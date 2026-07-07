Colombia

Centro Democrático aseguró que Gustavo Petro cierra su gobierno “atentando contra la institucionalidad” por desconocer al presidente electo

En el mismo mensaje, la colectividad reclamó controles institucionales y fijó posición frente a la nueva administración

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Ilustración acuarela de Gustavo Petro con gafas y mano derecha levantada, Abelardo de la Espriella con traje y brazos cruzados, y logo Centro Democrático.
El presidente Gustavo Petro realiza un gesto de negación ante Abelardo de la Espriella en una ilustración estilo acuarela, con el logo del partido Centro Democrático - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

En plena escalada de choques políticos tras la elección de Abelardo de la Espriella como el nuevo mandatario de Colombia, el Centro Democrático acusó al presidente Gustavo Petro de “cerrar su gobierno atentando contra la institucionalidad” al desconocer al mandatario electo “sin pruebas de fraude”, según un mensaje difundido por la colectividad en su cuenta de X.

En la publicación, el partido sostuvo que estos señalamiento los hace “sin pruebas de fraude, al presidente y vicepresidente electos legítimamente”.

El pronunciamiento vinculó la postura del Ejecutivo con el proceso de transición de gobierno. “Este boicot democrático es una evasiva al empalme para ocultar que las cuentas de su gestión no cuadran”, afirmó la colectividad.

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En el mismo mensaje, el Centro Democrático reclamó controles institucionales y fijó posición frente a la nueva administración: “El país exige transparencia, es por ello que respaldamos firmemente la decisión del presidente electo, Abelardo de la Espriella, y llamamos a los poderes públicos a garantizar el cumplimiento de la ley”.

En plena escalada de choques políticos tras la elección de Abelardo de la Espriella como el nuevo mandatario de Colombia, el Centro Democrático acusó al presidente Gustavo Petro de “cerrar su gobierno atentando contra la institucionalidad” - crédito @CeDemocratico/X
En plena escalada de choques políticos tras la elección de Abelardo de la Espriella como el nuevo mandatario de Colombia, el Centro Democrático acusó al presidente Gustavo Petro de “cerrar su gobierno atentando contra la institucionalidad” - crédito @CeDemocratico/X

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