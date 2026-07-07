Tras la eliminación de Brasil, Cafú dio como favorita a Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Cafú fue campeón con la Selección de Brasil dela Copa Mundial de la FIFA en Estados Unidos 94 y Corea del Sur y Japón 2002 - Crédito Dylan Martinez/REUTERS

Cafú cambió de favorito tras la eliminación de Brasil ante Noruega y dijo que Colombia va a ganar este Mundial, una señal que llega cuando la selección de Néstor Lorenzo se prepara para jugar los octavos de final ante Suiza y ya carga con el rótulo de candidata en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La respuesta del exlateral fue directa. Ante la pregunta sobre quién ganará ahora la Copa del Mundo, contestó con una sonrisa: “Colombia”. Suiza llega a ese cruce con una racha de 35 partidos sin perder, mientras Colombia ha mostrado solidez frente a sus rivales en la fase previa, recibiendo un solo gol en contra y ganando ante Uzbekistán, República Democrática del Congo y Ghana.

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Néstor Lorenzo ya había abordado el peso de los elogios. “Colombia ha aprendido a soportar el peso de ser favorita”, dijo el entrenador argentino. Antes del inicio del torneo, Cafú había sostenido que Brasil se quedaría con la sexta estrella en su historial. La derrota ante la Noruega de Erling Haaland modificó ese pronóstico y dejó a Colombia como su nueva elección.

Daniel Muñoz es el máximo goleador de la Selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito Bernadett Szabo/REUTERS

En ese mismo recorrido de elogios, también apareció el nombre de Daniel Muñoz, a quien el brasileño destacó como uno de los mejores laterales del campeonato. El defensor del Crystal Palace suma dos goles y es el máximo goleador de Colombia en esta Copa del Mundo.

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El lateral marcó en el triunfo por 3 a 1 frente a Uzbekistán en el debut. También anotó en la victoria sobre República Democrática del Congo, resultado que aseguró la clasificación matemática de la selección.

Cafú no limitó su análisis al pronóstico sobre el campeón. En una visita a la exposición “Froom roots to soul” de la Conmebol en Miami también explicó por qué ve en Muñoz un perfil cercano al suyo, centrado en la proyección ofensiva desde el lateral derecho.

Cafú es leyenda de la Selección de Brasil e histórico del AC Milán de Italia - crédito Europa Press

“Me gusta mucho el lateral de Colombia que se ha destacado mucho. El lateral de México también se ha destacado, va a las líneas de fondo y Hakimi que es un lateral que hoy va a la línea de fondo, cruza, hace gol. Son laterales que tienen una semejanza muy grande conmigo”, afirmó.

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El recorrido de Muñoz ayuda a explicar ese reconocimiento. Comenzó su carrera en Águilas Doradas, pasó a Atlético Nacional y luego fue transferido al Genk de Bélgica en la temporada 2020/21, donde encadenó campañas con producción ofensiva creciente hasta dar el salto al fútbol inglés.

En sus dos últimas temporadas antes de llegar a la Premier League superó las 10 participaciones de gol. Ese rendimiento impulsó su fichaje por Crystal Palace, club en el que integró un ciclo ganador bajo la conducción de Glasner.

Colombia vs. Suiza: hora y dónde ver el partido de octavos de final en el Mundial 2026

La Selección Colombia es el único equipo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 que jugará en los tres países anfitriones - crédito FCF

La Selección Colombia enfrentará a Suiza este martes 7 de julio en los octavos de final del Mundial 2026, en el Estadio de Vancouver (Canadá), con el objetivo de conseguir el cupo a cuartos.

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El partido comenzará a las 3:00 p. m. (hora de Colombia) y a la 1:00 p. m. en territorio canadiense. La transmisión en Colombia estará a cargo de Caracol Televisión y Deportes RCN, con señal en vivo desde las 2:00 p. m., y también podrá verse por las plataformas Dity y la App RCN.

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo llega tras superar la fase de grupos y eliminar a Ghana con un marcador de 1-0 en los dieciseisavos de final. El encuentro se jugará en el estadio de Vancouver.

Suiza avanzó a esta instancia después de vencer 2-0 a Argelia en la ronda previa. DSports y DGO (DirecTV) ofrecerán una alternativa de televisión paga para seguir el compromiso.

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