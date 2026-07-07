Esta es la canción que compuso Jackson Martínez para alentar a la Selección Colombia en el Mundial 2026

Esta es la canción que compuso Jackson Martínez, ex futbolista con pasado en la Selección Colombia, para alentar al equipo en su participación en el Mundial 2026 - crédito @J.MARTINEZOFICIAL/Instagram

Ser futbolista profesional no dura toda la vida. Algunos se convierten en directores técnicos, otros en dirigentes de clubes, e incluso unos prefieren ser representantes de quienes siguen en la actividad profesional.

Pero también existen quienes toman caminos desligados del fútbol para dedicarse a la música, ese es el caso de Jackson Martínez, ex futbolista profesional y mundialista con la Selección Colombia en Brasil 2014, que bajo el nombre artístico de JM, cambió los goles por letras de canciones.

Jackson Martínez celebrando el gol que le anotó a Japón con la Selección Colombia en el Mundial de Brasil 2014 - crédito Juan Antonio Ocampo Sánchez/Colprensa

Canciones de Jackson Martínez

La carrera de Martínez como cantante comenzó en 2018 con composiciones de tipo religioso. Ocho años después ya acumula 35 sencillos musicales y cuatro álbumes de estudio: No Temeré (2018), Las 2 Puertas (2021), Cuatro Trece (2024, con 9 canciones) y su reciente producción UNÁNIMES (2026, con 11 temas).

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En esta oportunidad, la inspiración cambió: ya no fue la religión, sino la Selección Colombia de fútbol, esa que defendió en 40 partidos y con la que anotó nueve goles, uno de ellos en el Mundial de Brasil 2014 ante Japón. La publicación fue realizada a través de sus redes sociales y la letra dice lo siguiente:

“La gente contenta Colombia ganó,

los dieciseisavos ya los superó,

minuto catorce Jhon Arias marcó,

y yo, el más contento porque es del Chocó.

Representando bien a la tierra,

trabajo duro, el once muestra,

al igual que Jhon Córdoba,

desde Itsmina te apoyan.

Felicidades, mi selección,

para los octavos, con gran pasión.

El 2014 no es el techo,

rompan eso con determinación.

Lo celebro como un hincha,

que su fe en Dios no deshincha,

que apoya pase lo que pase,

y que con cada jugada vibra,

y grita junto a todos los cafeteros,

que no son aves de mal agüero.

Que disfrutan si está James,

y disfrutan si es Quintero.

Nos vemos el siete con Suiza,

unidos por esta camisa.

Tenemos defensa con temple,

volantes que tienen perrenque.

Marcar tanto de acuerdo a lo que creó,

el frente de ataque ya lo consiguió.

Tenemos talento para ese objetivo,

cuando menos lo piensen el arco se abrió,

y digo esto para marcar más,

aunque no siempre se va a lograr.

¿Quién más que ustedes lo sabe?,

son los primeros que quieren anotar,

al que le van a dar le guardan,

ustedes saben lo que cargan.

Sigan unidos luchando,

continuaremos apoyando.

Vamos mi sele...

Vamos mi sele...

Vamos mi Tricolor...

Colombia bien está ganando“.

Jackson Martínez jugó en el Atlético de Madrid y culminó su carrera en el año 2020 - crédito Reuters

El análisis de Jackson Martínez sobre la Selección Colombia

Jackson Martínez no solo le ha compuesto canciones a la Selección Colombia, sino que también ha analizado su presente: “El fútbol colombiano ha ganado prestigio internacional y que hoy existe una expectativa muy distinta alrededor del equipo nacional”, dijo en entrevista con Caracol Televisión.

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Martínez también expuso que después de 2014 la gente se entusiasmó más con el fútbol colombiano, y ahora espera que Colombia siempre esté presente en un Mundial. “Yo vivo en Europa y la gente ve a Colombia de una manera diferente en términos futbolísticos. Individualmente siempre hemos tenido muy buenos jugadores, pero como equipo nacional la imagen ha cambiado mucho. Colombia está muy bien considerada en Europa y creo que tenemos las herramientas para llegar lejos”, aseguró el exgoleador.

James Rodríguez saliendo del Estadio de Kansas, después de eliminar a Ghana tras ganarle 1-0 con la Selección Colombia - crédito Jay Biggerstaff/Reuters

La opinión sobre James Rodríguez

Martínez también destacó el momento que vive James Rodríguez, de quien resaltó su capacidad para reinventarse después de varios años marcados por las lesiones. “Hoy veo en James a alguien mucho más maduro, con más juego y una mejor lectura dentro del campo. No podemos esperar que haga exactamente lo mismo que hizo en 2014, pero siempre ha dado lo mejor cuando viste la camiseta de la Selección”, afirmó.

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Además, elogió el rendimiento de varios futbolistas del plantel, especialmente el de Luis Díaz, Jhon Arias, Daniel Muñoz y Gustavo Puerta, de quien confesó estar gratamente sorprendido por la personalidad con la que ha afrontado el torneo. Finalmente, envió un mensaje de respaldo al grupo de Lorenzo para que continúe avanzando “paso a paso” con la ilusión de dejar una huella tan importante como la que consiguió la generación que brilló en el Mundial de Brasil 2014.