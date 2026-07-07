Gremios rechazaron insistencia de Petro de un fraude electoral y lo acusaron de promover la desobediencia civil: “De la mayor gravedad”

Natalia Gutiérrez, presidenta del Consejo Gremial; Bruce Mac Master, presidente de la Andi; Gustavo Petro, presidente de Colombia - crédito Colprensa/@ANDI_Colombia/X/Enea Lebrun/REUTERS

La presidenta del Consejo Gremial y Acolgen, Natalia Gutiérrez, rechazó las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre un supuesto fraude internacional en la elección presidencial y afirmó que constituyen un hecho político y jurídico de la mayor gravedad.

También cuestionó las referencias a la desobediencia civil y sostuvo que esas expresiones agravan la confrontación entre los colombianos.

La presidenta del Consejo Gremial y Acolgen consideró que Gustavo Petro aseguró sin pruebas que la elección presidencial habría sido alterada mediante un fraude internacional y desconoció al presidente electo Abelardo de la Espriella para reconocer una inexistente victoria de Iván Cepeda. Según planteó, esas afirmaciones desconocen la voluntad expresada en las urnas y carecen de sustento democrático.

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La presidenta del Consejo Gremial y Acolgen consideró que Gustavo Petro aseguró sin pruebas que la elección presidencial habría sido alterada mediante un fraude internacional y desconoció al presidente electo Abelardo de la Espriella para reconocer una inexistente victoria de Iván Cepeda - crédito Leonardo Fernández Viloria/REUTERS

Gutiérrez señaló que resulta aún más grave desconocer el resultado de las urnas para dar por existente una victoria que, según afirmó, no ocurrió. Según su criterio, esa postura afecta la base democrática del resultado electoral.

“Las declaraciones del presidente Gustavo Petro en las que afirma, sin pruebas, que la elección presidencial habría sido alterada mediante un fraude internacional, constituyen un hecho político y jurídico de la mayor gravedad (sic)”, indicó

Para la dirigente, poner en duda la legitimidad del voto popular debilita la democracia, la estabilidad institucional y la confianza ciudadana. Además, advirtió que esa situación expone al país a una escalada de confrontaciones y violencia que afecta la convivencia democrática.

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La presidenta del Consejo Gremial y Acolgen, Natalia Gutiérrez, rechazó las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre un supuesto fraude internacional en la elección presidencial y afirmó que constituyen un hecho político y jurídico de la mayor gravedad - crédito @NGutierrezJ/X

Gutiérrez también rechazó las declaraciones que, bajo el eslogan de “desobediencia civil”, invitan a una mayor confrontación entre los colombianos. Con este señalamiento, extendió su crítica del plano electoral a los riesgos institucionales y de convivencia.

“Por eso, y desde mi responsabilidad como líder gremial, rechazo de manera contundente dichas declaraciones, así como aquellas que, bajo el eslogan de “desobediencia civil”, invitan a una mayor confrontación entre los colombianos", afirmó.

Desde el sector empresarial, Natalia Gutiérrez hizo un llamado a la sociedad civil, las empresas, los ciudadanos, los líderes de opinión, las altas cortes, la Registraduría, el Consejo Nacional Electoral, las Fuerzas Militares, la Policía y los medios de comunicación a proteger la Constitución, las instituciones y la voluntad soberana expresada en las urnas.

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“Desde el sector empresarial hacemos un llamado a la sociedad civil, a las empresas, a los ciudadanos, a los líderes de opinión, a las Altas Cortes, a la Registraduría Nacional, al Consejo Nacional Electoral, a las Fuerzas Militares, a la Policía Nacional y a los medios de comunicación para rodear y proteger la Constitución, las instituciones y la voluntad soberana expresada en las urnas, rechazando, por las vías exclusivamente legales y democráticas, cualquier intento, presente o futuro, de desconocer el mandato popular (sic)”, señaló.

También pidió rechazar, por vías exclusivamente legales y democráticas, cualquier intento presente o futuro de desconocer el mandato popular. Solicitó una defensa del orden constitucional ante la disputa por la legitimidad del resultado electoral.

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La dirigente gremial reiteró además la importancia de respaldar al presidente electo y de brindar garantías para que la transición de mando se realice con respeto por la Constitución, las instituciones y el Estado de derecho.

"Reiteramos la importancia de rodear al presidente electo de la República, Abelardo de la Espriella, y de brindar todas las garantías para que la transición de mando se desarrolle con pleno respeto por la Constitución, las instituciones y el Estado de derecho", indicó.

Bruce Mac Master, presidente de la Andi, también criticó las declaraciones del presidente y afirmó que Gustavo Petro ha intentado imponer una narrativa de fraude en las elecciones. Señaló que el mandatario planteó ideas de conspiraciones que involucran a la Registraduría, operadores técnicos, algoritmos y, más recientemente, a complots extranjeros.

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Mac Master afirmó que Petro sabía que perdería las elecciones y ahora ha decidido no entregar el gobierno correctamente ni reconocer los resultados. Además, lo acusó de llamar a la desobediencia civil y sostuvo que sus acciones lo alejan del comportamiento democrático.

Bruce Mac Master, presidente de la Andi, también criticó las declaraciones del presidente y afirmó que Gustavo Petro ha intentado imponer una narrativa de fraude en las elecciones - crédito @BruceMacMaster/X

“Llevamos meses oyendo a Gustavo Petro intentando imponer una narrativa de fraude en las elecciones. Ha planteado ideas de conspiraciones que van desde la Registraduría, pasando por operadores técnicos, algoritmos y ahora habla de complots extranjeros. Sabia que perdería las elecciones y ahora ha decidido no entregar el gobierno correctamente y llamar a desobediencia civil. No es un demócrata, y hoy es más evidente que nunca (sic)”, indicó .

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