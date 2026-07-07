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Tour de Francia, Etapa 4 EN VIVO: minuto a minuto de los ciclistas colombianos en la llegada Foix

La jornada contará con cuatro premios de montaña durante su recorrido

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El esloveno Tadej Pogačar se llevó la etapa 3 del Tour de Francia-crédito Stephanie Lecocq/REUTERS
El esloveno Tadej Pogačar se llevó la etapa 3 del Tour de Francia-crédito Stephanie Lecocq/REUTERS

¡Un saludo cordial, amantes del ciclismo! Bienvenidos al minuto a minuto de la etapa 4 del Tour de Francia. En la etapa 3, disputada entre Granollers y Les Angles, el esloveno Tadej Pogačar, del UAE Emirates XRG, se llevó la victoria.

La jornada tuvo un desarrollo cambiante. Egan Bernal logró meterse en la fuga del día en busca de protagonismo en la montaña, pero un pinchazo lo obligó a ceder terreno y a abandonar esa aventura.

Más adelante, el francés Alex Baudin atacó en solitario y sostuvo su intento hasta que el pelotón lo neutralizó a 11 kilómetros de la llegada. El trabajo del UAE Team Emirates-XRG preparó entonces el desenlace entre los favoritos.

En los últimos kilómetros apareció de nuevo el mexicano Isaac del Toro, vencedor de la etapa anterior, con un ritmo que seleccionó el grupo de candidatos al triunfo. A 200 metros de la meta, Pogačar lanzó el ataque decisivo y llegó en solitario.

Baudin, pese a haber sido alcanzado antes del final, vestirá el martes el maillot de la montaña. Durante la etapa también llegó a figurar como líder virtual de la general, con ventajas transitorias sobre Vingegaard y Pogačar, según el minuto a minuto de la publicación.

La actuación colombiana dejó dos nombres en la parte alta de la etapa. Sergio Higuita llegó en el puesto 15, a 18 segundos del ganador, y Egan Bernal terminó 17° con el mismo tiempo, después de recuperarse del problema mecánico sufrido durante la jornada.

Ese resultado mantuvo a Bernal bien ubicado en la clasificación general y lo sostuvo como la principal carta colombiana para pelear por un lugar en el Top 10. La carrera también tuvo presencia de Harold Tejada en los movimientos de la escapada reflejados en el seguimiento en vivo.

El Top 10 preliminar de la etapa quedó compuesto por Pogačar, Vingegaard, Carapaz y Paul Seixas, todos dentro de los primeros cuatro lugares, seguidos por Tobias Halland Johannessen, Lennert Van Eetvelt, Florian Lipowitz, Remco Evenepoel, Del Toro e Juan Ayuso.

12:34 hsHoy

Kilómetro 48: el neerlandés Alex Molenaar se llevó el premio de montaña de segunda categoría en el Col de Bedos.

12:28 hsHoy

Problema para el corredor del Caja Rural, el español Joel Nicolau

12:16 hsHoy

Tour de Francia 2026, un pinchazo frenó el ataque de Egan Bernal en la tercera etapa: así fue el desempeño de los colombianos

El colombiano se detuvo para cambiar de bicicleta cuando marchaba en cabeza y cedió cerca de 40 segundos en un tramo de alto ritmo, antes de reintegrarse al lote con ayuda de su equipo

Una pinchada en la tercera etapa del Tour de Francia hizo perder valiosos segundos al colombiano - crédito Tour de Francia

El Tour de Francia 2026 vivió un momento inesperado para Egan Bernal durante la tercera etapa, cuando un pinchazo frustró sus aspiraciones de protagonismo tras un valiente intento de escapada.

Leer la nota completa
11:59 hsHoy

Así es la etapa 4 del Tour de Francia

La etapa 4 del Tour de Francia 2026 se disputa entre Carcasona y Foix sobre 181,9 kilómetros de media montaña y 2.784 metros de desnivel positivo.-crédito Tour de Francia
La etapa 4 del Tour de Francia 2026 se disputa entre Carcasona y Foix sobre 181,9 kilómetros de media montaña y 2.784 metros de desnivel positivo.-crédito Tour de Francia

La etapa 4 del Tour de Francia 2026 se disputa entre Carcasona y Foix sobre 181,9 kilómetros, un trazado de media montaña con 2.784 metros de desnivel positivo que llega un día después de que Tadej Pogacar asumiera el liderato y que, aunque se presenta menos decisivo para la general que la llegada en alto de Les Angles, puede volver a tensionar la carrera por el encadenado de puertos y la posibilidad de una llegada reducida al esprint.

Pogacar, del equipo UAE Emirates-XRG, partirá vestido de amarillo y desbancar a Jonas Vingegaard, de Visma-Lease a Bike. Ambos figuran empatados en la clasificación general con un tiempo de 8 horas,46 minutos y 55 segundos, y el esloveno ocupa el primer puesto por la suma de posiciones en meta.

El perfil comenzará a endurecerse en el kilómetro 48 con el Col de Bedos, una cota de cuarta categoría de 3,4 kilómetros al 4,4%. La siguiente dificultad aparecerá en el kilómetro 64,5 con el Col de Paradis, de tercera categoría, con 5,6 kilómetros al 4,3%.

El sprint intermedio estará situado en Quillan, en el kilómetro 93. Desde allí llegará la principal exigencia del día: el Col de Coudons, de segunda categoría, con 10,9 kilómetros al 5,5%, cuya cima se alcanzará en el kilómetro 104,5.

La última subida puntuable será el Col de Montségur, también de segunda categoría, con 6,9 kilómetros al 6,1%. La cima está fijada en el kilómetro 147, por lo que restarán 34,9 kilómetros hasta la meta de Foix, un margen que puede definir si prospera una escapada o si el pelotón logra reorganizarse antes del final.

La jornada acumula suficiente dureza como para dificultar el control de los equipos de velocistas, aunque sin el grado de selección que dejó la primera llegada en alto de esta edición.

11:57 hsHoy

La media montaña llega como prueba para el pelotón general

Ciclistas camino a Foix-crédito Stephanie Lecocq/REUTERS
Ciclistas camino a Foix-crédito Stephanie Lecocq/REUTERS

La etapa comenzó su transmisión a partir de las 6:00 a. m. (hora de Colombia) en Espn y Disney Plus Premium.

En la etapa 3, el esloveno Tadej Pogačar se llevó la etapa, mientras que Sergio Higuita fue el mejor colombiano durante la jornada.

  • 1.Tadej Pogačar: 4 horas, 45 minutos y 11 segundos
  • 2. Jonas Vingegaard: a 2 segundos
  • 3. Richard Carapaz m.t.
  • 4. Paul Seixas m.t.
  • 5. Tobias Johannessen: a 4 segundos
  • 15. Sergio Higuita: a 18 segundos
  • 17. Egan Bernal m.t.
  • 25. Harold Tejada: a 57 segundos

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