en Tumaco

Tribunal le dio plazo de 30 días al Gobierno Petro para frenar la ola de violencia en Briceño, Antioquia, donde fue asesinado el periodista Mateo Pérez

El ELN atacó con drones la estación de Policía de Tadó, Chocó: no hubo heridos ni fallecidos

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, respondió a la cifra entregada por Medicina Legal sobre la muerte de 65 menores de edad en bombardeos

ENTRETENIMIENTO

Ana Lucía Domínguez habló de la decisión de ser madre a los 40: “Mi cuerpo estaba tan preparado”

Ana Lucía Domínguez habló de la decisión de ser madre a los 40: “Mi cuerpo estaba tan preparado”

Hija de James Rodríguez protagonizó video viral con la supuesta novia del futbolista en pleno Mundial 2026: “Parecen hermanas”

Influenciadora suiza explicó por qué apoyará a la Selección Colombia en su encuentro frente a Suiza: “Ojalá no me expulsen de mi país”

‘Masterchef Celebrity’ tendría un cambio significativo para los participantes: “Una de las temporadas más exigentes”

Andrea Valdiri llegó a Venezuela con camión de ayudas y dio detalles de la tragedia: “Hay muchos abuelitos que no tienen ni siquiera carpa ni colchoneta”

Deportes

Néstor Lorenzo le puso presión a Luis Díaz para el partido entre Colombia y Suiza en el Mundial 2026: esto le dijo

Néstor Lorenzo le puso presión a Luis Díaz para el partido entre Colombia y Suiza en el Mundial 2026: esto le dijo

Colombia vs. Suiza: revelan la estrategia con la que James Rodríguez y compañía pueden clasificar a cuartos de final del Mundial 2026

Atlético Nacional confirmó la programación para presentar su cuerpo técnico: estará un campeón de la Copa Libertadores 2016

Esta es la canción que compuso Jackson Martínez para alentar a la Selección Colombia en el Mundial 2026

Dos jugadores de la Selección Colombia hacen parte del ‘Top 10′ de los que más corren en el Mundial 2026