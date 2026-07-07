Carlos Antonio Vélez reaccionó a la lesión de la figura de Suiza que se perderá el partido contra Colombia: “Parece que el brujo está entre nosotros”

Johan Manzambi ha marcado tres goles en la actual Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito Reuters

Suiza perdió a Johan Manzambi por una lesión de rodilla antes del cruce con la aelección Colombia por los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, una baja que golpea al equipo de Murat Yakin porque deja fuera a su máximo anotador en el torneo y altera el frente ofensivo a pocas horas del partido en Vancouver.

El mediocampista de 20 años no estará disponible este martes 7 de julio, en el BC Place de Canadá, donde el encuentro comenzará a las 3:00 p. m. (hora de Colombia). El ganador avanzará a los cuartos de final y jugará el sábado 11 de julio en Kansas City contra el vencedor de la llave entre Egipto y Argentina.

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Manzambi se lesionó durante la práctica del lunes, al parecer sin contacto con otro jugador, y después del entrenamiento fue sometido a una resonancia magnética. El estudio confirmó su ausencia ante Colombia y, de acuerdo con la publicación suiza, descartó una lesión grave.

Johan Manzambi marcó goles contra Bosnia y Herzegovina y Canadá en la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito Anne-Marie Sorvin/Reuters

La baja afecta al futbolista que había sostenido buena parte de la producción ofensiva de Suiza en la Copa del Mundo. Manzambi suma 3 goles en el torneo y comparte con Embolo el primer lugar del equipo en asistencias con 2.

Carlos Antonio Vélez, comentarista de Deportes RCN, en sus redes sociales destacó como un golpe de suerte a favor de la selección Colombia la lesión de la figura Suiza. Además recordó el duelo de hinchadas en el anterior partido ante Ghana, donde se habló de la figura de un brujo entre los aficionados, que buscaba la suerte para la selección africana.

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“Está derecha la @FCFSeleccionCol … no jugaría la estrella suiza y además su goleador está tarde! Se lesionó Manzambi (parece q el brujo está entre nosotros)“, escribió el analista deportivo.