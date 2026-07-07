Canciller Villavicencio atribuyó la ruptura del empalme a declaraciones de Carlos Alonso Lucio sobre extradición de Petro: “Acusarnos de corruptos”

La canciller Rosa Villavicencio (@ryvillavicencio) asegura que “el empalme lo rompe la entrevista de Carlos Lucio” - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

La canciller Rosa Villavicencio aseguró que la ruptura del proceso de empalme entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y el equipo del presidente electo Abelardo de la Espriella se produjo después de una entrevista en la que un vocero del nuevo gobierno habló de buscar la extradición del jefe de Estado y lanzó acusaciones de corrupción.

En una publicación en sus redes sociales, Villavicencio atribuyó la decisión al pronunciamiento de Carlos Alonso Lucio, uno de los líderes del equipo de transición de De la Espriella: “El empalme lo rompe la entrevista del señor Lucio, al acusarnos de corruptos. Ustedes no son institucionales, el deber de la transición es democrática. Lo que quieren hacer no lo es”.

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Horas antes, De la Espriella confirmó que ordenó frenar el proceso durante la mañana del 7 de julio de 2026 y dijo que la instrucción fue dirigida al vicepresidente electo: “Acabo de darle instrucciones al señor vicepresidente electo de la República para que suspenda de manera inmediata el proceso de empalme con el gobierno corrupto que termina su periodo, un gobierno que, con sus decisiones y su conducta, pretende destruir a Colombia”.

Rosa Villavicencio aseguró que “el empalme lo rompe la entrevista de Carlos Lucio”, donde dijo que el Gobierno entrante pediría extradición de Gustavo Petro - crédito @ryvillavicencio/X

El presidente electo sostuvo que su decisión busca fijar límites frente a la administración saliente y anticipó más explicaciones por canales propios: “Mi deber es proteger los intereses de la Nación y garantizar una transición seria, transparente y al servicio de los colombianos, nunca legitimar el desastre ni el desconocimiento del orden constitucional”.

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El también abogado agregó que ampliará los motivos de la suspensión y anunciará acciones inmediatas. “En el transcurso de la mañana me dirigiré a la Nación a través de mis redes sociales para explicarles a todos los colombianos las razones de esta decisión y las medidas que adoptaré de inmediato”, expresó.

Equipo de De la Espriella insiste en extraditar a Petro

La posibilidad de que Gustavo Petro sea extraditado tras concluir su mandato presidencial fue confirmada por Carlos Alonso Lucio, coordinador del proceso de empalme del presidente electo Abelardo de la Espriella. Lucio señaló que existen denuncias que, en caso de prosperar, podrían llevar al actual mandatario a responder ante la justicia de otro país.

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Para muchos analistas, la extradición de un expresidente dependería tanto de la solidez de estas acusaciones como del contexto político tras la salida de Petro del poder - crédito Santiago Saldarriaga/AP

Durante una entrevista con Cambio, Lucio dejó claro que “el presidente lo ha dicho con claridad. Y la respuesta es que él sí extraditaría a Gustavo Petro”. La afirmación fue acompañada por el argumento de que las denuncias existentes serían suficientes para activar un proceso judicial internacional, siempre que se recibiera una solicitud formal de extradición.

El tema ha generado un intenso debate sobre los límites legales para extraditar a un expresidente en Colombia. Según las declaraciones recogidas, Lucio sostuvo que Petro “ha delinquido”, refiriéndose a denuncias ya presentadas ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Para muchos analistas, la extradición de un expresidente dependería tanto de la solidez de estas acusaciones como del contexto político tras la salida de Petro del poder.

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Además de ello, es inevitable evadir el hecho de que el exintegrante del M-19 fue incluido en la lista Clinton (Ofac) en octubre de 2025 junto con su expareja Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro y el ministro del Interior Armando Benedetti. La inclusión se fundamentó en supuestos vínculos con el narcotráfico, según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Gustavo Petro señaló que los narcos ya no le tienen miedo a estar incluidos en la Lista Clinton “La lista OFAC ya no es un arma, el narcotráfico se burla de ella” - crédito Catalina Olaya / Colprensa

Petro solicitó formalmente al presidente estadounidense Donald Trump apoyo para ser retirado de la lista, pero hasta el momento continúa bajo sanción, lo que implica el congelamiento de activos en Estados Unidos y la prohibición de transacciones con entidades estadounidenses.

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La salida de la lista depende tanto de la presentación de pruebas que desmientan los motivos de la sanción como de la voluntad política del gobierno de EE. UU.