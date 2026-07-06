Juliana Calderón presentó al padre de su hijo: estuvieron en Nueva York

Juliana Calderón habría cerrado el ciclo con Juan Manuel Rodríguez que murió en el accidente aéreo de Yeison Jiménez y se habría dado una nueva oportunidad en el amor - crédito @julianacalderon12/ Instagram

Una historia de Instagram publicada a finales de junio fue suficiente para que los seguidores de Juliana Calderón volvieran a hablar de ella. La influencer colombiana y hermana de Yina Calderón atraviesa su primer embarazo, por lo que sorprendió cuando apareció en la publicación tomada de la mano de un hombre cuyo rostro no se ve en ningún momento.

La imagen no venía acompañada de ningún texto ni presentación. Ese silencio lo dijo todo, o más bien, no dijo nada, y eso bastó para detonar una nueva ronda de especulaciones sobre quién es el padre de su bebé.

Desde que confirmó que espera un niño y que el embarazo va entre el cuarto y el quinto mes, Calderón ha manejado su vida sentimental con un hermetismo absoluto. Ha dicho estar feliz y enamorada, pero ha dejado claro que no piensa revelar el nombre de su pareja hasta que ella lo decida.

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Yina Calderón habría compartido al que sería el nuevo amor de su hermana Juliana - crédito @yinacalderontv/IG

La fotografía de la mano era, hasta ahora, la pista más concreta que había dado. Sus seguidores la analizaron con lupa sin llegar a ninguna conclusión, y la identidad del hombre sigue siendo un misterio.

Sin embargo, recientemente Yina Calderón compartió una fotografía a través de sus InstaStories en la que aparecía su sobrino, el mismo que la abrazó el día de su llegada de México después de meses trabajando con Telemundo, Juliana Calderón y un misterioso hombre, con gafas oscuras y que acompañó con el texto “Familia” junto a un emoji de corazón.

La estrategia, consciente o no, ha mantenido a su comunidad digital pendiente de cada historia que sube. Mientras no haya una presentación oficial, cada publicación seguirá siendo leída como una pista.

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A través de historias en Instagram, Juliana solo ha dejado ver pequeños indicios de su relación actual, como una imagen donde aparece tomada de la mano de un hombre - crédito Juliana Calderón / Instagram

La instantánea encendió las redes sociales, pues diferentes páginas de entretenimiento compartieron la imagen y de inmediato comenzaron a armar sus propias teorías: “Tan rápido se olvidó del muerto, es increíble con la manera en que superan el luto”; “Él debe ser el papá del niño, estoy segura”; “Pues lindo sí está, por lo menos mejor gusto que la hermana si tiene”, entre otros.

El primer ultrasonido de Juliana Calderón

El primer ultrasonido del embarazo de Juliana Calderón atrajo la atención de miles de personas en redes sociales. La empresaria optó por presentar la imagen inicial de su bebé a través de un video breve en Instagram, donde mostró la pantalla del examen y se escucharon los latidos del corazón fetal.

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“Nada más sensible que escuchar tu corazoncito latir”, escribió Calderón como acompañamiento, provocando una avalancha de reacciones emotivas entre sus seguidores.

La empresaria publicó una grabación en la que revela la primera imagen de su hijo, pero evita dar detalles sobre su pareja sentimental y alimenta el interés de la audiencia - crédito @julianacalderon12/ Instagram

El registro audiovisual tuvo una duración de poco más de ocho segundos y se convirtió en el primer testimonio público del embarazo. Calderón evitó aportar detalles sobre otros aspectos de su vida privada, especialmente en lo referente al padre del bebé, lo que intensificó el interés de la audiencia.

Qué famosas han anunciado sus embarazos en 2026

Una de ellas es Karina García, quien recientemente confirmó su embarazo junto a su pareja, el cantante Kris R, mediante una publicación en Instagram el 24 de junio de 2026. El anuncio, que puso fin a diversas especulaciones, estuvo acompañado de una sesión de fotos en la playa y una frase que oficializó la noticia: “Nuestro sueño más bonito, viene en camino”.

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Lina Tejeiro y Laura Tobón también emocionaron a sus seguidores con el anuncio de sus embarazos, la llanera con su primogénito y la modelo bogotana con su segundo bebé.

Otras de las que se sumaron a la onda de la maternidad fueron Silvy Araujo, que recientemente confirmó que dio a luz a su bebé, así como la actriz Ana María Estupiñán y Carolina Ramírez que también confirmaron el nacimiento de sus hijos.