Jorge Iván Cuervo confirmó su salida del Ministerio de Justicia, luego de que Petro pidiera su renuncia: “Me voy feliz”

Jorge Iván Cuervo confirmó su salida del Ministerio de Justicia de Colombia tras la solicitud de renuncia de Gustavo Petro - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Jorge Iván Cuervo confirmó su salida del Ministerio de Justicia y del Derecho de Colombia, después de que el presidente Gustavo Petro le solicitara la renuncia el 6 de julio. La decisión se oficializó a través de un acto administrativo firmado por el mandatario, a menos de cinco semanas del cambio de gobierno.

En un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, Cuervo expresó: “He presentado mi renuncia al cargo de ministro de Justicia y del Derecho. Al señor Presidente, mi gratitud por haberme permitido servirle al país desde el @MinjusticiaCo. Me voy feliz de haber podido trabajar por una sociedad más justa e incluyente”.

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La salida del funcionario ocurre en medio de tensiones internas por el rumbo de la política de Paz Total, una de las banderas del actual gobierno. Es de mencionar que la solicitud de renuncia se produjo tras declaraciones públicas de Cuervo en las que cuestionó la base jurídica de la estrategia de paz del Ejecutivo.

Cuervo anunció en X que dejó el Ministerio de Justicia y agradeció al presidente la posibilidad de servir al país - crédito @cuervoji / X

En palabras del saliente ministro, “la presentación del exministro Eduardo Montealegre del marco jurídico para la paz, ahí empezó el problema; se debió tener un marco jurídico desde el primer momento, desde el inicio de la negociación, porque eso generó incertidumbre que permanece hoy, en las distintas mesas de negociación”.

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Cuervo, que asumió la cartera el 11 de febrero, permaneció menos de cinco meses en el cargo. Durante ese periodo, manifestó desacuerdos con algunas de las iniciativas impulsadas por Gustavo Petro. En sus recientes declaraciones a medios, reconoció que “la falta de un marco jurídico afectó las negociaciones” y calificó la situación como “problemática”, pese a la existencia de una ley de Paz Total que permitió avanzar en los diálogos.

La salida de Cuervo se produce en la recta final del mandato presidencial y abre un nuevo capítulo en la conducción de la política de justicia, mientras el Ejecutivo se prepara para el relevo gubernamental el próximo mes.

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