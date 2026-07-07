Tour de Francia, Etapa 4 EN VIVO: minuto a minuto de los ciclistas colombianos en la llegada Foix

El esloveno Tadej Pogačar se llevó la etapa 3 del Tour de Francia-crédito Stephanie Lecocq/REUTERS

¡Un saludo cordial, amantes del ciclismo! Bienvenidos al minuto a minuto de la etapa 4 del Tour de Francia. En la etapa 3, disputada entre Granollers y Les Angles, el esloveno Tadej Pogačar, del UAE Emirates XRG, se llevó la victoria.

La jornada tuvo un desarrollo cambiante. Egan Bernal logró meterse en la fuga del día en busca de protagonismo en la montaña, pero un pinchazo lo obligó a ceder terreno y a abandonar esa aventura.

Más adelante, el francés Alex Baudin atacó en solitario y sostuvo su intento hasta que el pelotón lo neutralizó a 11 kilómetros de la llegada. El trabajo del UAE Team Emirates-XRG preparó entonces el desenlace entre los favoritos.

En los últimos kilómetros apareció de nuevo el mexicano Isaac del Toro, vencedor de la etapa anterior, con un ritmo que seleccionó el grupo de candidatos al triunfo. A 200 metros de la meta, Pogačar lanzó el ataque decisivo y llegó en solitario.

Baudin, pese a haber sido alcanzado antes del final, vestirá el martes el maillot de la montaña. Durante la etapa también llegó a figurar como líder virtual de la general, con ventajas transitorias sobre Vingegaard y Pogačar, según el minuto a minuto de la publicación.

La actuación colombiana dejó dos nombres en la parte alta de la etapa. Sergio Higuita llegó en el puesto 15, a 18 segundos del ganador, y Egan Bernal terminó 17° con el mismo tiempo, después de recuperarse del problema mecánico sufrido durante la jornada.

Ese resultado mantuvo a Bernal bien ubicado en la clasificación general y lo sostuvo como la principal carta colombiana para pelear por un lugar en el Top 10. La carrera también tuvo presencia de Harold Tejada en los movimientos de la escapada reflejados en el seguimiento en vivo.

El Top 10 preliminar de la etapa quedó compuesto por Pogačar, Vingegaard, Carapaz y Paul Seixas, todos dentro de los primeros cuatro lugares, seguidos por Tobias Halland Johannessen, Lennert Van Eetvelt, Florian Lipowitz, Remco Evenepoel, Del Toro e Juan Ayuso.