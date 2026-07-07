Álvaro Uribe lanzó pullas a Gustavo Petro por desconocer a Abelardo de la Espriella como presidente electo: “Quiere perpetuarse en el poder”

Álvaro Uribe Vélez cuestionó cifras de desempleo y acusó al Gobierno Petro de maquillar datos - crédito Colprensa - Iván Valencia/AP

La crisis política que atraviesa Colombia tras la suspensión del proceso de empalme entre el gobierno saliente de Gustavo Petro y la administración entrante de Abelardo de la Espriella ha generado diferentes reacciones en el sector político colombiano.

El turno fue para el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que se refirió a las recientes declaraciones del presidente Petro en las que desconoció la elección de De la Espriella como nuevo mandatario de los colombianos, y consideró a Iván Cepeda como su “legítimo sucesor”.

Para el exjefe de Estado entre 2002 y 2010, en una entrevista concedida al periodista Armando Gamboa, las acciones del líder progresista buscarían afectar la democracia nacional, y no descartó que el reciente llamado a movilizaciones tenga como fin mantenerse en la Casa de Nariño o dilatar la transición del poder.

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“Ellos llevan tres años y medio procurando hacer movilizaciones violentas. Lo que pasa es que no han tenido respuesta popular (...) él lo que está buscando es quedarse en el poder o dilatar la entrega del poder, o suscitar o provocar una acción popular violenta”, indicó el exmandatario nacional.

Ante esta situación, el líder natural del partido Centro Democrático hizo un llamado a la ciudadanía y a las autoridades para evitar que se concrete dicha convocatoria promovida por el actual mandatario de los colombianos.

“Ojalá el pueblo colombiano no acepte esa convocatoria y unas fuerzas armadas que estén listas para aplicar autoridad como tiene que ser”, mencionó.

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Así mismo, Uribe Vélez enfatizó que la negativa de Petro al desconocer la elección de De la Espriella podría traer consecuencias graves para el país.

“Hay que ver entonces cuál es la consecuencia de Petro, la consecuencia para él de decir que no reconoce a Abelardo de la Espriella. ¿Será que no va a ser la transición de poder el 7 de agosto? Entonces, eso está por verse y es un tema que tiene que tener en consideración las instituciones. Este país tiene instituciones democráticas y hay que hacer respetar la democracia”, manifestó.