Colombia

Ana Lucía Domínguez habló de la decisión de ser madre a los 40: “Mi cuerpo estaba tan preparado”

Un proceso guiado por mentoría y cambios en el estilo de vida culminó en una nueva etapa llena de aprendizajes y alegrías para la actriz

Guardar
Google icon
Ana Lucía Domínguez
La famosa es recordada por su paso en varias producciones colombianas - crédito Ana Lucía Domínguez / Instagram

Ser mamá a los 40 fue una decisión que Ana Lucía Domínguez dijo haber preparado durante años. En entrevista con el espacio digital Me vale, de Eva Rey, la actriz contó que le surgió un deseo de ser madre después de culminar la etapa de los 30 y que, afortunadamente, el embarazo de su hija Luciana se desarrolló sin dificultades.

La actriz le contó a la periodista española que aplazó la maternidad durante años, en los que siguió una mentoría centrada en la optimización de hábitos de salud y aseguró que cuando decidió embarazarse, su cuerpo ya estaba preparado. También explicó que, aunque se sintió bien en el embarazo, el posparto y la falta de sueño del primer año con su hija la hacen dudar de tener otro bebé.

PUBLICIDAD

La actriz recordó que, cuando se casó con Jorge Cárdenas en 2008, pensó en tener un hijo dos años después. Sin embargo, cambió de idea porque sentía que todavía le faltaban experiencias por vivir.

En ese proceso tuvo una conversación con Vanessa Navarro, su mentora: “Si tú quieres ser mamá tarde, como me lo estás diciendo, que va a ser como a tus 30 y largos o no sé cuándo, a tus 40, no sabemos en este momento, te tienes que empezar a cuidar desde ya”.

Ana Lucía Domínguez explicó que siguió ese proceso de cuidados con años de anticipación y dijo que cambiar sus hábitos le ayudó a recuperar energía, mejorar la calidad del sueño, aprender a hidratarse y entender mejor su cuerpo.

PUBLICIDAD

La pareja está viviendo uno de sus sueños cumplidos con su pequeña hija - crédito Ana Lucía Domínguez / Instagram
La pareja está viviendo uno de sus sueños cumplidos con su pequeña hija - crédito Ana Lucía Domínguez / Instagram

La actriz dijo que tuvo a su hija Luciana en el mejor momento de su vida

Ana Lucía Domínguez aseguró que se sintió lista para ser mamá en su cumpleaños número 40: “Yo a los 40 años, soplando la velita, nunca se me va a olvidar, le pedí a Dios, le dije: ‘Este año quiero ser mamá’”.

Domínguez contó que estaba celebrando el aniversario de su natalicio en la piedra de Guatapé cuando hizo ese pedido. También dijo que sintió que, si no lo hacía ese año, el tiempo se le iba a pasar: “Mi cuerpo estaba tan preparado, que cuando yo tomé la decisión, Eva, gracias a Dios no fue difícil, no fue para nada engorroso ni demorado. Fue fácil”.

La actriz le reveló a Eva Rey que cree saber el momento en el que concibió a Luciana: “Totalmente fue el Día de las Velitas”. Del mismo modo, recordó que en esa época estaba en Medellín con Jorge y aseguró que antes habían hecho un rosario: “Luciana, siempre lo he dicho, es una consentida de la Virgen”.

La reconocida actriz fue precisamente la aconsejó mantenerse activa a través del ejercicio - crédito @Analuciado/Instagram
La actriz vivió un embarazo rodeada de amor y muchos cuidados - crédito @Analuciado/Instagram

Por qué no planea tener otro bebé

La famosa sorprendió con sus declaraciones a sus 42 años: “Físicamente yo me siento lista y preparada para tener otro bebé, pero mentalmente no, porque el primer año con Luciana fue muy duro el tema del sueño”.

La actriz explicó que la falta de descanso fue el factor que más la golpeó, teniendo en cuenta que, para ella, dormir bien es fundamental porque una persona que no descansa no rinde igual al día siguiente.

También contó que, en esa etapa, hizo cursos con su esposo en España sobre alimentación complementaria y primeros auxilios para padres primerizos. Explicó que ambos estaban angustiados por cómo afrontar el momento en que su hija empezara a comer, lo que demostró la preparación para cada momento de la vida de su hija.

La sesión fotográfica incluyó looks con referencias a Colombia y a la Federación Colombiana de Fútbol en vestidos y traje de baño - crédito @analuciado/Instagram
Ana Lucia Domínguez luce con un cuerpo tonificado después de convertirse en mamá - crédito @analuciado/Instagram

Ana Lucía Domínguez recordó además que pensaban que la llegada de un bebé les daría más estabilidad: “Hacíamos las cuentas y hemos vivido casi en 10 países. Una locura (...) Decíamos bueno, ya cuando tengamos un bebé, pues vamos a estabilizarnos un poco más, porque andamos como gitanos por la vida y no. O sea, ni un bebé nos ha parado”.

