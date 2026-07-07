Colombia

Gremios rechazaron insistencia de Petro de un fraude electoral y lo acusaron de promover la desobediencia civil: “De la mayor gravedad”

La presidenta del Consejo Gremial, Natalia Gutiérrez, y el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, rechazaron las declaraciones del presidente colombiano

Guardar
Google icon
Gremios - crédito Colprensa/@ANDI_Colombia/X/Enea Lebrun/REUTERS
Natalia Gutiérrez, presidenta del Consejo Gremial; Bruce Mac Master, presidente de la Andi; Gustavo Petro, presidente de Colombia - crédito Colprensa/@ANDI_Colombia/X/Enea Lebrun/REUTERS

La presidenta del Consejo Gremial y Acolgen, Natalia Gutiérrez, rechazó las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre un supuesto fraude internacional en la elección presidencial y afirmó que constituyen un hecho político y jurídico de la mayor gravedad.

También cuestionó las referencias a la desobediencia civil y sostuvo que esas expresiones agravan la confrontación entre los colombianos.

La presidenta del Consejo Gremial y Acolgen consideró que Gustavo Petro aseguró sin pruebas que la elección presidencial habría sido alterada mediante un fraude internacional y desconoció al presidente electo Abelardo de la Espriella para reconocer una inexistente victoria de Iván Cepeda. Según planteó, esas afirmaciones desconocen la voluntad expresada en las urnas y carecen de sustento democrático.

PUBLICIDAD

La presidenta del Consejo Gremial y Acolgen consideró que Gustavo Petro aseguró sin pruebas que la elección presidencial habría sido alterada mediante un fraude internacional y desconoció al presidente electo Abelardo de la Espriella para reconocer una inexistente victoria de Iván Cepeda - crédito Leonardo Fernández Viloria/REUTERS
La presidenta del Consejo Gremial y Acolgen consideró que Gustavo Petro aseguró sin pruebas que la elección presidencial habría sido alterada mediante un fraude internacional y desconoció al presidente electo Abelardo de la Espriella para reconocer una inexistente victoria de Iván Cepeda - crédito Leonardo Fernández Viloria/REUTERS

Gutiérrez señaló que resulta aún más grave desconocer el resultado de las urnas para dar por existente una victoria que, según afirmó, no ocurrió. Según su criterio, esa postura afecta la base democrática del resultado electoral.

“Las declaraciones del presidente Gustavo Petro en las que afirma, sin pruebas, que la elección presidencial habría sido alterada mediante un fraude internacional, constituyen un hecho político y jurídico de la mayor gravedad (sic)”, indicó

Para la dirigente, poner en duda la legitimidad del voto popular debilita la democracia, la estabilidad institucional y la confianza ciudadana. Además, advirtió que esa situación expone al país a una escalada de confrontaciones y violencia que afecta la convivencia democrática.

PUBLICIDAD

Natalia Gutiérrez - crédito @NGutierrezJ/X
La presidenta del Consejo Gremial y Acolgen, Natalia Gutiérrez, rechazó las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre un supuesto fraude internacional en la elección presidencial y afirmó que constituyen un hecho político y jurídico de la mayor gravedad - crédito @NGutierrezJ/X

Gutiérrez también rechazó las declaraciones que, bajo el eslogan de “desobediencia civil”, invitan a una mayor confrontación entre los colombianos. Con este señalamiento, extendió su crítica del plano electoral a los riesgos institucionales y de convivencia.

“Por eso, y desde mi responsabilidad como líder gremial, rechazo de manera contundente dichas declaraciones, así como aquellas que, bajo el eslogan de “desobediencia civil”, invitan a una mayor confrontación entre los colombianos", afirmó.

Desde el sector empresarial, Natalia Gutiérrez hizo un llamado a la sociedad civil, las empresas, los ciudadanos, los líderes de opinión, las altas cortes, la Registraduría, el Consejo Nacional Electoral, las Fuerzas Militares, la Policía y los medios de comunicación a proteger la Constitución, las instituciones y la voluntad soberana expresada en las urnas.

“Desde el sector empresarial hacemos un llamado a la sociedad civil, a las empresas, a los ciudadanos, a los líderes de opinión, a las Altas Cortes, a la Registraduría Nacional, al Consejo Nacional Electoral, a las Fuerzas Militares, a la Policía Nacional y a los medios de comunicación para rodear y proteger la Constitución, las instituciones y la voluntad soberana expresada en las urnas, rechazando, por las vías exclusivamente legales y democráticas, cualquier intento, presente o futuro, de desconocer el mandato popular (sic)”, señaló.

También pidió rechazar, por vías exclusivamente legales y democráticas, cualquier intento presente o futuro de desconocer el mandato popular. Solicitó una defensa del orden constitucional ante la disputa por la legitimidad del resultado electoral.

La dirigente gremial reiteró además la importancia de respaldar al presidente electo y de brindar garantías para que la transición de mando se realice con respeto por la Constitución, las instituciones y el Estado de derecho.

"Reiteramos la importancia de rodear al presidente electo de la República, Abelardo de la Espriella, y de brindar todas las garantías para que la transición de mando se desarrolle con pleno respeto por la Constitución, las instituciones y el Estado de derecho", indicó.

Bruce Mac Master, presidente de la Andi, también criticó las declaraciones del presidente y afirmó que Gustavo Petro ha intentado imponer una narrativa de fraude en las elecciones. Señaló que el mandatario planteó ideas de conspiraciones que involucran a la Registraduría, operadores técnicos, algoritmos y, más recientemente, a complots extranjeros.

