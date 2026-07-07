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Estas son las ciudades que tendrán tarde cívica este 7 de julio para ver el partido Colombia vs. Suiza en el Mundial 2026

Miles de colombianos vivirán este martes una jornada para acompañar a la selección en el partido de octavos de final

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Multitud de personas con camisetas amarillas ven un partido de fútbol entre Colombia y Suiza en una pantalla gigante instalada al aire libre, con árboles y una bandera "Vamos Colombia!".
Cientos de colombianos con camisetas amarillas observan el partido de fútbol de su selección contra Suiza en una pantalla gigante instalada en un parque público durante el atardecer. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El partido entre Colombia y Suiza, a las 3:00 p. m., por los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, ha generado varios decretos municipales a lo largo del país, permitiendo que miles de ciudadanos puedan acompañar a la Selección durante este encuentro clave.

Diferentes alcaldías han dispuesto horarios especiales y actividades públicas para facilitar la integración y el seguimiento al evento futbolístico.

Barranquilla: tarde cívica y operativo especial de seguridad

En Barranquilla, la Alcaldía expidió el Decreto 1012 de 2026, estableciendo una tarde cívica este martes 7 de julio, entre la 1:00 p. m. y las 6:00 p. m. El objetivo principal es que los barranquilleros puedan disfrutar el partido de la Selección junto a sus familias, en un contexto de integración social y convivencia.

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La Administración distrital justificó la medida destacando el “arraigo cultural y social de la Selección Colombia” en la ciudad, así como su vocación para fomentar la unión ciudadana en torno al deporte.

Barranquilla: Tarde cívica y fuerte operativo de seguridad para alentar a la Selección Colombia durante el partido frente a Suiza - crédito @alejandrochar / X
Barranquilla: Tarde cívica y fuerte operativo de seguridad para alentar a la Selección Colombia durante el partido frente a Suiza - crédito @alejandrochar / X

Los funcionarios públicos tendrán una jornada continua desde las 7:00 a. m. hasta la 1:00 p. m., aunque el decreto exceptúa al personal de salud, emergencias, seguridad, prevención y atención de desastres, inspecciones de policía, comisarías de familia, centros de reclusión y otras áreas críticas.

A pesar de la suspensión parcial de actividades, se aclaró que los procesos contractuales seguirán considerándose en día hábil, por lo que los cronogramas no tendrán alteraciones. El decreto fue firmado por el alcalde Alejandro Char Chaljub.

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En paralelo, la Policía Metropolitana desplegará más de 700 uniformados, quienes cubrirán puntos de alta afluencia como el Fan Fest en el Malecón del Río, centros comerciales, corredores gastronómicos y zonas de entretenimiento.

Cartagena: integración y llamado a la convivencia

El alcalde de Cartagena decretó que la tarde del 7 de julio es cívica para ver el partido Colombia vs. Suiza - crédito @dumek_turbay / X
El alcalde de Cartagena decretó que la tarde del 7 de julio es cívica para ver el partido Colombia vs. Suiza - crédito @dumek_turbay / X

En Cartagena, la administración distrital también decretó tarde cívica a partir de la 1:00 p. m. para permitir que los servidores públicos del Distrito acompañen la transmisión del partido. El alcalde Dumek Turbay oficializó la decisión con un decreto que excluye de la medida a las dependencias responsables de servicios esenciales, como salud, movilidad, gestión de riesgo y atención de emergencias, que mantendrán su operación habitual.

El Distrito invitó a empresas privadas a considerar voluntariamente la adopción de medidas similares, buscando que más ciudadanos puedan disfrutar el partido sin afectar la productividad de las compañías. La invitación no es obligatoria, pero apunta a fortalecer el sentido de pertenencia y la integración social en torno al fútbol.

El alcalde Turbay subrayó que el fútbol representa un escenario de encuentro nacional y exhortó a los cartageneros a vivir la jornada en paz, respetando las normas y privilegiando el buen comportamiento. Además, enfatizó que las entidades de salud, emergencia y movilidad continuarán prestando sus servicios sin interrupción, para evitar afectaciones en la atención ciudadana.

Sincelejo: jornada especial y continuidad de servicios esenciales

Soledad: Medida especial permite a la comunidad sumarse a la emoción mundialista sin afectar servicios esenciales - crédito Alcaldía de Soledad
Soledad: Medida especial permite a la comunidad sumarse a la emoción mundialista sin afectar servicios esenciales - crédito Alcaldía de Soledad

La fiebre mundialista también alcanzó a Soincelejo, donde la Alcaldía decretó tarde cívica desde la 1:00 p. m. La medida permite que los ciudadanos acompañen a la Selección en su compromiso ante Suiza, manteniendo la operación normal de los servicios públicos esenciales.

El decreto incluye la opción para que entidades descentralizadas e instituciones educativas se acojan a la disposición, mientras que la prestación de servicios críticos no será interrumpida.

Montería: respaldo masivo y jornada familiar

En Montería, el Decreto 0257 del 6 de julio de 2026 estableció una tarde cívica desde la 1:00 p. m. La administración municipal explicó que la medida tiene como propósito fomentar la integración social y el sano esparcimiento, permitiendo que los monterianos acompañen a la Selección Colombia en una cita futbolística de interés nacional.

Montería: La administración promueve la integración social y el respaldo colectivo durante el compromiso de la Selección - crédito Alcaldía de Montería
Montería: La administración promueve la integración social y el respaldo colectivo durante el compromiso de la Selección - crédito Alcaldía de Montería

El gobierno local resaltó que el partido es una oportunidad para que las familias y la comunidad compartan un ambiente de unión, incentivando el respaldo a la Tricolor en su participación mundialista.

Medellín: pantallas gigantes y programación comunitaria

En Medellín, la Alcaldía organizó una programación especial a partir de las 2:00 p. m. con la instalación de pantallas gigantes en múltiples puntos de la ciudad y sus corregimientos. El alcalde Federico Gutiérrez detalló que las pantallas estarán ubicadas en estaciones de Metrocable, parques principales, bibliotecas y canchas deportivas de comunas y barrios representativos.

El objetivo es facilitar la integración de las comunidades y promover el acompañamiento colectivo al equipo colombiano. En el centro de la ciudad, la pantalla principal estará en el Parque de Boston, mientras que en la zona noroccidental, el Parque Juanes de la Paz será el punto de encuentro para los hinchas. También se habilitarán espacios en el Parque Norte, con ingreso gratuito y descuentos en atracciones mecánicas para quienes lleven la camiseta de la Selección Colombia.

Medellín: Pantallas gigantes en barrios y corregimientos reúnen a la ciudad en torno al fútbol y la Selección Colombia - crédito @ficogutierrez / X
Medellín: Pantallas gigantes en barrios y corregimientos reúnen a la ciudad en torno al fútbol y la Selección Colombia - crédito @ficogutierrez / X

En los corregimientos, la transmisión del partido se realizará en instituciones educativas y casas de gobierno locales, asegurando que toda la ciudad pueda vivir la experiencia mundialista en un ambiente de unidad y alegría.

Las estrategias implementadas por cada ciudad reflejan un esfuerzo conjunto para que la población disfrute el encuentro en condiciones de seguridad, integración y respeto, subrayando el papel del fútbol como motor de cohesión social en Colombia.

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