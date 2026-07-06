Luis Javier Suárez reveló que hay tristeza en la Selección Colombia previo al partido con Suiza: esta es la razón

Suárez regresaría a a la nómina titular de la Tricolor para enfrentar a Suiza - crédito Anne-Marie Sorvin/ IMAGN IMAGES via Reuters

El delantero de la Selección Colombia Luis Javier Suárez reveló que al interior del equipo tienen un sentimiento de tristeza debido a la lesión de Jhon Córdoba. que lo alejó de continuar el Mundial 2026 con la Tricolor. La revelación la hizo en la zona mixta ofrecida a los medios de comunicación colombianos, sobre el mediodía del 6 de julio. Los dirigidos por Néstor Lorenzo entrenan en Vancouver, Canadá, desde el pasado sábado 4 de julio pensando en el enfrenamiento ante Suiza por los octavos de final del torneo.

La lesión de Córdoba se registró el pasado viernes 2 de julio en el partido ante Ghana, por la segunda fase del torneo. El delantero que porta la número nueve comenzó como titular y tuvo que ser sustituido al minuto seis del primer tiempo, tras un choque con Jerome Opoku, defensor del equipo rival.

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Jhon Córdoba saliendo en medio del dolor en el partido ante Ghana, dolor que lo dejó de lo que resta del Mundial 2026- crédito Juan Mabromata / AFP

Córdoba intentó seguir, pero su rodilla izquierda no se lo permitió y en su reemplazo ingresó Luis Javier Suárez, quien actúa en la misma posición. “Nos tiene muy tristes lo que le pasó a Córdoba, porque sabemos cómo se preparó para este torneo. Además, que para nosotros es muy importante, pero también se convierte en una motivación más para encarar el partido ante Suiza con el objetivo de darle una alegría”, manifestó Suárez en esa misma zona mixta.

A Jhon Córdoba le realizaron una resonancia electromagnética el pasado sábado 4 de julio, con la que se determinó que no continuará en el campeonato del mundo con la Selección Colombia. Sin embargo, lo que aún no ha sido posible establecer es su lesión específica y el tiempo que tendrá por fuera de las canchas. La razón es que su musculo izquierdo todavía sigue inflamado y por eso no bastan las resonancias para precisar la gravedad.

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El abrazo entre Luis Javier Suárez y Johan Mojica, después de que el delantero asistiera para el gol de Jhon Arias ante Ghana - crédito AP Photo

Luis Javier Suárez, el reemplazo de Jhon Córdoba en la nómina titular de la Selección Colombia

Ante la lesión de Córdoba, Suárez regresaría a a la nómina titular de la Tricolor para enfrentar a Suiza. Suárez comenzó siendo el centro delantero titular del equipo colombiano para la Copa del Mundo 2026, pero fue perdiendo el puesto por su bajo rendimiento en la cancha.

Ningún gol ni asistencia en los dos partidos que fue titular, ante Uzbekistán y República Democrática del Congo, respectivamente. Sin embargo, para Suárez su rendimiento ha sido óptimo y constante a lo largo del torneo: “Quizás mi desempeño se resalta más en el partido ante Ghana, en el que entré desde el banco de suplentes, por lo que hice asistencia. Pero fue el mismo que tuve en los otros partidos”, dijo.

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Luis Javier Suárez resaltó la unidad en la nómina de la Selección Colombia, el apoyo entre compañeros y el enfoque en cada partido - crédito FCF

La Tricolor no se confía ante Suiza

Hubo un momento particular en la zona mixta, entre los jugadores de la Selección Colombia, y fue cuando Yerry Mina se acercó a Luis Javier Suárez para darle un pico: “Ese es el Yerro de la gente, no cambia”, dijo Suárez, quien venía hablando sobre la confianza que siente la Selección Colombia en la previa del entrenamiento ante Suiza. “Nosotros sabemos que los hinchas están un poquito confiados, pero al interior de nosotros no es así. Conocemos el gran rival al que nos vamosa efrentar”.

Y es que además hay un elemento a tener en cuenta para este compromiso: la Selección Colombia ha sido uno de los equipos que más ha tenido que desplazarse con un saldo de 10 kilómetros en promedio, y además tiene un día menos de descanso respecto con su rival suizo: “Eso no nos marea, nosotros estamos bien físicamente. El trabajo que hicimos previo a estar acá a nivel mental fue muy bueno” concluyó Suárez, el delantero que tiene un alto nivel de posibilidad, de acuerdo a las convocatorias de Lorenzo, de ser el nueve titular de la Selección Colombia ante Suiza.

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