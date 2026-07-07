Colombia

Rodrigo Lara Restrepo llamó “delirante” a Petro por desconocer la victoria de Abelardo de la Espriella: “La cara más antidemocrática de la izquierda”

Durante una declaración a medios tras la salida del encuentro de empalme, el designado ministro del Interior advirtió que el próximo Gobierno no permitirá acciones que busquen desconocer el resultado electoral o alterar la normalidad del país

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- crédito Juan Diego Cano/Presidencia - Cristian Bayona/Colprensa
Rodrigo Lara Restrepo cuestionó las declaraciones de Gustavo Petro en las que puso en duda la legitimidad del Gobierno entrante de Abelardo de la Espriella - crédito Juan Diego Cano/Presidencia - Cristian Bayona/Colprensa

El ministro del Interior designado, Rodrigo Lara Restrepo, arremetió con dureza contra el mandatario saliente Gustavo Petro, luego de que este desconociera la victoria en las urnas del presidente electo, Abelardo de la Espriella, y afirmara que el verdadero jefe de Estado era Iván Cepeda.

Lara Restrepo calificó la postura del actual jefe de Estado como “absolutamente delirante” y aseguró que representan la cara más antidemocrática de la izquierda radical en Colombia.

La fuerte declaración se dio justamente después de que el ministro designado por De la Espriella asistiera a su primera reunión oficial de empalme con el ministro del Interior saliente, Armando Benedetti.

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Al término del encuentro, el nuevo jefe de la cartera política atendió a los medios de comunicación y lanzó una seria advertencia sobre las consecuencias legales y de orden público que podrían acarrear los llamados a la movilización promovidos por el petrismo.

Rodrigo Lara aseguró que el desconocimiento de los resultados electorales por parte del presidente saliente representa un desafío para la institucionalidad - crédito Europa Press
Rodrigo Lara aseguró que el desconocimiento de los resultados electorales por parte del presidente saliente representa un desafío para la institucionalidad - crédito Europa Press

Por medio de su cuenta en la red social X, Gustavo Petro sorprendió 15 días después afirmando que: “El presidente de Colombia no reconoce la legitimidad del gobierno entrante. Abelardo no ganó las elecciones. Las mayorías nacionales quedan convocadas este 20 de julio a dar el grito de la independencia nacional en todas las plazas públicas”.

La dura crítica de Rodrigo Lara Restrepo al desconocimiento de los resultados electorales

Para la nueva administración de la “Patria Milagro”, que asumirá funciones el 7 de agosto, la actitud de Gustavo Petro de oponerse al veredicto de la Registraduría Nacional del Estado Civil tras el balotaje del 21 de junio es un hecho sin precedentes que atenta contra las instituciones.

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Rodrigo Lara Restrepo fue enfático en señalar que el voto popular es un mandato sagrado que no se puede pisotear con trinos de redes sociales. El ministro entrante no se guardó calificativos para describir el panorama político actual y cuestionó los términos que utiliza el Gobierno saliente para dirigirse a sus bases.

Rodrigo Lara Restrepo confirmó que el proceso de empalme con el Gobierno de Gustavo Petro comenzó varios meses antes de las elecciones - crédito Rodrigo Lara Restrepo﻿/Facebook
Rodrigo Lara Restrepo sostuvo que el nuevo Gobierno garantizará el derecho a la oposición, pero advirtió que no permitirá actos violentos ni afectaciones al orden público - crédito Rodrigo Lara Restrepo﻿/Facebook

El líder dijo ante los medios de comunicación: “Yo creo que las declaraciones del presidente saliente, Gustavo Petro, son absolutamente delirantes. Y me perdona, pues que sea tan crudo, porque, pues, nadie se explica que un presidente en ejercicio salga en un trino a desconocer los resultados electorales, es decir, a desconocer la voluntad soberana del pueblo colombiano”.

Rodrigo Lara dejó clara su postura y la de su Gobierno sobre la ‘desobediencia civil’

“Por eso yo he dicho y he sido enfático: estamos ante la expresión más antidemocrática de la izquierda. Hay una izquierda democrática y una izquierda antidemocrática. Esta es la izquierda antidemocrática”, afirmó el funcionario designado.

Rodrigo Lara Restrepo fue más allá y denunció que el llamado a la “desobediencia civil”. Según su lectura, estos discursos terminan traduciéndose en bloqueos viales y desmanes que afectan la vida cotidiana de las personas del común.

Rodrigo Lara Restrepo rechazó que Iván Cepeda y otros simpatizantes de la izquierda se declararan en 'desobediencia civil' - crédito Iván Valencia/AP Foto
Rodrigo Lara Restrepo rechazó que Iván Cepeda y otros simpatizantes de la izquierda se declararan en 'desobediencia civil' - crédito Iván Valencia/AP Foto

El próximo jefe de la cartera política comparó la situación actual con los programas bandera de la administración saliente, al asegurar que el nuevo gobierno usará toda la fuerza de la ley para mantener el orden en las calles: “Llaman ‘Paz Total’ lo que es un acuerdo, básicamente, entre el Estado y el narcotráfico. Y ahora llaman ‘desobediencia civil’, lo que ya sabemos que se traduce en primeras líneas y bloqueos”.

“Yo el mensaje que quiero mandar aquí es muy respetuoso con todos los que ejercen o van a ejercer la oposición de manera democrática. Es nuestra obligación garantizarla. Pero también muy claro y muy preciso: este gobierno (de De la Espriella) no va a permitir, ni que se desconozca al gobierno entrante, no va a permitir que se desconozca la voluntad popular, no va a permitir desmanes y acciones violentas en la calle y no va a permitir que se entorpezca, que se bloquee la vida cotidiana de los colombianos”, advirtió Rodrigo Lara Restrepo.

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