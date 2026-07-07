Colombia

Maltrato animal en Antioquia: denuncian que un hombre lanzó a un gato por un barranco y el caso es investigado

De acuerdo con la denuncia, el ciudadano tomó a un felino de las patas traseras y lo lanzó desde una altura; la denuncia afirma que el golpe le causó la muerte

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Primer plano de un gato atigrado de color marrón y negro recostado sobre una manta clara, con los ojos entrecerrados y las patas delanteras dobladas.
Las imágenes difundidas indicaron que el hombre tomó al gato de las patas traseras y lo lanzó desde una gran altura - créditoImagen Ilustrativa Infobae

La circulación de un video en el que se observa a un hombre lanzando a un gato por un barranco encendió la alarma en el municipio de Zaragoza, Antioquia.

Las imágenes, difundidas ampliamente por redes sociales, muestran cómo el individuo toma al felino por las patas traseras y lo lanza desde una considerable altura. El desenlace, según denuncias, fue la muerte del animal a causa del impacto.

La comunidad local y las autoridades mostraron una fuerte condena ante el maltrato animal, impulsando un debate sobre la protección de los animales y la responsabilidad ciudadana frente a estos hechos.

Reacción de la Alcaldía y estado de la investigación

La Alcaldía de Zaragoza utilizó un comunicado oficial para rechazar categóricamente cualquier acto de maltrato animal, manifestando su respaldo a quienes promueven el bienestar de los animales en la región.

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En dicho comunicado, la Administración municipal subrayó que aún no existe confirmación oficial sobre si el hecho ocurrió efectivamente dentro del municipio. “Frente a las imágenes y videos que circulan en redes sociales, hasta el momento no se ha confirmado que los hechos hayan ocurrido en el municipio”, precisa el texto.

De comprobarse que el incidente tuvo lugar en Zaragoza, las autoridades locales, en coordinación con la Policía Nacional y otros organismos, iniciarán las investigaciones pertinentes para identificar a los responsables y aplicar las sanciones previstas en la legislación vigente.

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