Mac Master afirmó que Petro sabía que perdería las elecciones y ahora ha decidido no entregar el gobierno correctamente ni reconocer los resultados. Además, lo acusó de llamar a la desobediencia civil y sostuvo que sus acciones lo alejan del comportamiento democrático.

Bruce Mac Master - crédito @BruceMacMaster/X
Bruce Mac Master, presidente de la Andi, también criticó las declaraciones del presidente y afirmó que Gustavo Petro ha intentado imponer una narrativa de fraude en las elecciones - crédito @BruceMacMaster/X

“Llevamos meses oyendo a Gustavo Petro intentando imponer una narrativa de fraude en las elecciones. Ha planteado ideas de conspiraciones que van desde la Registraduría, pasando por operadores técnicos, algoritmos y ahora habla de complots extranjeros. Sabia que perdería las elecciones y ahora ha decidido no entregar el gobierno correctamente y llamar a desobediencia civil. No es un demócrata, y hoy es más evidente que nunca (sic)”, indicó .

Temas Relacionados

Gustavo PetroDesobediencia civilConsejo GremialAndiAbelardo de la EspriellaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Fiscalía vinculó el exdirector del DAS Miguel Maza Márquez como presunto coautor del asesinato de Carlos Pizarro

Pizarro fue comandante de la guerrilla del M-19 y fue asesinado el 26 de abril de 1990 cuando era candidato presidencial de Colombia

Fiscalía vinculó el exdirector del DAS Miguel Maza Márquez como presunto coautor del asesinato de Carlos Pizarro

El comité de empalme pidió a la Procuraduría acompañar posibles sesiones con el equipo de Abelardo de la Espriella

La solicitud enviada el 7 de julio en Bogotá plantea que el Ministerio Público participe con su función preventiva para sumar controles en las jornadas de trabajo

El comité de empalme pidió a la Procuraduría acompañar posibles sesiones con el equipo de Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella oficializó a seis nuevos ministros: confirmó a Viviane Morales como jefa de la cartera de Educación

El exalcalde de Bucaramanga Jaime Andrés Beltrán liderará la cartera de Vivienda, mientras que Iván Cancino asumirá el Ministerio de Justicia

Abelardo de la Espriella oficializó a seis nuevos ministros: confirmó a Viviane Morales como jefa de la cartera de Educación

Álvaro Uribe volvió a referirse a su proceso ante la justicia por supuestas alianzas con el paramilitarismo: “Una infamia contra mí”

El exmandatario aseguró que teme que puedan estar usando su proceso para cobrar venganza por los recientes resultados electorales que dejó por fuera al Pacto Histórico del Gobierno nacional

Álvaro Uribe volvió a referirse a su proceso ante la justicia por supuestas alianzas con el paramilitarismo: “Una infamia contra mí”

Pirry contó detalles de su salida de la televisión y los retos que enfrenta actualmente con su público: “Me echaron”

Tras más de una década con reportajes que incomodaron al poder, explicó que las oportunidades para volver a la televisión se esfumaron. Hoy, con millones de seguidores, apuesta por plataformas digitales para seguir contando historias

Pirry contó detalles de su salida de la televisión y los retos que enfrenta actualmente con su público: “Me echaron”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Cauca suma once masacres en 2026 y concentra el mayor número de casos en el país

Cauca suma once masacres en 2026 y concentra el mayor número de casos en el país

El Ejército Nacional destruyó el mayor depósito ilegal de explosivos hallado en 2026 en Tumaco

Tribunal le dio plazo de 30 días al Gobierno Petro para frenar la ola de violencia en Briceño, Antioquia, donde fue asesinado el periodista Mateo Pérez

El ELN atacó con drones la estación de Policía de Tadó, Chocó: no hubo heridos ni fallecidos

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, respondió a la cifra entregada por Medicina Legal sobre la muerte de 65 menores de edad en bombardeos

ENTRETENIMIENTO

Pirry contó detalles de su salida de la televisión y los retos que enfrenta actualmente con su público: “Me echaron”

Pirry contó detalles de su salida de la televisión y los retos que enfrenta actualmente con su público: “Me echaron”

El anillo en oro blanco e incrustaciones de diamantes que le regalaron a Daniel Muñoz, una de las figuras de Colombia en el Mundial 2026: “De locos”

Westcol reveló a cuál equipo apoyaría en caso de que Colombia quede eliminada del Mundial 2026: “Le ha tocado fácil”

J Balvin, Sebastián Vega y La Liendra le dedican palabras a Cristiano Ronaldo tras eliminación de Portugal del Mundial 2026

Karina García derritió a sus seguidores al mostrar la reacción de su hijo Valentino al saber de su embarazo

Deportes

Colombia vs. Suiza EN VIVO: la Tricolor se juega el pase a los cuartos de final del Mundial 2026

Colombia vs. Suiza EN VIVO: la Tricolor se juega el pase a los cuartos de final del Mundial 2026

Colombia quiere clasificar a los cuartos de final del Mundial 2026: esta sería la millonada que ganaría si derrota a Suiza

Etapa 4 del Tour de Francia: Mads Pedersen ganó en Foix, Torstein Træen es el nuevo líder y así le fue a los colombianos

Carlos Antonio Vélez reaccionó a la lesión de figura de Suiza poco antes del partido contra Colombia: “Parece que el brujo está entre nosotros”

Exfutbolista colombo-suizo eligió a los europeos como favoritos del duelo del Mundial 2026: “Estilo de juego dominante”