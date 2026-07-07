Así se refirió a Colombia el técnico de Suiza a pocas horas del partido decisivo por el Mundial 2026: “Pueden marcar la diferencia”

El entrenador Murat Yakin advirtió sobre la intensidad y el talento individual de Colombia en la previa del duelo de octavos de final-crédito Anne-Marie Sorvin/IMAGN IMAGES via Reuters

El 7 de julio de 2026, Colombia y Suiza definirán el último cupo a los cuartos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Por esta razón, el cuadro suizo, en la cabeza de su director técnico, es consciente de la dificultad que tendrá durante el juego que se llevará a cabo en Vancouver, el último que se disputará en territorio canadiense.

El 6 de julio de 2026, el técnico Murat Yakin habló sobre las virtudes del equipo dirigido por Néstor Lorenzo. Además, el defensor Nico Elvedi habló sobre las virtudes de la gran figura de la Tricolor: Luis Díaz.

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Murat Yakin resaltó la necesidad de que Suiza mantenga su identidad de juego y se adapte a la fortaleza física y emocional de Colombia-crédito Simon Fearn/IMAGN IMAGES via Reuters

La previa del choque entre Suiza y Colombia en los octavos de final del Mundial estuvo marcada por el análisis del técnico Murat Yakin sobre el potencial del equipo sudamericano y la figura de Luis Díaz.

El entrenador suizo describió el desafío que representa enfrentar a Colombia y remarcó la necesidad de mantener la identidad de su selección ante un rival que destaca por su intensidad y calidad individual. “Colombia tiene jugadores individualmente muy buenos que pueden marcar la diferencia en cualquier línea, en cualquier posición. Son técnicamente fuertes, tienen jugadores de ataque rápidos y creativos, y pueden ser peligrosos en cualquier momento gracias a su intensidad”, dijo.

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Además explicó que las virtudes del cuadro “Cafetero” pueden ser contrarrestadas si llegan a demostrar la calidad de sus jugadores durante los 90 minutos que se jugarán en Vancouver, y detalló que su equipo no buscará entrar en las posibles provocaciones que puedan presentarse durante el juego:

“Sabemos que los equipos latinoamericanos en cada duelo se juegan la vida. Es duro, pero también justo. Debemos resistir, no retroceder y tampoco dejarnos provocar. Este será probablemente nuestro partido más duro. Eso lo sabemos. Lo hemos visto también en los videos. Tratamos, por supuesto, de imponer nuestro juego. Tienen jugadores individualmente muy buenos que pueden marcar la diferencia en cualquier línea, en cualquier posición. Pero creo que nosotros también tenemos la calidad necesaria, si trabajamos como equipo, imponemos nuestro juego, hacemos circular el balón y encontramos los momentos justos en la fase de transición, entonces también seremos muy peligrosos. Y eso es lo que intentaremos mostrar mañana en el campo”.

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Y añadió: “Intentamos jugarlo a nuestra manera, como estamos acostumbrados, pero también debemos adaptarnos y aprender algo de esa pasión necesaria, porque solo jugar al fútbol, técnica, táctica, mañana no basta. Así que debe haber juego limpio, ser inteligentes y evitar entrar en duelos, jugar nuestro juego y entonces seguro va a irnos bien”, destacó Yakin.

Nico Elvedi y su concepto sobre Luis Díaz

Nico Elvedi, jugador del mönchengladbach de la Bundesliga de Alemania, elogió a Luis Díaz-crédito Gary Vásquez/IMAGN IMAGES vía Reuters

El defensor del Borussia Mönchengladbach Nico Elvedi, y rival de Luis Díaz en la Bundesliga de Alemania, también se refirió a la calidad del atacante, y a quien supo enfrentar el 25 de octubre de 2025 en el estadio Borussia-Park,(con resultado 3-0 a favor del Bayern Múnich) y el 6 de marzo de 2026 en el Allianz Arena (marcador que quedó por 4-1 a favor del equipo de Luis Díaz):

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“He podido verlo ahora un año en el Bayern, también antes he visto muchos partidos de él y realmente pienso que es un jugador extraordinario, con muchas cualidades. Lo muestra año tras año. Ahora también en el Bayern. Ha tenido un gran año y sí, debemos cuidar mañana. Sin duda es un jugador clave de Colombia y trataremos de tenerlo controlado mañana", reflexionó.

En la antesala del encuentro ante Colombia, el vestuario de Suiza mostró confianza en la preparación realizada y en la capacidad colectiva del equipo para afrontar el desafío. El defensor Nico Elvedi valoró el trabajo previo y puso el foco en la exigencia que plantea el rival sudamericano, tanto en lo físico como en la calidad técnica de sus futbolistas.

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“Creo que estamos muy bien preparados para este partido de mañana, que tendremos un muy buen equipo en el campo. Hoy tuvimos un muy buen entrenamiento final, todos nos sentimos muy bien y creo que cada uno, el que esté mañana en el campo o salga, estará motivado para ganar este partido. Y estamos bien preparados, pero también sabemos que será un rival muy duro, que muerde mucho, pero que también tiene mucha calidad en el equipo. Pero creo que, si mostramos nuestro rendimiento en el campo, podremos también imponer nuestro juego", agregó.

Así va el cuadro del Mundial 2026