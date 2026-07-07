Colombia

Petro cuestionó la llegada del general (r) Jorge Mora como ministro de Defensa y se refirió al posible regreso del Esmad: “Amenaza a la población civil”

El presidente saliente recordó que el futuro jefe de cartera hizo parte del primer remezón militar tras su llegada a la Casa de Nariño en 2022, asegurando que tenía acusaciones por cobros irregulares a tropas militares

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El presidente Petro refutó el posible regreso de la unidad policial que fue reemplazada por otra unidad de diálogo - crédito Presidencia de Colombia/Captura de Pantalla Jorge Mora - Instagram
El presidente Petro refutó el posible regreso de la unidad policial que fue reemplazada por otra unidad de diálogo - crédito Presidencia de Colombia/Captura de Pantalla Jorge Mora - Instagram

El general en retiro Jorge Eduardo Mora López fue designado por el presidente electo Abelardo de la Espriella como ministro de Defensa Nacional.

El anuncio fue dado por el futuro mandatario nacional en sus redes sociales oficiales, con el propósito de recuperar la autoridad del Estado, fortalecer la moral de la fuerza pública y restablecer el control territorial en las regiones más afectadas por la violencia, así como un reconocimiento al trabajo de las Fuerzas Militares y de Policía.

El nombramiento generó diferentes reacciones en el país. Algunos resaltaron la llegada del oficial retirado a la cartera de seguridad, manifestando la necesidad de detener la ofensiva de los grupos armados ilegales. No obstante, hubo otros que lo criticaron, al considerar que su llegada podría generar temores en la población civil.

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Ese fue el caso del presidente Gustavo Petro que, en una extensa publicación en su cuenta de X, rememoró que el general (r) Mora López fue uno de los altos oficiales que salieron en el primer remezón militar, registrado en septiembre de 2022.

Serán dirigidos por alguien al que saqué del ejército por las acusaciones de cobrarle dinero a los viáticos e ingresos que ganaban sus subalternos”, expuso Petro en sus redes sociales.

El actual mandatario nacional emitió sus críticas al nuevo funcionario, recordando que el 20 de julio será la fecha en la que hará su despedida oficial de las Fuerzas Militares.

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Regreso del Esmad

Posteriormente, se refirió a una de las declaraciones de Mora López en la que no descartó la derogatoria del decreto que creo la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo) en reemplazo del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).

“Se van a derogar una serie de decretos que le ataban las manos a la fuerza pública, el 003 que acabó con el Esmad y prácticamente dejó sin herramientas, dentro del marco de los derechos humanos e internacional humanitario, la aplicación de la fuerza”, indicó Mora en diálogo con Noticias RCN.

Ante ello, el presidente Gustavo Petro salió en defensa del decreto adoptado tras el estallido social de 2021, y consideró que el cambio de las unidades policiales fue, en su visión, para generar una nueva concepción en la sociedad colombiana.

Hablan de cambiar el UNDEMO por el ESMAD, no es un cambio de nombre, sino de concepción. El ESMAD no se hizo para capturar criminales sino para actuar en el conflicto social”, recalcó el jefe de Estado.

A su vez, el mandatario colombiano reveló que esta modificación redujo los intereses de violencia en el territorio colombiano, por lo que un posible regreso del Esmad, para Petro, se consideraría como una amenaza a la ciudadanía.

Yo bajé, como ningún gobierno, la violencia del estado contra la población civil en conflicto, porque soy un demócrata y respeto los derechos humanos. La amenaza que se lanza es contra la población civil no contra los delincuentes”, subrayó.

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