Colombia

Influenciadora suiza explicó por qué apoyará a la Selección Colombia en su encuentro frente a Suiza: “Ojalá no me expulsen de mi país”

En un video, Ninie Journey aseguró que el torneo despertó una sensación colectiva que va más allá de la cancha y devolvió un ánimo compartido en medio de un clima reciente de polarización

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Ninie Journey explicó que, a pesar de las diferencias, tiene claro que los colombianos se han unido en un solo objetivo a la hora de apoyar al equipo - crédito @niniejourney/IG

La clasificación de Colombia a octavos del Mundial 2026 abrió una escena menos deportiva que simbólica: la creadora de contenido de origen suizo Ninie Journey, radicada desde hace años en el país, anunció que apoyará a la selección colombiana frente a Suiza porque, según dijo, el fútbol logró reunir por unos días a un país que venía marcado por divisiones políticas.

El cruce ya tiene sede confirmada en el estadio BC Place de Vancouver y quedó definido después de la victoria colombiana por 1-0 sobre Ghana en Kansas City. Del otro lado, el conjunto europeo selló su pase con un 2-0 frente a Argelia.

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En un video difundido en redes sociales, la influencer explicó que su respaldo no se basa solo en una preferencia deportiva ni en el origen nacional. Su argumento central apunta al efecto social que atribuye al torneo en Colombia, donde observó una reacción colectiva que excede lo que ocurre en la cancha.

Daniel Muñoz, de la selección de Colombia, festeja tras anotar ante Congo en un duelo del Mundial disputado el martes 23 de junio de 2026 en Guadalajara - crédito Ricardo Mazalan/AP
Daniel Muñoz, de la selección de Colombia, festeja tras anotar ante Congo en un duelo del Mundial disputado el martes 23 de junio de 2026 en Guadalajara - crédito Ricardo Mazalan/AP

“Mis queridos compatriotas, los quiero, pero esta vez voy por Colombia”, dijo la creadora, que vive en el país y encontró allí a su pareja mientras producía contenido de viajes.

En esa intervención sostuvo que la selección “merece ganar el mundial”, aunque enseguida desplazó el foco hacia otro plano: “Acá el fútbol tiene un impacto más allá de las canchas”.

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Ninie Journey vinculó el apoyo a Colombia con la unidad tras las tensiones electorales

La declaración más precisa de su mensaje apareció cuando aludió al clima político reciente. “Hace poco vi a un país dividido, pero estos días parece ser uno solo”, afirmó.

Ese contraste ordenó toda su toma de posición. Para Ninie Journey, la intensidad con la que se vive cada partido y la alegría visible en las calles expresan una forma de cohesión que ella asocia con el país del que se enamoró “justo hace dos mundiales”.

El país se unió en un solo sentir para apoyar a la Selección Colombia tras las elecciones - crédito EFE/Carlos Ortega
El país se unió en un solo sentir para apoyar a la Selección Colombia tras las elecciones - crédito EFE/Carlos Ortega

La creadora también describió ese fervor como una renovación del orgullo nacional. “El sentimiento de orgullo nacional recuerda lo grandioso que es este país, sus paisajes, su geografía, su comida, su gente”, señaló.

La creadora suiza dijo que el fútbol no resuelve los problemas, pero sí modifica el ánimo social

Ninie Journey no presentó al torneo como una salida política ni como una solución de fondo. “Claramente, un mundial no resuelve los problemas, pero un pueblo alegre sí que puede hacerlo”, afirmó.

La frase condensó la tensión central de su mensaje: el reconocimiento de que el fútbol no cambia por sí solo las disputas del país, aunque sí puede alterar el estado de ánimo colectivo y producir una sensación de unidad.

Los jugadores celebraron la victoria durante la fase de equipos en el grupo K- crédito Juan Antonio Sánchez/Colprensa
Los jugadores celebraron la victoria durante la fase de equipos en el grupo K- crédito Juan Antonio Sánchez/Colprensa

En el cierre del video, llevó esa identificación con Colombia al terreno personal y nacional. “Es por eso, mis queridos compatriotas, que esta vez voy por Colombia. Si Suiza me quita el pasaporte, espero que Colombia me reciba”.

Suiza, un rival más fuerte del que se cree

El futbolista colombiano Jonatan Mayorga, quien compite en la liga suiza, destaca que el equipo dirigido por Murat Yakin combina experiencia y juventud, con figuras como Granit Xhaka y Breel Embolo, además de revelaciones como Johan Manzambi.

Mayorga insiste en que la fortaleza de Suiza radica en su inteligencia táctica y capacidad para manejar los partidos, priorizando el orden y la toma de decisiones sobre la improvisación. Según su análisis, la selección europea suele ser subestimada, pero su presencia constante en fases decisivas de grandes torneos demuestra que no es un rival de transición.

El partido promete un contraste de estilos: mientras Colombia apuesta por la creatividad y el desequilibrio individual, Suiza responde con bloques compactos y presión organizada. Para Mayorga, el verdadero riesgo para la Tricolor está en confiarse. “Están al mismo nivel de los colombianos”, concluye el jugador, subrayando que en una Copa del Mundo cualquier detalle puede definir una eliminatoria.

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