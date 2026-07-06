Dos jugadores de la Selección Colombia hacen parte del ‘Top 10′ de los que más corren en el Mundial 2026

Los jugadores de Colombia ingresando al terreno de juego antes del partido de los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo de fútbol entre Colombia y Ghana, en Kansas City, Misuri, el viernes 3 de julio de 2026 - crédito John Locher/AP

Gustavo Puerta y Daniel Muñoz son los jugadores que más kilómetros corren de la Selección Colombia y hacen parte del top diez general del Mundial 2026, que solo conforman selecciones en competencia en este torneo. Puerta ha corrido el 13,2% más que cualquiera de sus compañeros de equipo y ocupa la segunda casilla del ranking general, Muñoz corrió el 9,3% más que los jugadores colombianos y se ubica en la casilla diez del top.

De acuerdo con el Observatorio de Fútbol CIES y Skill Corner, el ranking completo y la distancia que recorren es:

Michael Olise (Francia) – x1.155 Gustavo Puerta (Colombia) – x1.132 Pedri González (España) – x1.129 João Neves (Portugal) – x1.121 Rodri Hernández (España) – x1.109 Martin Ødegaard (Noruega) – x1.107 Enzo Fernández (Argentina) – x1.107 Remo Freuler (Suiza) – x1.105 Neil El Aynaoui (Marruecos) – x1.101 Daniel Muñoz (Colombia) – x1.093

Gustavo Puerta es el jugador que más kilómetros corre de la Selección Colombia, con 1.132 en total - crédito Sam Navarro/Reuters

¿Cómo entender ese dato?

El índice no representa la cantidad de kilómetros recorridos por cada futbolista, sino una comparación con el promedio de distancia cubierta por sus propios compañeros de selección durante el Mundial. En otras palabras, mide cuánto corre un jugador en relación con el resto de su equipo. Así, un valor de x1.132, como el de Gustavo Puerta, indica que ha recorrido un 13,2 % más de distancia que el promedio de los jugadores de Colombia que cumplen con el criterio del estudio.

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De igual forma, el x1.093 de Daniel Muñoz significa que el lateral ha corrido un 9,3 % más que el promedio de sus compañeros. La clasificación, elaborada por CIES Football Observatory con datos de SkillCorner, solo incluye futbolistas que han disputado más de 270 minutos y cuyas selecciones siguen en competencia, por lo que busca identificar a los jugadores con mayor despliegue físico dentro de cada equipo y no a quienes acumulan más kilómetros en términos absolutos.

Daniel Muñoz es el segundo jugador de la Selección Colombia que más kilómetros corre y el décimo de las selecciones que continúan en competición de la Copa del Mundo 2026 - crédito Daniel Becerril/Reuters

¿Cuánto han corrido específicamente Gustavo Puerta y Daniel Muñoz?

Estos son los números de Gustavo Puerta, que fue titular en todos los partidos:

Uzbekistán: 9,1 kilómetros en 80 minutos

República Democrática del Congo: 10,5 kilómetros y jugó todo el partido

Portugal: 10,8 kilómetros y también estuvo siempre en cancha

Ghana: 11,3 kilómetros, el partido en el que más corrió y tampoco fue sustituido

Gustavo Puerta corrió 41,7 kilómetros en total hasta la instancia de dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026.

Y los de Daniel Muñoz:

Uzbekistán: 10,8 kilómetros y jugó todo el partido

República Democrática del Congo: 10,2 kilómetros y tampoco fue sustituido

Portugal: 1,1 kilómetro, entró al minuto 87

Ghana: 10,8 kilómetros y jugó todo el partido

Daniel Muñoz ha corrido 32,9 kilómetros hasta la tercera ronda de la Copa del Mundo 2026.

Michael Olise es el jugador que más corre del Mundial 2026, con 1.155 kilómetros en total - crédito Kyle Ross/Reuters

Los otros jugadores que más corren de la Selección Colombia

Gustavo Puerta no solo lidera el índice comparativo del CIES, sino también el registro de distancia total recorrida en la Selección Colombia durante el Mundial. El volante tiene un promedio de 10,85 kilómetros por partido, una cifra que refleja su constante participación tanto en tareas defensivas como ofensivas.

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Detrás de él aparece Daniel Muñoz con las distancias ya mencionadas, y luego Jefferson Lerma, con 40,32 kilómetros, consolidando una dupla de mediocampistas de enorme despliegue físico. El top cinco lo completan Luis Díaz (39,60 km), y Dávinson Sánchez (36,40 km), quienes también han sido piezas fundamentales en el recorrido y la intensidad que ha mostrado Colombia en el torneo.

Los mapas de calor de Puerta refuerzan ese protagonismo. Frente a Portugal, el mediocampista tuvo una presencia constante en la zona central y el sector izquierdo del campo, participando tanto en la recuperación como en la salida del balón. En cambio, ante Ghana amplió aún más su radio de acción, ocupando prácticamente todo el ancho del terreno de juego y confirmando su papel como uno de los futbolistas con mayor capacidad para cubrir espacios en la Selección.

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