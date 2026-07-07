Si Colombia derrota a Suiza, esta sería la millonada que ganaría por clasificar a los cuartos de final del Mundial 2026

Jhon Arias, Deiver Machado y Richard Ríos celebran durante el Mundial, con la mira puesta en los cuartos de final y el premio económico récord de la FIFA-crédito Bernadett Szabo/REUTERS

El 7 de julio de 2026, Colombia y Suiza se citarán en Canadá para definir el último clasificado a los cuartos de final del Mundial de la FIFA de Estados Unidos, México y Canadá.

Y además del prestigio de estar entre las ocho mejores selecciones del planeta e igualar su mejor actuación desde Brasil 2014, el premio económico que ganaría el combinado “Cafetero” sería otra de las motivaciones, ya que, por pasar a los cuartos de final, el incentivo deportivo que entrega la FIFA por avanzar de ronda se elevaría de 15 millones a 19 millones de dólares.

El nuevo esquema de premios de la Copa del Mundo beneficia a las federaciones que avancen a instancias decisivas, como los cuartos de final-crédito FIFA

Antes de ese partido, la Federación Colombiana de Fútbol ya tiene garantizados 16,5 millones de dólares, 15 millones de dólares por haber llegado a los octavos de final y USD 1,5 millones adicionales que todas las federaciones recibieron antes del torneo para cubrir preparación, logística y concentración.

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En ese contexto, y de acuerdo con la tasa de conversión, en pesos colombianos, el premio estaría cerca a los $55.012 millones.

En el caso de que el cuadro “Cafetero” derrote al seleccionado suizo sumaría USD 4 millones frente a lo ya asegurado por alcanzar los octavos. En pesos colombianos, ese incremento representa alrededor de $13.336 millones de pesos colombianos.

Y en el caso de que Colombia clasifica a cuartos de final, el premio deportivo ascenderá a USD 19 millones. Si además se incorpora el pago fijo de preparación entregado antes del campeonato, el ingreso total llegaría a USD 20,5 millones, equivalentes a aproximadamente $68.348 millones.

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La escala de premios crece en cada ronda del torneo

La Copa del Mundo tendrá su final el 19 de julio de 2026 en el estadio Nueva York-Nueva Jersey-crédito Jerome Miron/IMAGN IMAGES via Reuters

La FIFA fijó una tabla de incentivos que aumenta a medida que las selecciones avanzan en la Copa del Mundo. Los equipos eliminados en fase de grupos reciben USD 9 millones; los que caen en dieciseisavos, USD 11 millones; y los que quedan fuera en octavos, USD 15 millones.

Desde los cuartos de final, la escala sube a USD 19 millones para los eliminados en esa instancia, USD 27 millones para el cuarto puesto, USD 29 millones para el tercero, USD 33 millones para el subcampeón y USD 50 millones para el campeón. Ese último monto será el mayor premio económico entregado por la FIFA en la historia del certamen.

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Es importante recordar que la edición de 2026 repartirá USD 655 millones por rendimiento deportivo entre las selecciones participantes. La cifra supone un aumento del 36,2% frente a los USD 440 millones distribuidos en el Mundial de Catar 2022.

El salto en los premios está ligado a la ampliación del campeonato, que pasó de 32 a 48 selecciones. Ese cambio incorporó una ronda adicional de eliminación directa y elevó tanto la cantidad de participantes como los recursos destinados a las federaciones.

Para Colombia, el partido ante Suiza no solo definirá su continuidad en el torneo. También pondrá en juego un aumento inmediato de USD 4 millones en el premio deportivo y la posibilidad de quedar a una ronda de los montos reservados para las cuatro mejores selecciones del Mundial.

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Así está la lista de premios que reparte la Federación Internacional de Fútbol Asociado:

Campeón: 50 millones de dólares

Subcampeón: 33 millones de dólares

Tercer puesto: 29 millones de dólares

Cuarto puesto: 27 millones de dólares:

Del quinto al octavo puesto: 27 millones de dólares

Del noveno al 16: 15 millones de dólares

Del puesto 17 al 32: 11 millones de dólares

Del puesto 33 al 48: 9 millones de dólares

Suiza tendrá una dura baja para el juego ante Colombia

Rafik Belghali y Johan Manzambi en la disputa de una pelota-crédito IMAGN IMAGES vía Reuters/Simon Fearn

Johan Manzambi quedó descartado para el partido entre Suiza y Colombia por los octavos de final del Mundial 2026, una baja que golpea el frente ofensivo del equipo de Murat Yakin.

El problema no se limita a un solo nombre. Según Blick, el peor escenario para el equipo suizo incluye también las posibles ausencias de Michel Aebischer, Luca Jaquez, Djibril Sow y Rubén Vargas, todos ya titulares en el torneo. En ataque, el impacto es mayor porque Manzambi y Vargas acumulan entre ambos ocho participaciones directas entre goles y asistencias.

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El cierre de los octavos de final enfrentará a una Colombia que ya tiene confirmada la baja del atacante Jhon Córdoba con una Suiza que llega con varias piezas en observación. Johan Manzambi, Rubén Vargas y Djibril Sow interrumpieron el último entrenamiento, y desde entonces su presencia en el cruce quedó bajo revisión.

La confirmación sobre Manzambi llegó a través de la prensa suiza. Según Sky Sports Alemania, citado por Blick, “Suiza no podrá contar con Johan Manzambi en los octavos de final del Mundial contra Colombia. El centrocampista sufrió una lesión de rodilla en el último entrenamiento, según informa Blick, aparentemente sin que se produjera ninguna falta durante un ejercicio. Una resonancia magnética posterior confirmó la lesión. Esto significa que es seguro: Manzambi se perderá definitivamente los octavos de final contra Colombia”.

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