Esta sería la nómina titular de Colombia contra Suiza en los octavos de final del Mundial 2026: una baja confirmada en la Tricolor

La Selección Colombia es el único equipo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 que jugará en los tres países anfitriones - crédito FCF

La selección Colombia jugará por segunda vez en la historia de la Copa Mundial de la FIFA el quinto partido, aunque por el nuevo formato instaurado para la Copa del Mundo del 2026 significará apenas el de la fase de octavos de final. El rival a vencer por un cupo en los cuartos de final es Suiza y el partido se jugará en el estadio BC Place de Vancouver desde las 3:00 p. m. (hora de Colombia).

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo tendrá una única novedad en sus 26 convocados y es la ausencia por lesión de Jhon Córdoba. El delantero, que fue titular en el duelo de dieciseisavos de final contra la selección de Ghana, sufrió una lesión en ese mismo compromiso a los siete minutos y debió ser sustituido por Luis Suárez.

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En la rueda de prensa del día -1 del partido, Néstor Lorenzo confirmó que el atacante del FK Krasnodar de Rusia se resintió de una lesión que lo aquejó días antes de unirse a la concentración con la selección y que no estará disponible para lo que resta de la competencia. Sin embargo, el chocoano seguirá concentrado con sus compañeros y entrenará diferenciado para recuperarse de su lesión.

La Selección Colombia cuenta con 25 de los 26 jugadores convocados por Néstor Lorenzo para la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito FCF

“Jhon está con un desgarro; desgraciadamente, se va a perder el resto del torneo. Perdemos a un jugador muy importante, pero el resto está recuperado del estado grupal. Estamos todos bien”, declaró el entrenador de la Tricolor.

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Con esta única novedad, la nómina titular de Colombia estaría conformada por Camilo Vargas en el arco, que buscará ampliar su récord de 255 minutos sin recibir gol, siendo el arquero colombiano con mayor cantidad de minutos con la valla invícta en una Copa Mundial de la FIFA.

La zaga defensiva estaría conformada por una línea de cuatro jugadores. Por la banda izquierda Johan Mojica, el de menor cantidad de minutos entre los defensores con 270; como centrales estarán Davinson Sánchez y Jhon Lucumí, que han destacado por su firmeza contra los delanteros rivales y que junto a Vargas son los únicos que han jugado todos los minutos de juego; y por la banda derecha el elegido es Daniel Muñoz, goleador de Colombia con dos tantos.

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Gustavo Puerta fue sorpresa en la convocatoria y terminó siendo titular de la Selección Colombia en el Mundial 2026 - crédito Jay Biggerstaff/Reuters

La primera línea de volantes sería compuesta por Jefferson Lerma y Gustavo Puerta, este último, revelación del torneo al contar con cinco oportunidades de gol creadas, recuperar 12 balones y 92% de pases acertados en todo el campeonato.

Más adelante, en una línea de tres, por el centro estará el capitán James Rodríguez, que se recupera de una gripa que afectó a varios de los miembros del staff de la selección Colombia y que en promedio juega 60 minutos de partido. Por la banda izquierda estará el MVP del partido contra Ghana, Luis Díaz, y por la otra banda el mejor jugador de la Amarilla en lo que va del torneo, Jhon Arias.

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Este deberá tener precaución en las jugadas defensivas pues es uno de los dos apercibidos que podría perderse el partido de cuartos de final, en caso de clasificar, por acumulación de tarjetas amarillas.

El centro delantero de Néstor Lorenzo para el partido contra Suiza será Luis Suárez, ante la mencionada lesión de Jhon Córdoba. El goleador del Sporting CP de Portugal dio la asistencia del gol del triunfo ante Ghana y ganó 14 duelos en los 250 minutos de juego en la Copa del Mundo.

Estos son los otros 14 jugadores disponibles para Néstor Lorenzo en la Copa Mundial de la FIFA 2026

La Selección Colombia busca igualar la fase alcanzada en Brasil 2014, la mejor presentación en su historia - crédito Anne-Marie Sorvin/Reuters

Arqueros

Alvaro Montero (Vélez Sarsfield).

David Ospina (Atlético Nacional).

Defensas

Yerry Mina (Cagliari).

Willer Ditta (Cruz Azul).

Santiago Arias (Independiente de Avellaneda).

Deiver Machado (Nantes).

Volantes

Richard Ríos (Benfica SL).

Kevin Castaño (River Plate).

Juan Camilo Portilla (Athletico Paranaense).

Jorge Carrascal (Flamengo).

Juan Fernando Quintero (River Plate).

Jaminton Campaz (Rosario Central).

Delanteros

Juan Camilo Hernández (Real Betis).

Carlos Andrés Gómez (Vasco da Gama).