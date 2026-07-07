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Piden congelar contratos en Ecopetrol por USD700 millones: pago de coimas implicaría a 10 funcionarios

La solicitud se fundamenta en la necesidad de preservar los principios de transparencia, objetividad, confianza institucional y reputación corporativa de la petrolera estatal

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La denuncia señala dos frentes concretos: el proyecto Línea Base Calidad de Combustibles, LBCC, y un contrato en las refinerías de Cartagena y Bucaramanga - crédito VisualesIA/Ecopetrol
La denuncia señala dos frentes concretos: el proyecto Línea Base Calidad de Combustibles, LBCC, y un contrato en las refinerías de Cartagena y Bucaramanga - crédito VisualesIA/Ecopetrol

La junta de Ecopetrol decidirá entre el 8 y 9 de julio de 2026 si congela o no contratos por USD700.000.000 en una de sus últimas sesiones en la era del saliente presidente de la República, Gustavo Petro. Una definición que llega en pleno empalme con el gobierno de Abelardo de la Espriella y bajo denuncias internas sobre posible direccionamiento, pago de coimas e irregularidades en la adjudicación.

Al interior de la petrolera estatal hay voces de alto nivel que piden frenar esa contratación, mientras algunos miembros de la junta directiva solicitaron que solo se firmen los contratos esenciales. La decisión se tomará cuando los procesos siguen en marcha y en medio de versiones sobre presiones desde Bogotá para que se suscriban antes del cambio de gobierno, según El Tiempo.

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El caso había sido mencionado por la Unión Sindical Obrera (USO) en un comunicado del 1 de julio de 2026, cuando pidió suspender contratos por $150.000.000.000. La nueva documentación conocida eleva el monto cuestionado y amplía el alcance de las alertas.

Dos memos internos pidieron suspender temporalmente el proceso

La solicitud se fundamenta en la necesidad de preservar los principios de transparencia, objetividad, confianza institucional y reputación corporativa de la petrolera estatal - crédito Luisa González/Reuters
La solicitud se fundamenta en la necesidad de preservar los principios de transparencia, objetividad, confianza institucional y reputación corporativa de la petrolera estatal - crédito Luisa González/Reuters

El diario citado informó que obtuvo dos memorandos internos en los que el gerente de la refinería de Cartagena, Alfonso Núñez, y un alto directivo de la refinería de Barrancabermeja, Freddy Jurado, pidieron congelar los multimillonarios contratos.

El primero de esos documentos, fechado el 3 de julio de 2026 y dirigido a Claudia Rincón, de la jefatura de abastecimiento, facilidades y paradas de la estatal, solicitó una “evaluación integral y suspensión temporal del proceso n.º 2061484911/ Parada de Plantas”, por un plazo de hasta dos meses.

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En las denuncias anónimas que están en poder de la junta directiva que habría pagado coimas que implican a 10 funcionarios - crédito Fredy Builes/Reuters
En las denuncias anónimas que están en poder de la junta directiva que habría pagado coimas que implican a 10 funcionarios - crédito Fredy Builes/Reuters

Los funcionarios sostuvieron que, ante los cuestionamientos recientes divulgados en distintos medios sobre la transparencia, la objetividad y las garantías del proceso para labores de mantenimiento, debía evaluarse la pertinencia de detenerlo de manera temporal. En el memo escribieron: “Esta solicitud se sustenta en la necesidad de preservar los principios de transparencia, objetividad, confianza institucional y reputación corporativa, así como de prevenir que las circunstancias expuestas ante la opinión pública generen dudas sobre la legitimidad, imparcialidad o trazabilidad del proceso de selección”.

Un segundo memo fue radicado el lunes 6 de julio de 2026. En ese texto, los mismos funcionarios reiteraron la petición y advirtieron que la solicitud no implicaba prejuzgamiento sobre la existencia de irregularidades ni cuestionamiento a las actuaciones adelantadas hasta ese momento.

Un anónimo habló de 10 directivos y de pagos del 3%

Pilas de billetes de dólares estadounidenses de cien, cincuenta, veinte, diez y un dólar; billetes sueltos; documentos financieros; bolígrafo; abrecartas; teclado y ratón.
La denuncia anónima fue enviada a Auditoría Interna y al área de Cumplimiento - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Un mensaje de WhatsApp, que citó El Tiempo, enviado el 12 de mayo de 2026, a varios miembros de la junta directiva, mencionó pago de coimas y direccionamiento en la adjudicación de esos mismos contratos. El anónimo incluye los nombres de 10 directivos de la estatal y de dos allegados que, según la denuncia, estarían involucrados incluso en la filtración de datos para favorecer a empresas.

La denuncia señala dos frentes concretos: el proyecto Línea Base Calidad de Combustibles, LBCC, bajo la Vicepresidencia de Refinación y Procesos Industriales, y el contrato marco para las paradas de planta y mantenimiento mayor de las refinerías de Cartagena y Barrancabermeja.

De manera anticipada, el denunciante también identificó a qué empresas se adjudicarían los contratos más cuantiosos, entre ellos el de las torres de fraccionamiento del proyecto LBCC, valorado en más de USD 12.000.000. El medio omitió el nombre de la firma señalada hasta que el caso se judicialice, aunque indicó que esa empresa reporta un patrimonio de $76.000.000 y que no fueron invitadas compañías del sector como Sulzer Chemtech, Koch-Glitsch y Amacs.

La alerta incluye, además, el proceso de adjudicación de reactores del mismo proyecto, estimado en USD 8.000.000. Sobre ese contrato, la denuncia habla de comisiones a funcionarios de Ecopetrol equivalentes al 3% de su valor.

El anónimo agrega que habría un patrón reiterado de adjudicación de obras y servicios del proyecto LBCC a dos compañías. Sobre los contratos en las refinerías, sostiene que información reservada, entre ella las tarifas calculadas por Ecopetrol para el proceso contractual, habría sido remitida desde Abastecimiento Bogotá a una de las empresas interesadas.

Altas fuentes de la compañía dijeron al mismo medio que la denuncia anónima fue enviada a Auditoría Interna y al área de Cumplimiento. Aun así, los procesos de contratación no se han detenido.

Una fuente citada por la publicación aseguró: “Un miembro de junta pidió que se investigara el tema. Y dos más solicitaron la semana pasada que solo se firmaran los contratos esenciales. Pero no hay una orden para hacerlo”.

La misma fuente agregó que entre el 8 y 9 de julio de 2026 la junta de Ecopetrol estudiará el caso y definirá si congela la contratación multimillonaria.

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