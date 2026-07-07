Colombia

Precio del dólar hoy en Colombia: cotización de apertura del 7 de julio

La divisa estadounidense experimentó un leve alza en comparación con la jornada anterior

Guardar
Google icon
Imagen ZJCMJV5ZMNA2HHZ22JEMTV5DBU

En la apertura de la jornada, el dólar estadounidense se cotiza en 3.346,47 pesos colombianos, lo que representa un incremento del 0,05% respecto al precio de cierre anterior de 3.344,92 pesos, según la fuenteDow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense registró un descenso del -2,42%, mientras que su variación interanual se sitúa en una caída del -13,58%.

El tipo de cambio del dólar a peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva durante los últimos dos días, reflejando un comportamiento alcista en el mercado. Actualmente, la volatilidad del tipo de cambio es del 8,9%, significativamente inferior a la volatilidad de referencia del 13,2%, lo que sugiere una fase de mayor estabilidad en este par de divisas.

PUBLICIDAD

Cuáles son las perspectivas económicas de Colombia para este año

El Grupo Cibest de Bancolombia proyecta que el precio del dólar en Colombia promediará en $3.878 pesos durante 2026, en un escenario marcado por la debilidad global de la divisa estadounidense, el flujo sostenido de remesas y la expectativa de ajustes al alza en las tasas de interés locales. Dichas condiciones, según el banco, citado por Valora Analitik, seguirán favoreciendo al peso colombiano a lo largo del periodo en curso.

Las previsiones para el año se apoyan en el comportamiento observado en 2025, cuando la divisa nacional se apreció 14% frente al dólar, principalmente por la pérdida de valor global de la moneda estadounidense. De acuerdo con el informe de mercado cambiario de Bancolombia, fueron factores como la volatilidad en la política comercial de Estados Unidos y una caída de 9% en el índice DXY los que incidieron en la dinámica cambiaria.

PUBLICIDAD

En materia de política monetaria, el entorno internacional y local también condiciona las previsiones para 2026. Mientras la Reserva Federal redujo su tasa al rango de 3,50% - 3,75%, el Banco de la República mantuvo la tasa en 9,25%, aunque el mercado anticipa posibles incrementos asociados al aumento del salario mínimo. Este diferencial de tasas sustenta estrategias como el carry trade, uno de los factores que, según la fuente citada, contribuirían a un dólar cercano a los $3.878 pesos este 2026.

Sin embargo, el informe también advierte que el panorama para el año en curso no está exento de riesgos. La incertidumbre fiscal, acentuada tras el recorte en la calificación soberana de Colombia por parte de una agencia global de calificación crediticia y el proceso electoral figuran como factores que podrían generar presiones alcistas sobre la tasa de cambio en los próximos meses, pese a las medidas adoptadas por el Gobierno para contener una depreciación mayor del peso.

Características del peso colombiano

El peso colombiano es la moneda de curso legal en Colombia, usualmente es abreviada como COP y la circulación de ésta es controlada por el Banco de la República de Colombia.

Actualmente hay en circulación monedas de 50, 100, 200, 500 y 1000 pesos, de ésta última se tuvo su primera circulación entre 1996 y 2002, sin embargo, perdió popularidad debido a que era muy fácil de falsificar.

Las monedas de 500 y 1000 pesos son bimetálicas, ello para mejorar su seguridad y evitar que sean replicadas ilegalmente; en tanto, todas las denominaciones tienen diseños que aluden a la biodiversidad que hay en el país, entre ellos el oso de anteojos, la guacamaya bandera, la rana de cristal, la tortuga caguama, entre otras.

