Murat Yakin, técnico de Suiza, confesó que es lo mejor de la Selección Colombia: James Rodríguez tiene su cuota

Suiza y Colombia se enfrentarán en los octavos de final del Mundial 2026, el próximo 7 de julio a partir de las 3 p.m. hora colombiana - crédito AFP

El director técnico de la Selección Suiza, Murat Yakin, destacó que lo mejor de la Selección Colombia es su intensidad y que los jugadores creativos que tiene en cualquier momento pueden aparecer. Dos aspectos en los que está directamente involucrado James Rodríguez, capitán de la Tricolor, que volvió a ser el creativo del equipo para este torneo, así como lo fue en la Copa América de 2024.

Y es que la cuenta regresiva para el choque entre Colombia y Suiza ya comenzó. El martes 7 de julio, desde las 3:00 p. m. (hora colombiana), las selecciones se enfrentarán en el BC Place de Vancouver por un cupo a los cuartos de final del Mundial de 2026.

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El cuerpo técnico suizo estudió el compromiso de Colombia frente a Ghana y quedó impresionado por la intensidad y el talento ofensivo del equipo cafetero. “Seguimos muy de cerca el partido entre Colombia y Ghana y nos complace que ya se haya definido a nuestro próximo rival. Colombia es un equipo con mucha calidad futbolística. Son técnicamente fuertes, tienen jugadores de ataque rápidos y creativos, y pueden ser peligrosos en cualquier momento gracias a su intensidad”, aseguró el estratega.

Luis Díaz, figura de la Selección Colombia, y Xhaka, uno de los hombres más destacados, y capitán, del combinado suizo - crédito FIFA

Las estadísticas de Suiza en esta Copa del Mundo 2026

El concepto del entrenador suizo cobra especial relevancia porque llega de un técnico cuya selección ha mostrado una enorme solidez durante el torneo. En cuatro partidos disputados, Suiza acumula nueve goles anotados y apenas tres recibidos, cifras que la convierten en una de las defensas más consistentes del Mundial.

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Sin embargo, pese a ese rendimiento, Yakin dejó claro que considera a Colombia un rival capaz de desequilibrar cualquier encuentro gracias a la calidad individual de sus futbolistas y al ritmo con el que suele desarrollar los partidos.

El entrenador suizo también habló sobre la estrategia que espera implementar para intentar neutralizar esas virtudes y avanzar a la siguiente ronda. “Como hicimos contra Argelia, debemos actuar con madurez y solidaridad, y jugar con valentía a nuestro estilo. En un partido de octavos de final, los pequeños detalles suelen marcar la diferencia. Estamos ilusionados con este reto. El ambiente en el estadio será fantástico”, manifestó.

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La referencia a la madurez y la solidaridad no es casualidad. Suiza ha construido su campaña a partir del orden colectivo, la disciplina táctica y una defensa difícil de superar. En sus cuatro presentaciones ha completado 2.114 pases, una muestra de la paciencia con la que administra la posesión y del control que intenta ejercer sobre cada compromiso.

Ahora el reto será diferente. Colombia ha demostrado ser un equipo mucho más vertical que sus anteriores rivales, capaz de acelerar el juego en pocos segundos y generar peligro mediante transiciones rápidas, una característica que preocupa al seleccionador europeo.

Murat Yakin en el entrenamiento que sostuvo la Selección de Suiza en el Centro Nacional de Entrenamiento de Vancouver, Canadá - crédito Anne Marie Sorvin/Reuters

La primera vez que Suiza y Colombia se enfrentaron en un mundial

El partido también tendrá un ingrediente histórico. Será apenas la segunda vez que colombianos y suizos se enfrenten en una Copa del Mundo. El único antecedente ocurrió hace 32 años, durante la fase de grupos del Mundial de Estados Unidos 1994, cuando la Selección Colombia se impuso por 2-0 gracias a los goles de Adolfo “Carepa” Valencia y Harold Lozano.

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Mientras Colombia busca regresar a unos cuartos de final mundialistas, Suiza pretende seguir consolidando el proyecto liderado por Murat Yakin, quien ha conseguido imprimirle una identidad competitiva a su equipo y ahora deberá encontrar la fórmula para contener a una selección que él mismo definió como técnicamente fuerte, intensa y peligrosa.

James Rodríguez saliendo del Estadio de Kansas City, donde Colombia eliminó a Ghana del Mundial 2026. En ese partido fue titular y destacaron su entrega, esa misma que destacó Yakin en la intensidad d ela Tricolor - crédito Siphiwe Sibeko/Reuters

Las declaraciones del entrenador dejan una conclusión clara: en el campamento suizo existe un enorme respeto por la Tricolor. Yakin no ocultó la dificultad del compromiso y resumió su análisis con una advertencia que refleja exactamente cómo observa al conjunto colombiano: “Colombia es un equipo con mucha calidad futbolística”, “son técnicamente fuertes”, “tienen jugadores de ataque rápidos y creativos” y “pueden ser peligrosos en cualquier momento gracias a su intensidad”.

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