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Empresas alertan por falta de gas en el Caribe colombiano por la crisis de Canacol y piden soluciones: “El país no podrá avanzar”

Frente a la alerta del fallo internacional, los gremios del sector instan a las autoridades a fortalecer mecanismos de protección y articulación para asegurar la estabilidad del sistema energético nacional

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En Colombia, más de 36 millones de personas utilizan gas natural, de acuerdo con Promigas - crédito Colprensa
En Colombia, más de 36 millones de personas utilizan gas natural, de acuerdo con Promigas - crédito Colprensa

La decisión sobre suministro de gas natural emitida por la Corte del King’s Bench de Alberta (Canadá) generó la alerta de los gremios del sector en Colombia, que pidieron a las autoridades colombianas proteger el abastecimiento ante un posible impacto sobre la operación de Canacol Energy.

Como se recordará, el fallo en Canadá autoriza a la compañía a terminar de forma anticipada y unilateral contratos de transporte y suministro de gas natural, pero en Colombia no produce efectos automáticos. Antes de cualquier consecuencia local, la decisión debe notificarse a la Superintendencia de Sociedades (Supersociedades) y pasar por un proceso interno de validación bajo la legislación colombiana.

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Por medio de un comunicado conjunto, la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas) y la Asociación Colombiana de Grandes Consumidores de Energía Industriales y Comerciales (Asoenergía) advirtieron que el pronunciamiento no supone una terminación inmediata ni generalizada de contratos en el país. Así las cosas, la preocupación se concentra en el riesgo que podría abrirse para el abastecimiento si cambia la operación de la compañía en el mercado colombiano.

Naturgas y Asoenergía aseguraron que la operación de Canacol es fundamental para Colombia, abasteciendo parte de la región Caribe - crédito Naturgas y Asoenergía
Naturgas y Asoenergía aseguraron que la operación de Canacol es fundamental para Colombia, abasteciendo parte de la región Caribe - crédito Naturgas y Asoenergía

La reacción se conoció el 6 de julio de 2026, tras difundirse la autorización concedida por la corte canadiense. El llamado apuntó a blindar el servicio para usuarios residenciales y productivos mientras se define el alcance jurídico de esa decisión en Colombia.

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Qué efectos tendría el fallo en Colombia

Según lo expuesto por los gremios, el trámite local empieza solo cuando el fallo sea notificado a la Superintendencia de Sociedades. A partir de ahí, la entidad debe revisar si su eventual aplicación afectaría el orden público y la prestación del servicio público de gas natural.

Dicha evaluación incluye asuntos ligados a la seguridad, la convivencia y la estabilidad social. Bajo ese marco, Naturgas y Asoenergía remarcaron que la ley colombiana prevalece frente a decisiones adoptadas en otras jurisdicciones.

El sector también insistió en que ese examen toma tiempo. Por eso, el pronunciamiento de la Corte de Alberta no activa por sí solo una salida automática de los contratos de suministro y transporte de gas en Colombia.

El peso de Canacol en el abastecimiento de gas

La preocupación de los gremios parte del lugar que ocupa Canacol Energy dentro del sistema. La empresa abastece parte de la demanda de siete departamentos de la costa Caribe y de algunos municipios de Norte de Santander. Dicho suministro llega a hogares, comercios, industrias y al transporte nacional. El volumen comprometido representa cerca del 7,5% del abastecimiento nacional de gas natural.

La crisis de liquidez de Canacol Energy obliga a la empresa a solicitar protección judicial en Canadá para evitar la liquidación - crédito Canacol Energy
Canacol Energy es una empresa canadiense de exploración y producción de gas natural convencional, siendo el segundo mayor productor de gas en Colombia después de Ecopetrol - crédito Canacol Energy

Asoenergía añadió que Canacol es el segundo productor de gas más grande del país. También cubre cerca del 35,8% del abastecimiento de la costa Caribe, una participación que, según el gremio, vuelve sensible cualquier modificación en su operación.

Ese nivel de presencia explica que la decisión judicial se siga de cerca entre empresas y usuarios del servicio. Para los gremios, la continuidad del gas afecta el consumo residencial y la operación de parte del aparato productivo.

Qué piden los gremios a las autoridades

La presidenta de Naturgas, Luz Stella Murgas, planteó que la salida no debe reducirse a la terminación de obligaciones contractuales. Para ella, “es imperativo acudir a mecanismos que puedan mitigar la incertidumbre jurídica o agrave la declinación de la producción de la compañía en Colombia”. Dijo que ”desde Naturgas reiteramos que la terminación de obligaciones contractuales no son la única, ni la última opción viable cuando lo que está en juego es la protección del abastecimiento de gas natural sin sacrificar la prestación del servicio, la confianza del sistema y la seguridad energética de los colombianos”.

Con esa posición, el gremio sostuvo que deben buscarse fórmulas que den estabilidad al sistema mientras avanzan los procedimientos legales y regulatorios. Su planteamiento apunta a preservar la continuidad del servicio y evitar un deterioro de la confianza sobre la infraestructura energética.

Por su parte, la directora ejecutiva de Asoenergía, Silvana Habib Daza, vinculó el asunto con el desempeño industrial y las decisiones de inversión. “Para la industria colombiana, la confiabilidad en el suministro de gas natural es una condición indispensable para mantener la producción, el empleo y la competitividad”, enfatizó.

Canacol confirmó tres nuevos descubrimientos de gas en Colombia.
Las operaciones principales de Canacol se concentran Córdoba y Sucre, desde donde abastece cerca del 8% de la demanda nacional y más del 50% de la costa Caribe - crédito Canacol

Señaló que “cualquier escenario que genere incertidumbre sobre el abastecimiento envía señales negativas a quienes hoy toman decisiones de inversión y pone en riesgo la continuidad de las operaciones”. Además, que “el país no podrá avanzar en políticas de reindustrialización ni fortalecer su capacidad productiva si no se garantiza la seguridad energética; este es un requisito esencial para atraer inversión y proteger el empleo de los colombianos”.

Señales de estabilidad y confiabilidad

Asoenergía pidió señales claras de estabilidad y confiabilidad en el mercado energético. La solicitud se dirigió a la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), para que actúen dentro de sus competencias y garanticen el abastecimiento del sector productivo.

El pronunciamiento conjunto también reclamó coordinación con el Gobierno nacional para que el proceso derivado del fallo se tramite bajo las reglas previstas por la ley colombiana. Los gremios sostienen que esa articulación institucional es necesaria para evitar afectaciones sobre la prestación del servicio. Naturgas y Asoenergía señalaron que mantendrán ese trabajo con las autoridades y con los demás actores del sector. La meta, según expusieron, es resguardar la infraestructura y la confiabilidad del sistema del que dependen más de 36 millones de colombianos.

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