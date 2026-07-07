Colombia

La violencia digital está desbordada en los colegios de Bogotá: el Distrito estima casi 600 casos en lo que va de 2026

La Secretaría de la Mujer informó que 266 planteles, públicos y privados, reportaron agresiones en entornos virtuales, con 364 afectadas, en hechos que impactan la salud emocional, la participación y la permanencia educativa

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Primer plano de un adolescente moreno con sudadera azul oscuro, mirando su celular con expresión de preocupación; iconos de enojo, exclamación y calavera flotan sobre la pantalla.
Bogotá registró 581 casos de violencia digital en 2026 en 266 instituciones educativas públicas y privadas - crédito imagen Ilustrativa Infobae

Los casos de violencia digital en colegios de Bogotá llegaron a 581 durante el 2026 en 266 instituciones educativas públicas y privadas. De ese total, 364 situaciones afectaron a niñas, adolescentes y mujeres, según la Secretaría de la Mujer.

En 2026, Bogotá registró 581 casos de violencia en entornos digitales en 266 instituciones educativas públicas y privadas, y el 62,65% de las víctimas fueron niñas, adolescentes y mujeres. Según la Secretaría de la Mujer, estas agresiones pueden afectar la tranquilidad, la salud emocional, la participación y la permanencia escolar.

La conversación por el Día Internacional de la Educación No Sexista se centró este año en las violencias digitales y en su impacto sobre la experiencia educativa. La entidad distrital señaló que el problema no se limita a lo que ocurre en redes sociales, plataformas y otros espacios virtuales.

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Entre las modalidades más frecuentes figuran el ciberacoso, la publicación de contenido íntimo sin autorización, las amenazas, la sextorsión y la persecución constante por medios digitales.

Según información conocida por El Tiempo, la Secretaría de Educación de Bogotá indicó que los casos se atienden con base en la Ruta de Atención Integral de la Ley 1620 de 2013, según el tipo de afectación. Si hay ciberacoso u hostigamiento, el colegio activa el protocolo de agresión y acoso escolar.

Cuando se trata de grooming, difusión de imágenes íntimas o intimidación, entra en marcha el protocolo de violencias sexuales. Si la afectación ocurre por razones de identidad o género, se aplican los protocolos de violencias basadas en género o discriminación.

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Cómo responden las autoridades educativas ante estos casos

Las autoridades educativas presentaron la educación no sexista como una herramienta de prevención frente a estas agresiones. Según la explicación oficial al diario nacional, promover aprendizajes basados en la igualdad permite cuestionar estereotipos de género, reforzar el respeto y transformar prácticas que han normalizado la discriminación.

La Oficina para la Convivencia Escolar recibió formación en preservación de evidencias digitales, detección de riesgos y articulación para denunciar delitos como el grooming y la extorsión. Esa preparación se realizó con apoyo de las organizaciones Valientes y OUR Rescue.

Asimismo, la Secretaría de Educación actualizó el curso virtual ¡Pilas Ahí!, dirigido a docentes, orientadores y directivos docentes para prevenir violencias sexuales en entornos escolares. También puso en marcha campañas para promover el uso seguro y responsable de redes sociales y plataformas virtuales, según comentó la entidad a El Tiempo.

Por medio del programa Escuelas con Emociones, la entidad diseñó unidades didácticas y espacios virtuales para prevenir la violencia sexual digital. La iniciativa busca aportar al bienestar emocional de niños, niñas y jóvenes dentro de las instituciones educativas.

Entre enero y mayo de 2026, Bogotá realizó 406 jornadas de capacitación sobre la Ley 1620 y los Protocolos de Atención Integral en su versión 6.0. La cifra representó un aumento del 36,24% frente al mismo periodo de 2025.

Esas jornadas estuvieron dirigidas a docentes orientadores, directivos docentes, docentes, familias y otros integrantes de las comunidades educativas. El objetivo fue actualizar conocimientos sobre rutas de atención y procedimientos establecidos.

La alerta por discursos misóginos y el seguimiento de los casos

La Secretaría de la Mujer también alertó sobre el crecimiento de discursos misóginos y antifeministas en internet, en especial entre adolescentes y jóvenes. Según la entidad, esos contenidos pueden reforzar prejuicios, justificar conductas discriminatorias y dificultar relaciones basadas en la equidad.

Los colegios públicos y privados cuentan con el Sistema de Alertas de la Secretaría de Educación para reportar y seguir posibles vulneraciones de derechos humanos, sexuales y reproductivos de niñas, niños y adolescentes. La herramienta permite coordinar acciones, gestionar los casos identificados y ofrecer acompañamiento integral.

La discusión sobre una educación libre de discriminación también abarca lo que ocurre en redes, plataformas y otros entornos virtuales. Para las autoridades distritales, reconocer estas agresiones y prevenir sus nuevas formas hace parte de la construcción de espacios seguros para aprender.

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