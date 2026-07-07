Ana Lucía Domínguez habló de la decisión de ser madre a los 40: “Mi cuerpo estaba tan preparado”

La famosa es recordada por su paso en varias producciones colombianas - crédito Ana Lucía Domínguez / Instagram

Ser mamá a los 40 fue una decisión que Ana Lucía Domínguez dijo haber preparado durante años. En entrevista con el espacio digital Me vale, de Eva Rey, la actriz contó que le surgió un deseo de ser madre después de culminar la etapa de los 30 y que, afortunadamente, el embarazo de su hija Luciana se desarrolló sin dificultades.

La actriz le contó a la periodista española que aplazó la maternidad durante años, en los que siguió una mentoría centrada en la optimización de hábitos de salud y aseguró que cuando decidió embarazarse, su cuerpo ya estaba preparado. También explicó que, aunque se sintió bien en el embarazo, el posparto y la falta de sueño del primer año con su hija la hacen dudar de tener otro bebé.

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La actriz recordó que, cuando se casó con Jorge Cárdenas en 2008, pensó en tener un hijo dos años después. Sin embargo, cambió de idea porque sentía que todavía le faltaban experiencias por vivir.

En ese proceso tuvo una conversación con Vanessa Navarro, su mentora: “Si tú quieres ser mamá tarde, como me lo estás diciendo, que va a ser como a tus 30 y largos o no sé cuándo, a tus 40, no sabemos en este momento, te tienes que empezar a cuidar desde ya”.

Ana Lucía Domínguez explicó que siguió ese proceso de cuidados con años de anticipación y dijo que cambiar sus hábitos le ayudó a recuperar energía, mejorar la calidad del sueño, aprender a hidratarse y entender mejor su cuerpo.

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La pareja está viviendo uno de sus sueños cumplidos con su pequeña hija - crédito Ana Lucía Domínguez / Instagram

La actriz dijo que tuvo a su hija Luciana en el mejor momento de su vida

Ana Lucía Domínguez aseguró que se sintió lista para ser mamá en su cumpleaños número 40: “Yo a los 40 años, soplando la velita, nunca se me va a olvidar, le pedí a Dios, le dije: ‘Este año quiero ser mamá’”.

Domínguez contó que estaba celebrando el aniversario de su natalicio en la piedra de Guatapé cuando hizo ese pedido. También dijo que sintió que, si no lo hacía ese año, el tiempo se le iba a pasar: “Mi cuerpo estaba tan preparado, que cuando yo tomé la decisión, Eva, gracias a Dios no fue difícil, no fue para nada engorroso ni demorado. Fue fácil”.

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La actriz le reveló a Eva Rey que cree saber el momento en el que concibió a Luciana: “Totalmente fue el Día de las Velitas”. Del mismo modo, recordó que en esa época estaba en Medellín con Jorge y aseguró que antes habían hecho un rosario: “Luciana, siempre lo he dicho, es una consentida de la Virgen”.

La actriz vivió un embarazo rodeada de amor y muchos cuidados - crédito @Analuciado/Instagram

Por qué no planea tener otro bebé

La famosa sorprendió con sus declaraciones a sus 42 años: “Físicamente yo me siento lista y preparada para tener otro bebé, pero mentalmente no, porque el primer año con Luciana fue muy duro el tema del sueño”.

La actriz explicó que la falta de descanso fue el factor que más la golpeó, teniendo en cuenta que, para ella, dormir bien es fundamental porque una persona que no descansa no rinde igual al día siguiente.

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También contó que, en esa etapa, hizo cursos con su esposo en España sobre alimentación complementaria y primeros auxilios para padres primerizos. Explicó que ambos estaban angustiados por cómo afrontar el momento en que su hija empezara a comer, lo que demostró la preparación para cada momento de la vida de su hija.

Ana Lucia Domínguez luce con un cuerpo tonificado después de convertirse en mamá - crédito @analuciado/Instagram

Ana Lucía Domínguez recordó además que pensaban que la llegada de un bebé les daría más estabilidad: “Hacíamos las cuentas y hemos vivido casi en 10 países. Una locura (...) Decíamos bueno, ya cuando tengamos un bebé, pues vamos a estabilizarnos un poco más, porque andamos como gitanos por la vida y no. O sea, ni un bebé nos ha parado”.

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En julio de 2026, la familia está radicada en Miami concentrando su atención en la crianza de Luciana, pues la actriz espera disfrutar a fondo esta etapa con su hija.