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“Es el inicio de la solución para salvar el arbitraje de Colombia”: directivo habría renunciado a la Comisión Arbitral

Por motivos personales y de salud, Imer Machado dejó el cargo tras diez años

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En la imagen aparece el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurum e Imer Machado, quien se viene desempeñando como director de la Comisión Arbitral de Colombia hace diez años - crédito Colprensa
En la imagen aparece el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurum e Imer Machado, quien se viene desempeñando como director de la Comisión Arbitral de Colombia hace diez años - crédito Colprensa

Imer Machado habría renunciado a la dirección de la Comisión Arbitral del Fútbol Profesional Colombiano, por motivos personales y de salud. Eso fue lo que reveló RCN Televisión en la tarde del 6 de julio de 2026. Álvaro González Alzate, presidente de la División Aficionada del Fútbol Colombiano (Difutbol) y vicepresidente de la División Mayor del FPC, le pidió su renuncia hace un mes, según reveló González a El País de Cali, dimisión que ya habría presentado Machado.

Analistas arbitrales, con pasado en el profesionalismo de este oficio, han calificado esta noticia como la oportunidad para salvar el arbitraje del fútbol colombiano. El primero en hacerlo fue Wilmer Barahona, exárbitro profesional colombiano, a través de su cuenta de X: "La salida de Imer Machado es el inicio a una solución al arbitraje nacional, pero debe ir acompañado de una reestructura en muchos campos, como en los Colegios Departamentales, Comisión Arbitral y un reglamento interno serio y público", expuso.

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José Borda fue otro analista colombiano que opinó sobre esta renuncia: “Luego de no asistir a las pretempordas de los árbitros de las Categorías A y B, Imer Machado renunció a la dirección de la Comisión técnica. Les toco así, porque no pudieron sacarlo. En la fiscalía Barahona y Machado no llegaron a una conciliación y el lío sigue", dijo Borda en una comunicación que reveló la inasistencia de Machado a una de sus obligaciones como director de esa entidad, y es a la pretemporada de los árbitros del fútbol profesional colombiano.

Imer Machado, director de la Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) - crédito @cav770628/X
Imer Machado, director de la Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), se desempeñó como árbitro profesional durante ocho años - crédito @cav770628/X

El pleito entre Wilmer Barahona e Imer Machado

Y es que el arbitraje colombiano atraviesa uno de los momentos más delicados de los últimos años tras las graves denuncias realizadas por el exárbitro Wilmer Barahona, quien aseguró que existiría un presunto sistema de pagos irregulares para favorecer la designación de jueces en partidos del fútbol profesional. Según Barahona, un árbitro activo le entregó documentos y comprobantes de consignaciones que, presuntamente, evidenciarían el cobro de los llamados “peajes” para obtener designaciones, una práctica que, de comprobarse, comprometería seriamente la transparencia del arbitraje nacional.

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Las acusaciones apuntaban directamente contra Imer Machado, quien rechazó de manera categórica los señalamientos. El exjuez aseguró que las denuncias carecen de sustento, presentó sus movimientos bancarios ante la dirigencia de la Federación y anunció acciones legales contra Barahona por los presuntos delitos de injuria y calumnia. Paralelamente, el caso llegó a la Fiscalía General de la Nación, donde todavía se busca establecer si existen pruebas suficientes para abrir una investigación formal. Mientras tanto, el escándalo ha reavivado el debate sobre la transparencia, los mecanismos de designación arbitral y la necesidad de fortalecer los controles dentro del fútbol colombiano.

Wilmer Barahona, ex árbitro profesional, afirma que la salida de Machado es el inicio de la solución para salvar el arbitraje de Colombia - crédito @arbitrajefrente/X
Wilmer Barahona, ex árbitro profesional, afirma que la salida de Machado es el inicio de la solución para salvar el arbitraje de Colombia - crédito @arbitrajefrente/X

Wilmar Roldán: el posible reemplazo de Imer Machado

Si finalmente se concreta su llegada a la dirección de la Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol, Wilmar Roldán se perfila como uno de los opcionados a reemplazarlo. Así lo ha afirmado el analista de fútbol profesional, Carlos Antonio Vélez, en Win Sports. “Roldán podría ser el reemplazo de Machado en la Comisión Arbitral, pero primero debe retirarse del arbitraje profesional”, ha dicho.

Roldán, árbitro FIFA desde 2008, ha dirigido finales de la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana y múltiples partidos de las eliminatorias mundialistas, además de tener participación en los Mundiales de Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022, consolidándose como el juez colombiano de mayor reconocimiento internacional en las últimas dos décadas.

Su eventual nombramiento también representaría un cambio de rumbo para un arbitraje que atraviesa una profunda crisis de credibilidad.

No obstante, su posible llegada también genera debate. A lo largo de su carrera, Roldán ha sido protagonista de decisiones controvertidas y ha mantenido diferencias públicas con Machado, por lo que su eventual designación sería interpretada como el inicio de una nueva etapa en el arbitraje colombiano, con el desafío de recuperar la confianza de clubes, jugadores e hinchas tras los recientes escándalos.

Esta es la imagen donde se reveló el encuentro entre Imer Machado y Wilmar Roldán - crédito @Borda_analista / X
Imer Machado y Wilmar Roldán, que se perfile como su posible sustituto en la dirección de la Comisión Arbitraje de Colombia - crédito @Borda_analista / X

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