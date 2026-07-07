Estas fueron las declaraciones del exministro de Justicia que generaron incomodidad en la Casa de Nariño: admitió errores sobre la ‘Paz Total’

Jorge Iván Cuervo afirmó que la Paz Total del gobierno de Gustavo Petro tuvo fallas de fondo en la negociación con las disidencias de las Farc - crédito Colprensa

Durante el acto de conmemoración de los 35 años de la Constitución, Jorge Iván Cuervo, que hasta el 6 de julio ocupó el Ministerio de Justicia de Colombia, aseguró que el Gobierno de Gustavo Petro incurrió en fallas de fondo al negociar con las disidencias de las Farc bajo la llamada Paz Total.

En una atención a medios, Cuervo sostuvo que “no fue correcto darles estatus de negociación política a las disidencias de las Farc” y citó la reciente decisión del Consejo de Estado, que determinó que esa medida violó lo pactado en el Acuerdo de Paz firmado en 2016.

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Fallas en el diseño y ejecución de la ‘Paz Total’

El exministro explicó que el primer error consistió en no definir un marco jurídico claro desde el inicio del proceso. Según Cuervo, la falta de una hoja de ruta legal generó incertidumbre y vacíos que se mantienen en las mesas de diálogo. “Esa incertidumbre permanece hoy en las distintas mesas de negociación”, manifestó el exfuncionario.

Cuervo fue enfático al señalar que el segundo error relevante fue haber otorgado un estatus de negociación política a sectores armados que no cumplían los requisitos de actor político reconocidos por el derecho internacional y el propio Acuerdo de Paz.

Cuervo sostuvo que dar estatus de negociación política a las disidencias de las Farc violó el Acuerdo de Paz de 2016, según el Consejo de Estado - crédito Cristian Bayona/Colprensa

El exministro precisó que esta decisión favoreció la expansión y el fortalecimiento de los grupos armados, tal como documentaron la Fundación Ideas para la Paz y el centro Conflict Responses. Con base en estos informes, la estrategia no solo permitió el crecimiento en número de integrantes y control territorial de los grupos, también les brindó incentivos económicos y políticos.

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Ausencia de límites y consecuencias para la población civil

Otro aspecto que Cuervo reconoció como una omisión grave fue no haber impuesto límites claros en las negociaciones, especialmente en lo referente al reclutamiento de menores, la violencia contra comunidades civiles y el asesinato de líderes sociales.

“No hubo unas líneas rojas que no deberían cruzarse en una negociación: no reclutamiento de menores, no acosos a comunidades civiles, no muerte a líderes sociales”, declaró el exministro durante el evento constitucional.

La política de ceses al fuego sin condiciones estrictas, sumada a revelaciones sobre posibles beneficios ofrecidos a grupos como el Clan del Golfo, incrementaron los cuestionamientos sobre el impacto real de la Paz Total en la seguridad de los territorios afectados. Noticias Caracol difundió audios que sugieren que el gobierno habría otorgado ventajas a organizaciones delictivas durante las negociaciones.

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La transición y el futuro de la política de paz

El exministro de Justicia señaló que la Paz Total avanzó sin un marco jurídico claro y dejó incertidumbre en las mesas de diálogo - crédito Ovidio González/Presidencia

Con respecto al Ejército de Liberación Nacional (ELN), Cuervo afirmó que hace más de dos años no existe negociación formal, ya que el gobierno identificó pronto la falta de voluntad de paz por parte de ese grupo armado.

Según el exministro, levantar abruptamente todas las mesas de negociación podría agravar la situación de seguridad en el país, motivo por el que advirtió sobre la necesidad de prudencia al equipo de empalme dirigido por Iván Cancino, probable próximo ministro de Justicia en el gobierno de Abelardo de la Espriella.

El presidente electo anunció que los grupos armados tendrán un mes para someterse a la justicia, descartando cualquier tipo de oferta “generosa” o concesión que, según su visión, caracterizó al gobierno saliente.

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En una reciente alocución, De la Espriella reveló que recibió solicitudes de sometimiento de cabecillas de la banda Los Pepes de Barranquilla, e instruyó al ministro de Defensa designado, el general retirado Jorge Eduardo Mora, a coordinar el proceso.

No todos los grupos han respondido positivamente. El frente 36 de las disidencias de las Farc rechazó la propuesta y realizó acciones violentas en la Troncal de Occidente, donde colocaron explosivos y atacaron a miembros del Ejército.

Salida del ministro y repercusiones políticas

Las críticas de Jorge Iván Cuervo a la Paz Total aceleraron su salida del Ministerio de Justicia en la recta final del gobierno de Gustavo Petro - crédito Presidencia - Ministerio de Justicia

Las declaraciones de Jorge Iván Cuervo aceleraron su salida del Ministerio de Justicia, apenas un mes antes del fin del mandato de Gustavo Petro.

Según Caracol Radio y Blu Radio, la entrevista en la que el exministro se distanció públicamente de los resultados de la Paz Total y cuestionó abiertamente la estrategia del presidente causó molestia en la Casa de Nariño. El mandatario firmó el acto administrativo de remoción el 6 de julio, apenas cinco meses después de que Cuervo asumiera el cargo.

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Es preciso mencionar que, Cuervo ya había mostrado desacuerdos con Petro en otros temas, como la propuesta de una asamblea nacional constituyente. Su salida lo convierte en el cuarto ministro de Justicia de la administración, que enfrentó dificultades para concretar acuerdos con los grupos armados y deja al próximo gobierno un escenario abierto y marcado por profundas divisiones en torno a la política de paz.