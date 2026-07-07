Los atraparon después de robar, los obligaron a recorrer la calle en ropa interior y ellos posaron para las cámaras

El hecho causó revuelo en el municipio, teniendo en cuenta que ocurrió a plena luz del día y los delincuentes reaccionaron despreocupados tras ser capturados - crédito Pasa en Bogotá / X

A través de las redes sociales se difundió un video en el que se aprecia el momento exacto en el que dos presuntos ladrones fueron exhibidos en Soacha (Cundinamarca) tras un robo en el sector de Hogares a plena luz del día, lo que generó indignación entre la comunidad. El hecho fue difundido por la cuenta de X Pasa en Bogotá durante el 6 de julio de 2026.

De acuerdo con la denuncia de la ciudadanía, los señalados habrían robado a un hombre en la zona, lo que llevó a que los habitantes del sector decidieran actuar ante lo ocurrido. Así, atraparon a los dos jóvenes antes de que pudieran cumplir su objetivo de huir y luego los obligaron a recorrer el sector en ropa interior hasta que la Policía del sector llegó al lugar.

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La publicación afirmó lo siguiente: “Los individuos habrían robado a un señor en el sector, la comunidad se percata, los agarran, les propinan varios consejos y los ponen a modelar en ropa interior por la zona”.

Las imágenes difundidas en la publicación muestran a uno de los señalados sin camiseta ni pantalón, solo con su ropa interior puesta, mientras es grabado por los ciudadanos que los capturaron.

Los dos jóvenes capturados posaron para la cámara sin ningún remordimiento - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La denuncia viral y las imágenes reveladas por los habitantes del sector demuestran que la ciudadanía ya está cansada de los robos, así que no solo realizan este tipo de actos para tomar justicia por mano propia, sino para llamar la atención de las autoridades locales para que incrementen su presencia en la zona.

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Por ahora, no hay una versión oficial de la Policía, de la Alcaldía de Soacha o de la persona que fue víctima de robo ni información oficial del estado de salud de los implicados, aunque en las imágenes difundidas no se veían con lesiones visibles ni sangre.

Los detenidos posaron para la cámara

En medio del revuelo tras la llegada de los agentes de la Policía que se encargaron de detener a los jóvenes y ponerles unas esposas para evitar su huida, un ciudadano decidió grabarlos con su teléfono móvil y les pidió que miraran a la cámara.

Más que ocultarse o evitar la grabación, los señalados ladrones posaron juntos y sorprendieron a los internautas que reaccionaron indignados por la actitud de los acusados al verse expuestos, puesto que aseguran que podrían ser liberados en unas cuantas horas y por eso no temen a las consecuencias de sus actos.

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Los sujetos posaron frente a los ciudadanos que los estaban grabando con sus celulares y que les pedían asumir sus errores, aunque a ellos parecía no importarles - crédito Pasa en Bogotá / X

Reacciones de los internautas

La comunidad exige endurecer las medidas en contra de los delincuentes que se dedican a atemorizar a los ciudadanos para robarles su pertenencias en los barrios, pues la inseguridad es uno de los principales problemas que afecta al municipio de Soacha y a la capital del país.

Uno de los ciudadanos aseguró que las imágenes mostradas no demostraban una lección real, teniendo en cuenta que en la mayoría de los casos que la comunidad captura a los delincuentes los golpean hasta dejarlos visiblemente lastimados: “¿Y la respectiva paloterapia?“, cuestionó el usuario de la red social X.

Entre tanto, otras personas se fijaron en el panorama detrás del hecho denunciado, asegurando que Soacha está bajo los residuos, por lo que llamó la atención del manejo de los desechos que se realiza en el municipio: “Lo más preocupante es toda esa basura regada”.

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Los sujetos fueron obligados a pasear sin ropa, aunque algunos consideraron que no fue suficiente - crédito Pasa en Bogotá / X

La comunidad pide medidas de seguridad que eviten que la delincuencia continúe tomándose al municipio y afectando la vida de los más jóvenes, incluso desde la educación, debido a que los dos capturados en esta ocasión se convirtieron en el rostro de un problema profundo en la ciudad: falta de oportunidades y orientación para los adolescentes.