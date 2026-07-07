Salida de colombianos al exterior tuvo fuerte incremento en los primeros cinco meses de 2026 pero el ingreso de turistas bajó: estas son las cifras según Anato

Los visitantes extranjeros en Colombia apenas crecieron 0,5%, mientras los colombianos residentes en el exterior disminuyeron 9,1% - crédito Presidencia de la República

La salida de colombianos al exterior creció 12,6% entre enero y mayo de 2026, mientras la llegada de visitantes no residentes a Colombia cayó 1,6%, un contraste que expone el mayor impulso del turismo emisivo y presiona al país a reforzar su estrategia para atraer viajeros internacionales en un contexto de peso apreciado y conectividad aérea con avances limitados.

El retroceso del turismo receptivo se reflejó en el volumen total de visitantes no residentes: pasó de 2,5 millones en 2025 a 2,4 millones en 2026.

Cortés Calle resumió ese escenario en una declaración pública: “Entre enero y mayo de 2026, la salida de colombianos al exterior creció un 12,6%, mientras que la llegada de visitantes no residentes al país cayó 1,6% al pasar de 2,5 millones a dos punto cuatro millones de viajeros. Esto refleja un mayor dinamismo del turismo emisivo frente al receptivo”.

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Dentro de esa composición, los visitantes extranjeros, que representan cerca de ocho de cada 10 llegadas, apenas crecieron 0,5%, mientras los colombianos residentes en el exterior disminuyeron 9,1% y los pasajeros en cruceros internacionales cayeron 8,2%.

La llegada de visitantes no residentes a Colombia cayó 1,6% y bajó de 2,5 millones en 2025 a 2,4 millones en 2026, indicó la presidenta de Anato - crédito Anato

La presidenta ejecutiva de la Asociación Nacional de Agencias de Viaje y Turismo (Anato) Paula Cortés Calle vinculó ese comportamiento con un escenario de señales mixtas en la conectividad.

Según la dirigente gremial, el mercado internacional registró en lo corrido a junio de 2026 un promedio de 1.522 frecuencias semanales directas, con un aumento de 0,5% frente a 2025, mientras el mercado nacional mostró un mejor desempeño con 6.498 frecuencias semanales y un crecimiento de 4,3%.

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“A junio del 2026, Colombia registró un promedio de mil 522 frecuencias internacionales semanales, con un crecimiento del 0.5% y 6.498 frecuencias nacionales”, indicó Cortés Calle.

Según la asociación, el deterioro del turismo receptivo está en la combinación de dos factores: una apreciación del peso que abarata los viajes de los colombianos al exterior y una expansión internacional insuficiente para traducir la capacidad aérea en más llegadas.

Ese cuadro reduce el atractivo económico del país para los visitantes extranjeros y afecta la competitividad de Colombia frente a otros destinos de la región.

Al cierre de junio de 2026, la tasa representativa del mercado se ubicó en $3.443,59, con una caída cercana al 15% frente al mismo periodo del año anterior.

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La apreciación del peso llevó la tasa representativa del mercado a $3.443,59 y abarató los viajes de colombianos al exterior - crédito Nathalia Angarita/Reuters

Ese movimiento cambiario tiene un doble efecto sobre el sector: baja los costos de los viajes internacionales para los colombianos y, al mismo tiempo, encarece relativamente la elección de Colombia para los extranjeros en comparación con otros mercados turísticos regionales.

“Este comportamiento cambiario, sumado al crecimiento moderado de la conectividad internacional y a la caída de los visitantes no residentes, evidencia la necesidad de fortalecer las estrategias de promoción y competitividad para que el país logre convertir su conectividad aérea en una mayor llegada de viajeros internacionales”, se observa en un comunicado emitido por Anato.

La dirigente agregó que la conectividad aérea mantiene una base sólida, aunque el panorama no es uniforme. “A junio del 26, Colombia registró un promedio de mil quinientas veintidós frecuencias internacionales semanales, con un crecimiento del punto cinco por ciento y seis mil cuatrocientas noventa y ocho frecuencias nacionales. Estos datos comparados con el mismo periodo del año anterior”.

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El mercado nacional registró 6.498 frecuencias semanales y creció 4,3%, por encima del avance de la conectividad internacional - crédito ANI

Para Anato, la capacidad instalada del sector todavía ofrece margen de recuperación. La organización sostiene que Colombia cuenta con una oferta diversa de destinos, experiencias culturales y naturales, además de una conectividad aérea internacional consolidada y un sector turístico preparado para responder a las nuevas tendencias del viajero.

En ese entorno, Cortés Calle afirmó que el reto pasa por convertir esas ventajas en más visitantes. “A esto se suma la apreciación del peso frente al dólar, que puede incentivar los viajes de colombianos al exterior, pero representa un reto para atraer visitantes internacionales. Sin embargo, Colombia cuenta con una oferta turística diversa, una conectividad consolidada y un sector preparado”.

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La presidenta ejecutiva del gremio cerró con una ruta de acción enfocada en la promoción y la coordinación institucional. “Por eso es fundamental fortalecer la promoción internacional y trabajar articuladamente con el Gobierno para convertir esa capacidad aérea en una mayor llegada de turistas al país”.