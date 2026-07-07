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Esto dice la prensa suiza en la previa del duelo ante Colombia por el Mundial 2026: “Preparados para hacer historia”

El cuadro “Cafetero” se volverá a medir ante los “Helvéticos” en el último partido que definirá un cupo a los cuartos de final de Estados Unidos, México y Canadá

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Murat Yakin charlando con sus dirigidos en la previa del encuentro entre Colombia y Suiza-crédito Agustin Marcarian/REUTERS
Murat Yakin charlando con sus dirigidos en la previa del encuentro entre Colombia y Suiza-crédito Agustin Marcarian/REUTERS

Este 7 de julio de 2026 se cierra la fase de los octavos de final de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá en Vancouver, cuando Colombia juegue ante Suiza.

El partido reeditará lo que fue el juego que se disputó el 26 de junio de 1994, en el cual, el cuadro “Cafetero” se llevó la victoria después de ser eliminado del Mundial de Estados Unidos.

Por esta razón, la prensa de dicho país realizó su enfoque en dos hechos importantes: la motivación que existe por parte de la selección de cara al duelo ante Colombia, y el recuerdo de Andrés Escobar en su paso por el Young Boys FC, uno de los equipos más importantes de dicho país.

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El cuadro "Cafetero" se volverá a medir ante los "Helvéticos" en el último partido que definirá un cupo a los octavos de final de Estados Unidos, México y Canadá
La prensa de dicho país analiza lo que será el juego ante la Tricolor en Vancouver-crédito NZZ

NZZ de Suiza resaltó en su análisis de lo que será el juego ante la Tricolor que existe una motivación por el buen ambiente que se vive:

“Preparados para hacer historia: los niveles de energía de Suiza están aumentando notablemente antes de su partido de octavos de final del Mundial contra Colombia. Hace tres semanas, el ambiente en la selección nacional de fútbol era tenso. Pero la cultura de crítica constructiva del equipo está demostrando ser una gran fortaleza. Ahora, llegar a octavos de final no es suficiente”, dijeron.

En esa misma línea, NZZ resaltó el papel de una de las ausencias que tendrá el cuadro de Murat Yakin como la es del delantero de Sevilla, Rubén Vargas.

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En su análisis y descripción, detallaron el rol que cumple Vargas, y que fue explicado desde sus palabras que citaron, y analizando lo que representa para el cuadro helvético:

“Como jugadores ofensivos, somos los primeros defensores. Me he acostumbrado también a trabajar duro en defensa”. Estas frases típicas de Vargas denotan deber, humildad y solidaridad. Nada espectacular, pero ilustran la fortaleza de este equipo: cada uno cumple de manera fiable con su función, todos saben lo que deben hacer y lo ejecutan. Para Vargas, esto implica tomarse en serio también las tareas defensivas, y asegura que lo hace “con gusto”, reflexionaron.

También explicaron lo que significó el buen trabajo a nivel colectivo que mostró en los más recientes juegos el equipo de Murat Yakin

“En las últimas semanas, Suiza ha demostrado las cualidades de un equipo de torneo y ha superado muchas adversidades. Ahora está lista para hacer historia. El director del equipo nacional, Pierluigi Tami, dijo: “La pregunta importante es: ¿cuánto deseo tiene el equipo de superar el obstáculo de Colombia? Siento en el equipo y el cuerpo técnico que quieren dar el siguiente paso a toda costa”, cerraron.

Uno de los portales más destacados de territorio helvético, destacó el paso de Andrés Escobar por el fútbol de dicho país-crédito Blick
Uno de los portales más destacados de territorio helvético, destacó el paso de Andrés Escobar por el fútbol de dicho país-crédito Blick

Por su parte, el diario Blick de Suiza realizó un homenaje clave hacia el último juego que disputó el defensor Andrés Escobar ante Suiza, asesinado el 2 de julio de 1994 en Medellín.

Es importante recordar que Andrés Escobar fue una de las figuras de la selección Colombia en los Mundiales de Italia 1990 y de Estados Unidos 1994. Durante su carrera, después de quedar campeón de América con Atlético Nacional, tuvo un paso por el Young Boys de Suiza. Posteriormente, tras su participación mundialista con la Tricolor en tierras italianas.

Además de recordar el buen paso de Escobar por el Young Boys FC. uno de los equipos más tradicionales de dicho país, entrevistando a varios hinchas que recordaron el paso del “Caballero del Fútbol” (apodo por el cual era reconocido Andrés Escobar dentro del deporte):

“Eso me entristeció mucho en su momento. Lo conocía como persona. El fútbol debería traer alegría. Que una historia así termine es simplemente triste. Espero sinceramente que algo así no vuelva a suceder jamás”, dijo.

Otro de los diarios más importantes de dicho país analizó el juego como un duelo "parejo" -crédito Tagesanzeiger
Otro de los diarios más importantes de dicho país analizó el juego como un duelo "parejo" -crédito Tagesanzeiger

Finalmente, el diario Tagesanzeiger destacó en la previa de lo que será el duelo entre Colombia y Suiza como un duelo parejo, y calificó el partido como una “verdadera prueba” para los europeos:

“Las señales son claras para el partido de octavos de final del Mundial en Vancouver: Colombia será una verdadera prueba para Suiza. Dominic Wuillemin, en el podcast de fútbol de Tamedia “Third Half”, advierte sobre la frenética afición sudamericana y prevé un “partido de visitante brutal” para Suiza: “Todo ha sido amarillo” en las anteriores apariciones de Colombia, explica el experto presente“, dijeron.

Y añadieron: “Además, el rival cuenta con una defensa sólida. El equipo solo ha encajado un gol en todo el torneo. Si bien Colombia posee a un jugador excepcional como el delantero del Bayern de Múnich, Luis Díaz, Suiza tiene una plantilla más completa. La conclusión de Wuillemin: “Sin duda, se trata de un partido muy igualado”.

Según los expertos, se necesitan ciertos jugadores suizos clave para romper este “baluarte” colombiano. Además del portero Gregor Kobel y Denis Zakaria, de quien se espera que detenga a Díaz por la banda izquierda, las esperanzas recaen una vez más en Johan Manzambi", explicaron.

Así vienen Colombia y Suiza en los últimos partidos

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