Colombia

Hija de James Rodríguez protagonizó video viral con la supuesta novia del futbolista en pleno Mundial 2026: “Parecen hermanas”

La grabación de Luisa Duque y la hija del capitán de la selección Colombia acumuló miles de reproducciones en pocas horas, con comentarios divididos entre halagos y sorpresa por su cercanía

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La novia y la hija del futbolista James Rodríguez realizaron una coreografía que se viralizó por lo divertidas que se veían pasando tiempo juntas - crédito Luisa María Duque / TikTok

Luisa María Duque, presunta novia de James Rodríguez, sorprendió al publicar un video en TikTok bailando con Salomé, hija del ’10′ de la selección Colombia, imágenes que se viralizaron ampliamente en todas las redes sociales en pleno Mundial 2026 y llevaron la conversación lejos de la actuación del jugador en la cancha.

En la grabación, la modelo aparece junto a la hija del futbolista siguiendo una coreografía de tendencia en la red social TikTok, mientras las dos estaban vestidas con prendas de la Tricolor, debido a que el video fue realizado en Kansas City, donde apoyaron a James Rodríguez en el partido que se disputó contra Ghana y terminó con una victoria más para la selección, que le dio la clasificación a octavos de final de la Copa del Mundo.

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El momento de complicidad desató comentarios y reacciones de sorpresa entre los internautas. Además del baile, Luisa acompañó la publicación con el texto: “Hay que seguir practicando jijiji”.

Cabe mencionar que la presunta pareja de James Rodríguez ha publicado en sus redes sociales una línea de contenidos con la que muestra su respaldo al jugador y a la Selección Colombia durante el importante evento deportivo.

El video de la novia y la hija de James en TikTok causó revuelo - crédito James Rodríguez / Instagram
El video de la novia y la hija de James en TikTok causó revuelo - crédito James Rodríguez / Instagram

Los usuarios de las plataformas digitales destacaron que las dos se mostraron en las imágenes sonriendo y siguiendo la coreografía con naturalidad, lo que fue interpretado por muchos usuarios como una señal de cercanía entre ellas, pese a que existían rumores de un contacto cero entre ellas, lo que fue desmentido con contundencia.

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Entre las reacciones de los internautas se encuentran algunas como: “Yo pensaba que no se llevaban bien”, “Parecen hermanas”, “Me encantaaaaa suban mas TikTok juntas”, “Bellas, la hija y la mujer del 10”, “Las más lindas de mi Capi” y “La hermosa mujer del hombre que amo y su bella hija”, comentarios a los que Luisa les dio me gusta, reiterando que sí se llevan bien.

Incluso, hubo otros usuarios de TikTok que les pidieron más videos juntos y hasta rutinas de cuidado, pues las elogiaron por lo bien que lucían: “Dile a Salo que necesito tutorial de pelo y rutina 🙏🏻 igual tu Luisa, lo tienes hermoso”.

Esta unión no se vio venir, pero emocionó a los internautas - crédito luisamariaduque11/ TikTok
Esta unión no se vio venir, pero emocionó a los internautas - crédito luisamariaduque11/ TikTok

Quién es Luisa María Duque, la presunta novia de James Rodríguez

La modelo y creadora de contenido es reconocida a nivel internacional al ser el rostro de diferentes marcas de renombre, además de sus publicaciones en las que sus seguidores la halagan por su belleza.

Sobre su vínculo con el jugador, aún no existe una confirmación formal del noviazgo; sin embargo, los han visto juntos en diferentes oportunidades desde comienzos de 2025, cuando el colombiano residía en México por compromisos laborales.

Por ahora, James Rodríguez sigue teniendo un perfil bajo sobre su vida sentimental, aunque frecuentemente es visto junto a Luisa en eventos privados y compartiendo con personas de su círculo. Aunque las reacciones de la modelo a los comentarios en los que la llaman la “mujer” o la “novia” del 10 confirman que sí tienen una relación oficial.

Cuántos años tiene la hija de James Rodríguez

La hija del futbolista es muy popular en redes sociales - crédito Salomé Rodríguez / Instagram
La hija del futbolista es muy popular en redes sociales - crédito Salomé Rodríguez / Instagram

Uno de los comentarios que más se repite en la publicación es lo bella que luce Salomé Rodríguez, hija del capitán de la selección Colombia con Daniela Ospina, modelo y empresaria, hermana del arquero David Ospina. Pese a que la relación entre sus padres terminó, la joven se ha mostrado muy cercana a cada uno en sus proyectos.

Salomé cumplió 13 años el 29 de mayo de 2026, día en el que sus padres la saludaron con emotivos mensajes a través de sus redes sociales, demostrando todo el amor que sienten por ella y lo orgullosos que están por verla crecer.

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