J Balvin, Sebastián Vega y La Liendra le dedican palabras a Cristiano Ronaldo tras eliminación de Portugal del Mundial 2026

La Liendra rompió en llanto por Cristiano Ronaldo tras su adiós al Mundial: J Balvin y Sebastián Vega también le rindieron homenaje - crédito Associated Press, @jbalvin @la_liendraa @sebastian_vega1/IG

La eliminación de Portugal del Mundial de 2026 no solo marcó el cierre de una campaña que terminó antes de lo esperado, también el adiós de Cristiano Ronaldo a las Copas del Mundo.

La derrota 1-0 frente a España en los octavos de final generó una ola de reacciones entre millones de aficionados, incluidos varios famosos colombianos que aprovecharon sus redes sociales para rendir homenaje al delantero portugués.

Entre quienes manifestaron públicamente su admiración estuvieron el cantante J Balvin, el actor Sebastián Vega y el creador de contenido La Liendra, que coincidieron en destacar el legado deportivo de CR7 y el impacto que ha tenido dentro y fuera de las canchas.

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El más emotivo fue precisamente La Liendra, quien desde hace varios años ha demostrado que Cristiano Ronaldo es su máximo referente en el fútbol. El influenciador no ocultó la tristeza que le produjo la eliminación del conjunto luso y compartió varios mensajes, fotografías y videos dedicados al atacante.

La reacción de La Liendra por la derrota de Portugal se vuelve viral en redes sociales - crédito @la_liendraa/IG

“Siempre serás el mejor del mundo. Gracias por todo... Digan lo que quieran, para mí siempre serás el mejor... Nos has enseñado más que fútbol. Gracias por enseñarnos que sin tener nada podemos llegar a tenerlo todo”, escribió La Liendra en varias historias publicadas en su cuenta de Instagram.

Las palabras del creador de contenido estuvieron acompañadas de imágenes del futbolista portugués durante distintos momentos de su carrera, reflejando la profunda admiración que siente por quien ha seguido en varias ocasiones alrededor del mundo. Incluso, en el pasado ha logrado fotografiarse con él y ha viajado para verlo disputar partidos en vivo.

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Otro de los colombianos que reaccionó fue J Balvin. Aunque su mensaje fue breve, el reguetonero quiso dejar claro el respeto que siente por la trayectoria del cinco veces ganador del Balón de Oro.

“Grande. Siempre legendario, Cristiano”, escribió el artista paisa junto a una fotografía del delantero portugués.

J Balvin y Sebastián Vega despidieron a CR7 - crédito @jbalvin/IG

Por su parte, el actor Sebastián Vega compartió una reflexión mucho más extensa, en la que aseguró que el verdadero legado de Ronaldo trasciende los títulos obtenidos y está relacionado con su disciplina, mentalidad y capacidad de inspirar a millones de personas.

“Último Mundial de esta leyenda. Gracias, Cristiano. Creo que escuchar la forma en la que piensa es más que suficiente para considerarlo uno de mis ídolos. Gran inspiración para muchos aspectos. Como dijo hace unos días: ‘Si me voy, me voy feliz porque di todo de mí. No el 100%, fue el 1.000% porque amo lo que hago y eso es suficiente’”, expresó Sebastián Vega.

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La Liendra no ocultó su tristeza por el adiós de Cristiano

Entre todas las reacciones, la de La Liendra fue la que más llamó la atención porque el influenciador mostró que la eliminación de Portugal lo afectó profundamente, al punto de compartir imágenes en las que aparece consumiendo licor mientras intentaba, según dijo, “ahogar las penas” tras la derrota.

En otras publicaciones confesó que no podía dejar de pensar en la eliminación de su máximo ídolo, especialmente porque se sabía que el Mundial de 2026 sería el último de su carrera.

El adiós mundialista de Cristiano movió a famosos colombianos que le dedicaron palabras de gratitud y admiración - crédito @sebastian_vega1/IG

La escena incluso fue registrada por su novia, la también creadora de contenido Dani Duke, quien publicó una historia de Instagram mostrando al influenciador acostado en el piso mientras tomaba licor.

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“Llegué de fotos y me lo encontré así (tirado en el suelo, tomando y triste) en el despecho más grande de su vida”, escribió Dani Duke, provocando decenas de comentarios entre sus seguidores.

La reacción no sorprendió a quienes siguen a La Liendra, pues en repetidas oportunidades ha contado que Cristiano Ronaldo ha sido una de las personas que más lo ha inspirado desde niño y que cumplir el sueño de conocerlo fue uno de los momentos más importantes de su vida.