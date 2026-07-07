Exfutbolista colombo-suizo eligió a los europeos como favoritos del duelo del Mundial 2026: “Estilo de juego dominante”

Colombia se volverá a ver las caras con Suiza tras 32 años-crédito Simon Fearn/IMAGN IMAGES via Reuters

El duelo entre Colombia y Suiza definirá al último clasificado a los cuartos de final del Mundial 2026.

Por esta razón, la ansiedad y la tensión aumenta a medida que pasa el tiempo para lo que será el juego que se disputará en Vancouver.

El exjugador colombo-suizo Johan Vonlanthen habló con la prensa suiza y explicó que ve a Suiza como favorita frente a Colombia en los octavos de final del Mundial. Según su análisis, la diferencia podría estar en la capacidad del equipo helvético para dominar la pelota ante un rival que, aunque apenas perdió siete de 50 partidos con Néstor Lorenzo, llega con menos gol que en otras etapas.

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Johan Vonlanthen ve a Suiza como favorita ante Colombia en los octavos de final del Mundial por su capacidad para controlar la pelota- crédito Transfermarkt

En la antesala del cruce, el exinternacional suizo-colombiano sostuvo que la selección sudamericana se volvió un equipo muy sólido atrás: en el Mundial recibió solo un gol en cuatro partidos. Aun así, advirtió que su principal carencia está en ataque, porque ya no tiene un delantero centro de referencia como Radamel Falcao.

En una entrevista con el periodista Stefan Kreis del diario Blick de Suiza, el 6 de julio de 2026, Vonlanthen afirmó que Suiza quiere “controlar el partido” y tiene un estilo dominante, además de variantes en el banco. También destacó a Johan Manzambi como un futbolista capaz de generar peligro en cualquier momento.

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“Para mí, Suiza es sin duda la favorita. Su selección tiene un estilo de juego dominante. Suiza quiere el balón, quiere controlar el partido, quiere tener el dominio. Con Johan Manzambi, además, cuentan con un jugador capaz de crear peligro en cualquier momento. Y también tienen mucha calidad en el banquillo”

Para Colombia, el exdelantero identificó otro tipo de fortaleza. Dijo que el equipo crece cuando recupera y sale rápido, con futbolistas “increíblemente peligrosos” como Luis Díaz, Jhon Arias y Luis Suárez, mientras James Rodríguez conserva la capacidad de filtrar pases decisivos y ordenar la circulación.

“Cuando el equipo entra en transición y puede lanzar contraataques, la cosa se caldea. Son muy fuertes en esa faceta del juego y cuentan con jugadores increíblemente peligrosos como Luis Díaz, Jhon Arias y Luis Suárez. Y con James Rodríguez, tienen a un jugador capaz de dar pases decisivos y distribuir el balón con eficacia. Será interesante ver cómo Suiza afronta esta potencia al contraataque”, analizó.

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Colombia llega firme atrás, pero con menos gol

Volanthen explicó que la ausencia de Falcao pesa en la Tricolor -crédito Mauricio Alvarado/Colprensa

Vonlanthen respondió de forma directa qué le falta a Colombia en referencia al estilo de juego, y las capacidades del cuadro “Cafetero”:

“Antes teníamos a Falcao, ahora nos falta un verdadero delantero centro”. Su diagnóstico combina la consistencia defensiva del ciclo de Lorenzo con una menor capacidad para transformar ese orden en volumen de goles.

Esa lectura convive con el clima que percibe en su país de origen. “Todo el país espera una victoria contra Suiza, sabiendo que será un partido muy igualado. Ninguno de los dos equipos tiene nada de qué avergonzarse”, señaló al diario.

El exfutbolista, que se hizo inolvidable en la Eurocopade Portugal 2004 con su gol ante Francia, mantiene vínculos cercanos con la selección colombiana. Contó que recibió una camiseta firmada como regalo del lateral izquierdo Johan Mojica y que visitó al plantel antes del Mundial de Francia 2018, en una reunión que le permitió compartir una comida y sostener luego el contacto con algunos jugadores.

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Hasta hace poco trabajó como asistente técnico en el FC Zúrich y ahora se sumó al Yverdon-Sport, en plena pretemporada. Por eso todavía no sabe si podrá aceptar la invitación de la FIFA para ver el partido en directo; si no viaja, adelantó que lo seguirá con su familia en Zúrich o Berna.

El exdelantero contó que Colombia intentó convencerlo de cambiar de selección

El delantero estuvo presente en 40 partidos con el cuadro suizo, y marcó 7 goles -crédito @clos.normand/Instagram

Vonlanthen también repasó su propia historia entre ambos países. Nació en Colombia y llegó a Suiza a los 11 años, un cambio que describió como difícil en el comienzo: dijo que lloró mucho durante las dos primeras semanas, hasta que el fútbol le facilitó la adaptación.

Recordó que en Santa Marta solo jugaba en canchas de arena y que, al llegar a Suiza, poder entrenarse en césped fue “un sueño hecho realidad”. A la vez, aclaró que aquella formación inicial le dejó una base técnica que considera valiosa.

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El episodio más revelador de esa doble pertenencia apareció cuando habló de su adolescencia. Según relató a Blick, poco después de su traspaso del Young Boys al PSV, a mediados del 2003, una delegación colombiana viajó a Suiza para intentar convencerlo de representar a Colombia.

La respuesta fue inmediata. Explicó que ya tenía claro que jugaría para Suiza porque formaba parte de la Federación Suiza de Fútbol desde la categoría sub-15 y porque el entonces seleccionador Köbi Kuhn lo convocó muy rápido a la absoluta. Así recordó el momento

“Poco después de mi traspaso del Young Boys al PSV, una delegación colombiana visitó Suiza e intentó convencerme de cambiar de selección. Sin embargo, enseguida tuve claro que jugaría para Suiza. Había formado parte de la Federación Suiza de Fútbol (SFV) desde la categoría sub-15 y, posteriormente, el entonces seleccionador Köbi Kuhn me convocó rápidamente a la selección absoluta”

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Vonlanthen también comparó el presente del fútbol colombiano con el que conoció cuando llegó a la liga local a los 25 años. Sostuvo que antes el juego era más lento, con más control y menos transiciones que en la Superliga suiza, mientras que ahora el torneo nacional “está en auge” por la presencia de varios clubes de primer nivel con buena situación financiera y salarios que incentivan a los jóvenes a quedarse más tiempo en el país.

Sobre el desenlace del duelo, eligió un escenario de máxima tensión. Dijo que espera un empate y una definición por penales, con “emoción hasta el final”.

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