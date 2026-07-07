Westcol reveló a cuál equipo apoyaría en caso de que Colombia quede eliminada del Mundial 2026: “Le ha tocado fácil”

El paisa no se atrevió a decir a qué selección apoyaría en caso de que Colombia no avance a la siguiente ronda - crédito @colclips__/TikTok

La selección Colombia enfrenta a Suiza en los octavos de final del Mundial 2026, en el estadio BC Place de Vancouver, Canadá. En la previa, el creador de contenido Westcol descartó una eliminación de la Tricolor durante una transmisión en vivo. “Colombia no va a quedar afuera. Ese mundial es de nosotros”, dijo al responder preguntas de sus seguidores.

El partido también revive un antecedente de 1994 en Estados Unidos, cuando Colombia venció a los suizos en el Mundial dirigidos por Francisco Maturana, un recuerdo que volvió a circular mientras el influencer hablaba sobre el recorrido del equipo.

En su lectura del cuadro, Westcol afirmó que a la selección “le ha tocado un mundial fácil” y planteó cruces que, según él, fueron favorables: “Nos toca con Ghana… ¿Después de Ghana con quién nos toca? Con Suiza, ¿no?”.

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Las frases de Westcol sobre los rivales

Luis Díaz y Daniel Muñoz fueron dos de los jugadores más destacados del debut de la selección Colombia ante Uzbekistán - crédito Juan Antonio Sánchez/Colprensa

Al referirse a los rivales, el streamer desestimó la jerarquía del seleccionado europeo: “Suiza es un equipo de novatos, papi, puro pecho frío”. También apuntó contra Ghana: “Ghana también, brother”, haciendo referencia a que los dos contrincantes que ha tenido en las rondas eliminatorias no tenían cómo vencer al seleccionado colombiano.

Westcol contrapuso esa situación con cruces hipotéticos para sostener su argumento: “Nos pudo haber tocado contra una Francia… nos pudo haber tocado con Inglaterra… equipos más difíciles”, confirmando su teoría de que no era una tarea difícil avanzar hasta la posición en la que se encuentra actualmente.

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Ante una pregunta directa sobre a quién apoyaría si Colombia quedaba fuera, se negó a contemplarlo y reiteró su postura: “Brother, Colombia no va a quedar afuera”.

Los preparativos ante una posible consagración

Colombia venció a Suiza en Miami, Estados Unidos en el Mundial de USA 94 - crédito Colprensa

En la misma transmisión, llevó el festejo al plano personal y dijo que ya hizo preparativos para una eventual consagración: “Vayan preparando, bro. Sabe que yo ya compré pólvora… compré pólvora, juegos pirotécnicos, papas bomba, molotovs”.

Sobre el efecto de una posible celebración, anticipó: “El mierdero que se va a formar aquí en Colombia cuando Colombia gane el mundial, eso va a ser impactante”.

Al respaldar al plantel, se puso como garantía: “Brother, tenemos equipo… Confía en mí, que yo no fallo”. Consultado por lo que haría si la Selección lograba el título, contestó: “Lo primero, recaería ahí sí, eso lo primero. Lo segundo, posiblemente esté envuelto en una polémica”.

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Las reacciones a sus declaraciones fueron contundentes y, al igual que el paisa, sus seguidores concuerdan en que es viable defender el cupo a cuartos de final: “Buena teoría, buen mensaje, tenemos todo para llegar a semifinales”; “No quiero repetir lo de México, pero ¿y si sí?”; “Vamos, mi selección, podemos llevarnos por delante a los suizos”, entre otros.

Hora y dónde ver el partido de la selección Colombia

Hora y dónde ver el encuentro entre Suiza y la Selección Colombia en octavos de final - crédito Reuters/Anne-Marie Sorvin

La expectativa crece entre los aficionados de la selección Colombia ante el duelo frente a Suiza por el Mundial 2026. El partido se disputará el martes 7 de julio a las 3:00 p. m. (hora colombiana) en el estadio BC Place de Vancouver, Canadá, un recinto conocido por su techo retráctil y su capacidad para grandes eventos deportivos.

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Las consultas más recurrentes en Google giran en torno a la fecha, el horario, las alternativas de transmisión y detalles turísticos de Vancouver. Los hinchas podrán ver el encuentro en señal abierta a través de Caracol Televisión y Canal RCN, o por streaming gratuito en Caracol Play y Deportes RCN En Vivo, con solo registrarse. Aquellos que prefieren la televisión paga contarán con DSports (DirecTV) y plataformas como DGO, Paramount+, Disney+ y Ditu.

En caso de que Colombia derrote a Suiza, su próximo rival en cuartos de final será el ganador entre Argentina y Egipto, partido previsto para el sábado 11 de julio a las 20:00 en el GEHA Field at Arrowhead Stadium de Kansas City, Estados Unidos.

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