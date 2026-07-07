Colombia

Restaurantes piden incentivos tributarios ante el impacto de la reforma laboral

El gremio asegura que la reducción de la jornada semanal y el aumento del recargo por trabajo en domingos y festivos elevarán los costos de operación, por lo que muchos negocios evalúan ajustar horarios y aplazar sus planes de crecimiento

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Un asador industrial con pollos enteros dorados rotando en el lado izquierdo, y en el derecho, una camarera sirve un pollo asado en un restaurante con comensales.
El sector gastronómico afirma que los mayores costos laborales coinciden con una desaceleración en el consumo de los clientes-crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los restaurantes colombianos se preparan para ajustar su operación en las próximas semanas. La combinación de nuevos costos laborales y un consumo que todavía no recupera el ritmo esperado tiene al sector revisando horarios, planes de expansión y estrategias para mantener la rentabilidad sin afectar el empleo.

En ese contexto, la Asociación Gastronómica de Colombia (Agacol) pidió al próximo Gobierno impulsar medidas que compensen el impacto económico que enfrentarán miles de establecimientos con la entrada en vigor de las nuevas disposiciones laborales. Entre sus principales propuestas está avanzar en una ley gastronómica que contemple alivios tributarios para la industria.

Los empresarios analizan reorganizar turnos y horarios para adaptarse a las nuevas condiciones laborales-crédito Asociación Gasrtronómica de Colombia
Los empresarios analizan reorganizar turnos y horarios para adaptarse a las nuevas condiciones laborales-crédito Asociación Gasrtronómica de Colombia

La preocupación del gremio coincide con la aplicación de dos cambios relevantes. Por un lado, el incremento del recargo por trabajo dominical y festivo al 90%; por otro, la reducción de la jornada máxima legal 44 a 42 horas semanales, que comenzará a regir desde el 15 de julio. Aunque la reforma laboral establece que esta disminución no afectara el salario de los trabajadores, los empresarios consideran que sí aumentará significativamente sus costos de operación.

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Para un sector que concentra buena parte de sus ingresos durante los fines de semana y los días festivos, la reorganización de los turnos representa un desafío adicional. Restaurantes, bares y otros establecimientos gastronómicos no pueden suspender su actividad precisamente en los momentos de mayor demanda, por lo que deberán encontrar nuevas fórmulas para cumplir con la normativa sin comprometer la prestación del servicio.

Desde Agacol, su presidente ejecutivo nacional, Brany Prado, aseguró que el gremio nunca se opuso a que los trabajadores accedieran a mejores condiciones laborales. Sin embargo, explicó que estas medidas llegan en un escenario económico complejo para la industria, marcado por un consumo más moderado y márgenes de rentabilidad cada vez más reducidos.

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El gremio prepara una propuesta legislativa con la que busca fortalecer la sostenibilidad financiera de los restaurantes-crédito Asociación Gastronómica de Colombia
El gremio prepara una propuesta legislativa con la que busca fortalecer la sostenibilidad financiera de los restaurantes-crédito Asociación Gastronómica de Colombia

Según el dirigente gremial, aunque los restaurantes continúan recibiendo clientes, el gasto promedio ha disminuido cerca de un 30 %. Ese comportamiento redujo los ingresos de muchos negocios justo cuando aumentan las obligaciones relacionadas con la nómina. Frente a ese panorama, Prado advirtió que varios establecimientos podrían verse obligados a modificar sus horarios de funcionamiento para controlar los costos operativos.

“Es quizás viable que muchos de los establecimientos gastronómicos en el país reduzcan sustancialmente sus horarios de atención dado que, pues les va a tocar acoplarse para no afectar como tal los costos operativos”, añadió el dirigente gremial. El representante del sector señaló que el incremento del salario mínimo, sumado a la implementación de la reforma laboral y al aumento del recargo dominical, significó un esfuerzo adicional para los empresarios. Explicó que muchos asumieron esos mayores costos sin recurrir a despidos masivos, aunque esa situación sí frenó decisiones relacionadas con nuevas inversiones y contrataciones.

De acuerdo con Agacol, uno de los efectos más visibles será el aplazamiento de los proyectos de expansión de numerosos establecimientos. En lugar de abrir nuevos puntos de venta o aumentar su planta de personal, muchos empresarios concentrarán sus esfuerzos en reorganizar la operación para adaptarse a las nuevas condiciones laborales.

Agacol señaló que las pequeñas y medianas empresas serían las más impactadas por los cambios en la normativa-crédito Asociación Gastronómica de Colombia
Agacol señaló que las pequeñas y medianas empresas serían las más impactadas por los cambios en la normativa-crédito Asociación Gastronómica de Colombia

El gremio considera que las pequeñas y medianas empresas serán las más expuestas a este escenario, ya que dependen en gran medida de las ventas registradas los domingos y festivos, precisamente los días en los que el costo de la mano de obra será más alto. Ante este panorama, los empresarios también analizan otras estrategias para equilibrar las finanzas. Entre ellas figura revisar la oferta gastronómica, optimizar el uso de materias primas, ajustar procesos internos y controlar el gasto en insumos con el fin de compensar el incremento de los costos laborales.

Agacol insiste en que la prioridad sigue siendo preservar los empleos y evitar el cierre de establecimientos. Por esa razón, sostiene que la reorganización de horarios será una alternativa más viable que reducir las plantas de personal, siempre que existan condiciones que permitan mantener la sostenibilidad de los negocios. La asociación destacó que la industria gastronómica genera más de 495.000 empleos en Colombia y tiene una participación relevante en la economía nacional.

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