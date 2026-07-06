‘Masterchef Celebrity’ tendría un cambio significativo para los participantes: “Una de las temporadas más exigentes”

Así lo confirmó la producción a través de sus redes sociales con un divertido video - crédito @masterchefcelebrityco/IG

El anuncio sobre MasterChef Celebrity 2026 ha generado debate entre sus seguidores, tras revelarse que la competencia se pondrá mucho más ruda para los nuevos cocineros y dejará atrás una de sus tradiciones más reconocidas: la entrega de los famosos ‘cachetes’ por parte del chef Jorge Rausch.

De acuerdo con el video publicado en la cuenta oficial de Instagram del reality de cocina, a partir de esta temporada, obtener este símbolo de aprobación será prácticamente imposible, lo que supone una transformación profunda en el formato.

El miércoles 1 de julio, la cuenta oficial del programa en Instagram publicó un video donde Rausch anticipó la noticia con una frase que marcó el tono de la próxima edición: “Esta temporada no habrá más ‘cachetes’”, dijo entre risas, dejando claro que el nivel de exigencia para los participantes aumentará de manera considerable.

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La nueva temporada de MasterChef Celebrity Colombia 2026 presume elenco variado y ambiente de camaradería - crédito @laveronicaorozco/IG

De acuerdo con la información difundida, la nueva edición de MasterChef Celebrity Colombia buscará que los cocineros eleven la calidad de sus platillos, ya que los reconocimientos del jurado serán mucho más difíciles de conseguir que en temporadas anteriores.

Esta decisión promete modificar el equilibrio de la competencia y plantear un desafío mayor a quienes aspiran al título.

Otra de las publicaciones en redes sociales que se hizo el lunes 6 de julio, muestra a Claudia Bahamón leyendo lo que parecen ser mensajes directos de los seguidores del programa de cocina del Canal RCN. “Yo le dije: que ay, que no, que queridos con todos, supercondescendientes, que pasémosle, que el cachete...”, mientras que De Zubiría le decía que no se podía tener contentos a todos.

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Belén Alonso repite como jurado en esta nueva temporada de 'MasterChef Celebrity' - crédito cortesía del Canal RCN

En ese momento, la chef Belén Alonso, que repite esta temporada como jurado del programa, indica que ya es necesario que a cada participante le toque su pedacito de dificultad.

Atentos, como símbolo de competencia ruda, aparece un equilibrista pasando la cocina con los ojos vendados sobre una cuerda y llevando elementos propios de la cocina.

- Estamos muy suaves, esos retos están muy facilitos, dijo De Zubiría.

- Por favor, haz algo decente, señalaba Belén.

- Qué cosa tan horrible. Por qué no traen a alguien más, ¿por qué me tienen que tocar estas cosas a mí?, dijo Rausch.

El hecho de que los ‘cachetes’ ya no se entreguen con facilidad, o directamente no se otorguen, ha sorprendido a los concursantes, quienes han comenzado a compartir sus reacciones en redes sociales.

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La presentadora Julieta Piñeres optó por el humor al comentar: “¿Cómo así? Yo voy por los cachetes. ¡Ya casi, ya casi!”. Por su parte, la actriz Mariana Mozo dejó entrever la tensión creciente: “De los nervios… mejor ni hablamos. Lo que sí les puedo decir es que esta cocina viene con todo. ¡Nos vemos muy pronto!”.

Verónica Orozco e Iván Marín encienden las redes antes del estreno de MasterChef Celebrity Colombia 2026 - crédito @laveronicaorozco/IG

Mientras tanto, Luisa Vergara manifestó su sorpresa ante la dificultad de la temporada: “De tantas, me invitaron a la temporada más difícil de MasterChef Celebrity Colombia”. Por su parte, Sebastián Villalobos escribió: “Cómo que no hay cachetesssss”, pues la sorpresa fue para todos los que vieron ese video.

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Aunque ya comenzaron a rodar las promociones del programa, el canal todavía no revela la fecha en la que se estrenará; sin embargo, hay quienes especulan que el programa empezará tan pronto finalicen las transmisiones de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

¿Quiénes son los participantes de la nueva temporada de ‘MasterChef Celebrity’?

Angélica Blandón

Emiro Navarro

Emmanuel Restrepo

Hugo Gómez

Iván Marín

Jimmy Vásquez

Julieta Piñeres

Lina Tejeiro

Marcela Carvajal

Martha Restrepo

Milena López

Claudia Bahamón anunció a los participantes el desafío del helado sin recetas - crédito cortesía/prensa del Canal RCN

Sebastián Villalobos

Tuto Patiño

Sebastián Vega

Verónica Orozco

Víctor Tarazona

Luciano D’Alessandro

Luisa Vergara

Mariana Mozo

Diana Mina

Tavo Bernate

Robert Farah

Pautips

Virgina Lizcano