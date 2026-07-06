Andrea Valdiri llegó a Venezuela con camión de ayudas y dio detalles de la tragedia: “Hay muchos abuelitos que no tienen ni siquiera carpa ni colchoneta”

Andrea Valdiri mostró la dura realidad que encontró en Venezuela: “Cuando ustedes ven esa etiqueta roja es porque el edificio corre peligro” - crédito @andreavaldirisos1/tiktok

La creadora de contenido Andrea Valdiri llegó en la madrugada del lunes 6 de julio a Venezuela con el camión cargado de ayudas humanitarias.

Desde uno de los sectores afectados, la barranquillera compartió con sus seguidores el panorama que encontró en la zona, donde decenas de familias permanecen a la espera de ser evacuadas de edificios declarados en riesgo.

A través de un par de videos publicados en sus redes sociales, la influenciadora mostró el momento en que llegó al sector de Quinta Crespo, donde fue recibida por una de las encargadas de coordinar la entrega de ayudas y allí explicó que la prioridad era distribuir alimentos, medicamentos y artículos de primera necesidad entre las familias afectadas.

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“Machi, aquí en Caracas encontré personas maravillosas que se llama Iglesia Más Vida. Ellos son una iglesia que conocen a mi pastor en Colombia y toda esta gente está poniéndole el corazón, están colaborando... Entonces, este camión de Colombia se demora un poquito porque son 43 retenes que hay que pasar desde Colombia hasta acá. O sea, es bastante tedioso, pero ya gracias a Dios ya están llegando. Necesitamos otros camiones, vamos a bajar todo, clasificarlos para poder salir en varios camiones y varios puntos aquí en Caracas... Están clasificando para que todo a los puntos llegue como debe ser, ordenadito. Entonces, se lo vamos a entregar directamente a las personas. Y para recordarte, machi, que Dios no los abandona. Aquí hay un pueblo colombiano, venezolano, mostrándoles el amor hacia ustedes”, empezó diciendo la influenciadora tan pronto llegó.

La influenciadora Andrea Valdiri lleva ayudas humanitarias a un sector afectado de Caracas - crédito @andreavaldirisos/IG

Mientras recorría el lugar, Valdiri llamó la atención sobre varios edificios que permanecen señalizados con etiquetas rojas, una advertencia que, según le explicaron, significa que las estructuras deberán ser desalojadas por representar un peligro para quienes aún permanecen allí.

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“Nos encontramos en este lado, en Quinta Crespo. Acá vamos a entregar muchas cosas. Por ejemplo, la gente... ella tiene una lista, ella es la encargada acá. Y otra cosita muy pendiente, porque por ejemplo, este edificio que está acá, este también y el otro están en zona roja, ¿verdad?”, preguntó Andrea Valdiri mientras señalaba las edificaciones.

La responsable del punto de atención confirmó que las viviendas están catalogadas como zonas de alto riesgo y explicó que muchas personas aún no han podido abandonarlas debido a la falta de refugios disponibles.

“Sí, están para desalojar. Esta gente está acá porque no tiene refugio todavía asignado. Tenemos a cuarenta y cinco abuelitos. Medicinas. Tenemos un chico con un tratamiento psiquiátrico. Tenemos ciento noventa niños desde los cero a quince años. Pero sobre todo ropa íntima. Necesitan productos de higiene. Hay muchos abuelitos que no tienen ni siquiera carpa ni colchoneta”, relató la encargada.

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Andrea Valdiri llevó ayudas a familias en Venezuela - crédito @andreavaldirisos/IG

Las declaraciones evidenciaron las múltiples necesidades que enfrentan las familias mientras esperan una solución definitiva por parte de las autoridades.

Ante ese panorama, Andrea Valdiri explicó que el cargamento que trasladó desde Colombia buscaba aliviar, al menos parcialmente, las carencias más urgentes de la comunidad. Además, aprovechó el alcance de sus redes sociales para pedir que más personas se sumen a las jornadas de solidaridad.

“Bueno, igual nosotros trajimos acá varias cositas que ellos les van a ayudar muchísimo, pero aquí te está viendo todo el mundo. Nosotros venimos desde Colombia. Y hay mucha gente que está ayudando. Entonces, las cosas que, por ejemplo, yo pueda anunciar por mis redes sociales para que vengan... ¿la dirección acá cómo es?”, expresó la influenciadora.

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La coordinadora respondió agradeciendo el gesto y precisó el punto donde se están recibiendo las donaciones: “Esto es Santa Teresa. Esta es parroquia Santa Teresa”, indicó.

La visita de Andrea Valdiri mostró la crisis en Quinta Crespo - crédito @andreavaldirisos/IG

Con esa información, Valdiri hizo un llamado directo a quienes deseen colaborar, explicando que cientos de familias permanecen en una situación crítica.

“Santa Teresa. Cuatrocientos treinta y cuatro familias. O sea, si ustedes tienen ayudas de carpa, medicina para los abuelitos, para los niños, por favor, vengan a esta zona que lo necesitan muchísimo, ya que estos edificios se están desalojando. No tienen cómo cocinar”, manifestó.

La encargada añadió que, debido a las condiciones del lugar, resulta mucho más útil recibir alimentos ya preparados que ingredientes para cocinar.

Andrea coincidió con esa recomendación y reconoció que muchas personas desconocen cuáles son las necesidades prioritarias en medio de la emergencia.

La barranquillera también aprovechó el espacio para enviar un mensaje de esperanza para quienes atraviesan la difícil situación y explicó el significado de las etiquetas rojas colocadas en las edificaciones.

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“Yo sé que va a mejorar y lo importante es que oremos. Dios por delante y que le mueva muchos corazones a muchos para que los puedan ayudar. Esta situación no quiero que nadie la viva y estamos aquí por ustedes. Cuando ustedes ven esa etiqueta roja es porque el edificio corre peligro”, concluyó Andrea Valdiri.