En julio de 2026, la familia está radicada en Miami concentrando su atención en la crianza de Luciana, pues la actriz espera disfrutar a fondo esta etapa con su hija.

Temas Relacionados

Ana Lucía DomínguezMaternidadEmbarazoColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El Ejército Nacional destruyó el mayor depósito ilegal de explosivos hallado en 2026 en Tumaco

La Fuerza de Tarea Hércules ubicó en la vereda La Aduana, en zona rural de ese municipio de Nariño, un escondite con 710 cargas artesanales, el cual fue neutralizado mediante detonación controlada

El Ejército Nacional destruyó el mayor depósito ilegal de explosivos hallado en 2026 en Tumaco

Atlético Nacional confirmó la programación para presentar su cuerpo técnico: estará un campeón de la Copa Libertadores 2016

El nuevo cuerpo técnico de Atlético Nacional estará conformado por Lucas González, Alexis Henríquez, Camilo Cartagena y Víctor Marulanda

Atlético Nacional confirmó la programación para presentar su cuerpo técnico: estará un campeón de la Copa Libertadores 2016

Gobierno de Abelardo de la Espriella le dio la ‘bendición’ a Alfredo Deluque y Daniel Briceño para que sean presidentes de Senado y Cámara

El designado ministro del Interior, Rodrigo Lara, afirmó que ya inició contactos formales con los partidos y reiteró que el Ejecutivo necesita una alianza clara en el Congreso para avanzar con su agenda política, que promete profundas transformaciones

Gobierno de Abelardo de la Espriella le dio la ‘bendición’ a Alfredo Deluque y Daniel Briceño para que sean presidentes de Senado y Cámara

El regreso del Esmad: el nuevo ministro de Defensa anunció el fin de la Undemo y así reaccionó el petrismo

El general en retiro Jorge Eduardo Mora indicó que se revocarán normas que, a su juicio, limitaron a la fuerza pública y dejaron sin herramientas la intervención ante disturbios bajo estándares internacionales

El regreso del Esmad: el nuevo ministro de Defensa anunció el fin de la Undemo y así reaccionó el petrismo

Día mundial del chocolate: cómo reconocer un buen cacao y claves para disfrutarlo

Expertos aclararon dudas sobre los ingredientes y el almacenamiento del producto durante la celebración del 7 de julio

Día mundial del chocolate: cómo reconocer un buen cacao y claves para disfrutarlo
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

El Ejército Nacional destruyó el mayor depósito ilegal de explosivos hallado en 2026 en Tumaco

El Ejército Nacional destruyó el mayor depósito ilegal de explosivos hallado en 2026 en Tumaco

Tribunal le dio plazo de 30 días al Gobierno Petro para frenar la ola de violencia en Briceño, Antioquia, donde fue asesinado el periodista Mateo Pérez

El ELN atacó con drones la estación de Policía de Tadó, Chocó: no hubo heridos ni fallecidos

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, respondió a la cifra entregada por Medicina Legal sobre la muerte de 65 menores de edad en bombardeos

Gobierno Petro pidió apoyo a la ONU para frenar el uso ilícito de drones y redes sociales por parte de grupos terroristas

ENTRETENIMIENTO

Hija de James Rodríguez protagonizó video viral con la supuesta novia del futbolista en pleno Mundial 2026: “Parecen hermanas”

Hija de James Rodríguez protagonizó video viral con la supuesta novia del futbolista en pleno Mundial 2026: “Parecen hermanas”

Influenciadora suiza explicó por qué apoyará a la Selección Colombia en su encuentro frente a Suiza: “Ojalá no me expulsen de mi país”

‘Masterchef Celebrity’ tendría un cambio significativo para los participantes: “Una de las temporadas más exigentes”

Andrea Valdiri llegó a Venezuela con camión de ayudas y dio detalles de la tragedia: “Hay muchos abuelitos que no tienen ni siquiera carpa ni colchoneta”

Juliana Calderón presentó al padre de su hijo: estuvieron en Nueva York

Deportes

Atlético Nacional confirmó la programación para presentar su cuerpo técnico: estará un campeón de la Copa Libertadores 2016

Atlético Nacional confirmó la programación para presentar su cuerpo técnico: estará un campeón de la Copa Libertadores 2016

Esta es la canción que compuso Jackson Martínez para alentar a la Selección Colombia en el Mundial 2026

Dos jugadores de la Selección Colombia hacen parte del ‘Top 10′ de los que más corren en el Mundial 2026

Murat Yakin, técnico de Suiza, confesó que es lo mejor de la Selección Colombia: James Rodríguez tiene su cuota

“Es el inicio de la solución para salvar el arbitraje de Colombia”: directivo habría renunciado a la Comisión Arbitral