Temas Relacionados

Precio del dólar en ColombiaTipo de cambiocolombia-noticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

ELN denunció que escoltas de la UNP estarían vendiendo información sobre sus protegidos a ellos mismos, al Clan del Golfo y disidencias de las Farc

Infobae Colombia se comunicó con la Unidad Nacional de Protección (UNP), pero, hasta el momento, la entidad no se había pronunciado de manera oficial luego de la grabación en la que un presunto vocero del Ejército de Liberación Nacional señaló dicha acción

ELN denunció que escoltas de la UNP estarían vendiendo información sobre sus protegidos a ellos mismos, al Clan del Golfo y disidencias de las Farc

Tour de Francia, Etapa 4 EN VIVO: minuto a minuto de los ciclistas colombianos en la llegada Foix

La jornada contará con cuatro premios de montaña durante su recorrido

Tour de Francia, Etapa 4 EN VIVO: minuto a minuto de los ciclistas colombianos en la llegada Foix

El director de Cambio Radical pidió a Estados Unidos que mantenga a Gustavo Petro y a su familia en la Lista Clinton

Enrique Vargas Lleras habló en calidad de director adjunto del partido y recordó que esa colectividad respaldó al gobierno electo, que asumirá el poder el 7 de agosto. Desde esa posición, pidió “respetuosa pero enfáticamente” que Washington se abstenga de excluir al mandatario colombiano

El director de Cambio Radical pidió a Estados Unidos que mantenga a Gustavo Petro y a su familia en la Lista Clinton

Gustavo Petro respondió anuncio de Abelardo de la Espriella de suspender mesas de trabajo con “el gobierno más corrupto de la historia”: “El empalme es con el pueblo”

Las declaraciones del presidente electo de Colombia se dieron a través de sus canales oficiales, en las que cuestionó la gestión de Gustavo Petro durante los cuatro años de gobierno

Gustavo Petro respondió anuncio de Abelardo de la Espriella de suspender mesas de trabajo con “el gobierno más corrupto de la historia”: “El empalme es con el pueblo”

Esto dice la prensa suiza en la previa del duelo ante Colombia por el Mundial 2026: “Preparados para hacer historia”

El cuadro “Cafetero” se volverá a medir ante los “Helvéticos” en el último partido que definirá un cupo a los cuartos de final de Estados Unidos, México y Canadá

Esto dice la prensa suiza en la previa del duelo ante Colombia por el Mundial 2026: “Preparados para hacer historia”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Cauca suma once masacres en 2026 y concentra el mayor número de casos en el país

Cauca suma once masacres en 2026 y concentra el mayor número de casos en el país

El Ejército Nacional destruyó el mayor depósito ilegal de explosivos hallado en 2026 en Tumaco

Tribunal le dio plazo de 30 días al Gobierno Petro para frenar la ola de violencia en Briceño, Antioquia, donde fue asesinado el periodista Mateo Pérez

El ELN atacó con drones la estación de Policía de Tadó, Chocó: no hubo heridos ni fallecidos

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, respondió a la cifra entregada por Medicina Legal sobre la muerte de 65 menores de edad en bombardeos

ENTRETENIMIENTO

J Balvin, Sebastián Vega y La Liendra le dedican palabras a Cristiano Ronaldo tras eliminación de Portugal del Mundial 2026

J Balvin, Sebastián Vega y La Liendra le dedican palabras a Cristiano Ronaldo tras eliminación de Portugal del Mundial 2026

Karina García derritió a sus seguidores al mostrar la reacción de su hijo Valentino al saber de su embarazo

Ana Lucía Domínguez habló de la decisión de ser madre a los 40: “Mi cuerpo estaba tan preparado”

Hija de James Rodríguez protagonizó video viral con la supuesta novia del futbolista en pleno Mundial 2026: “Parecen hermanas”

Influenciadora suiza explicó por qué apoyará a la Selección Colombia en su encuentro frente a Suiza: “Ojalá no me expulsen de mi país”

Deportes

Esto dice la prensa suiza en la previa del duelo ante Colombia por el Mundial 2026: “Preparados para hacer historia”

Esto dice la prensa suiza en la previa del duelo ante Colombia por el Mundial 2026: “Preparados para hacer historia”

Tour de Francia, Etapa 4 EN VIVO: minuto a minuto de los ciclistas colombianos en la llegada Foix

Colombia vs. Suiza EN VIVO: la Tricolor se juega el pase a los cuartos de final del Mundial 2026

Colombia será local en Canadá: así fue el impresionante banderazo en Vancouver previo al partido contra Suiza en el Mundial 2026

Hinchas de Colombia le pusieron la camiseta de la selección a emblemática estatua en Vancouver: de qué se trata