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Enrique Gómez pidió investigaciones tras suspenderse la migración tecnológica en Colpensiones: “Los de Petro siguen es robando”

El senador electo y líder de Salvación Nacional también denunció sobrecostos millonarios en la contratación

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Enrique Gómez señaló sobreprecio en migración de datos de Colpensiones y amplío cuestionamientos a otras entidades - crédito @Enrique_GomezM/X

El senador electo y líder de Salvación Nacional, Enrique Gómez, cuestionó públicamente la gestión de Colpensiones tras la decisión de pausar la migración de su base de datos principal.

En un video difundido en la red social X, Gómez aseguró que la suspensión del traslado tecnológico no respondió a criterios de transparencia, sino a la incapacidad de la unión temporal contratada por la entidad para ejecutar el proceso. Según explicó, la medida se tomó a solo un día del vencimiento del plazo estipulado para la migración.

El dirigente sostuvo que el contrato adjudicado por Colpensiones representó un sobrecosto considerable frente a la propuesta de IBM, la empresa que previamente operaba el centro de datos.

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“Ese contrato costó 60 mil millones de pesos de más a lo que cotizó IBM”, afirmó Gómez, quien remarcó que la decisión administrativa carecía de sustento técnico.

De acuerdo con el propio senador electo, “el cartel del software no se detiene”, en referencia a lo que considera un patrón de irregularidades en la contratación pública de plataformas tecnológicas.

Enrique Gómez afirmó sobre presuntas irregularidades en Colpensiones y cuestionó millonario contrato tecnológico - crédito @Enrique_GomezM/X
Enrique Gómez afirmó sobre presuntas irregularidades en Colpensiones y cuestionó millonario contrato tecnológico - crédito @Enrique_GomezM/X

En su pronunciamiento, Gómez amplió las denuncias hacia otras entidades estatales, entre ellas la Aerocivil. “Un software que ya había sido cotizado a la entidad en 400 millones de pesos lo quieren hoy contratar por 12 mil millones de pesos”, señaló, alertando sobre un incremento injustificado en los costos de adquisición tecnológica.

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Dicha situación habría provocado la salida del secretario general de la Aerocivil y de una abogada que, según sus palabras, se negó a participar en la operación.

Tras lo anterior, el senador electo vinculó a funcionarios del gobierno de Gustavo Petro en estos hechos. “Los de Petro lo que siguen es robando, robando en la Aerocivil, en Colpensiones”, expresó en su declaración. Además, advirtió sobre posibles irregularidades en el Fondo Nacional del Ahorro y citó el fracaso en la implementación del nuevo software de Positiva, la aseguradora estatal.

Gómez anunció que abordará estos temas en profundidad durante la semana. “En el empalme anticorrupción vamos a recoger la evidencia y los vamos a judicializar a todos esos que han robado al erario público”, enfatizó.

El líder del Movimiento de Salvación Nacional es uno de los líderes de la oposición. Colprensa
Enrique Gómez: “El cartel del software no se detiene” en contratos públicos de entidades nacionales - crédito Colprensa

Esto dijo Colpensiones sobre la suspensión de datos: “No ha sido cancelada”

La Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, comunicó a la ciudadanía el 30 de junio de 2026 que se suspendía de manera temporal la migración de su centro de datos, parte del proyecto de modernización tecnológica de la entidad.

El organismo explicó que la medida busca garantizar la continuidad en la atención y normalizar la prestación de los servicios para todos los usuarios.

Según la entidad, la decisión se tomó preventivamente con el fin de restablecer la operación habitual de los canales de atención, permitiendo que los ciudadanos puedan acceder a los trámites y servicios sin alteraciones.

“La migración del Centro de Datos no ha sido cancelada”, aclaró Colpensiones, e informó que el proceso sería retomado el 4 y 5 de julio, bajo los protocolos técnicos y las ventanas operativas previstas para este tipo de actividades.

Colpensiones - crédito Colpensiones
Colpensiones suspendió temporalmente la migración de su Centro de Datos para garantizar atención - crédito Colpensiones

La administradora aseguró que la suspensión no afecta la operación de los 81 puntos de atención Colpensiones (PAC), que continúan funcionando en todo el país.

Los PAC permanecen disponibles para brindar orientación y asesoría a quienes requieran información sobre sus derechos y trámites. De acuerdo con la entidad, “estos puntos están habilitados para atender a la ciudadanía con normalidad”.

Colpensiones reiteró que la migración forma parte de su estrategia de fortalecimiento tecnológico y que el procedimiento se desarrolla bajo estrictos estándares de seguridad, integridad y confiabilidad de la información. “Estas labores no comprometen la información de los colombianos ni los recursos administrados por la entidad”, enfatizó la administradora en su comunicado.

El proceso de actualización tecnológica se realiza con el acompañamiento de equipos especializados y bajo la supervisión de autoridades competentes, siguiendo los lineamientos establecidos para este tipo de intervenciones.

Colpensiones reafirmó su compromiso con la prestación de servicios seguros, estables y confiables, y se comprometió a informar oportunamente cualquier novedad relevante sobre este proceso.

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