Colombia

José Manuel Restrepo, además de liderar el equipo de empalme del gobierno De la Espriella, salva matrimonios con su esposa en retiros espirituales para parejas

El vicepresidente electo y su compañera de vida, Tatiana Céspedes, también dedican parte de su tiempo a ayudar a restaurar relaciones, por fuera del ámbito político

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Los "Encuentros religiosos" han ayudado a varias relaciones de pareja para evitar que se divorcien - créditos @jmrestrepoa/IG | @tatianacespedesa/IG

Más allá de su trayectoria en la administración pública, José Manuel Restrepo, vicepresidente electo de Colombia, ha dedicado más de veinte años a acompañar parejas y familias en crisis. Este detalle, poco conocido hasta el momento, muestra un rol personal marcado por el servicio y la fe.

Así lo dio a conocer el líder del equipo de empalme de gobierno de Abelardo de la Espriella en una entrevista con Blu Radio, en la que compartió detalles de su labor como servidor en un grupo católico, donde impulsa el diálogo y el reencuentro entre parejas que atraviesan momentos difíciles.

“Soy un servidor en un grupo católico y para mi alegría, muchas de las familias se han manejado bien después de un momento difícil como pareja. Con mi labor se han recuperado familias y ver la alegría de los niños es una demostración de que vale la pena”, relató Restrepo, que aclaró que su función no es la de consejero, sino la de facilitador de conversaciones y testimonios.

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Cada tres o seis meses, Restrepo, junto a su esposa Tatiana Céspedes, organiza los llamados “Encuentros Religiosos”, espacios en los que busca dar soporte y esperanza a matrimonios en crisis.

El economista, que también fue ministro de Comercio y Hacienda en el gobierno de Iván Duque, dejó en claro que su vocación de servicio es la que define su vida, más allá del poder y los cargos. “A mí no me caracteriza el poder, me caracteriza el servicio y esta labor es parte de ello”, afirmó el vicepresidente electo al mismo medio radial.

La experiencia de Restrepo y su esposa Tatiana como acompañantes de familias ha estado marcada, a su vez, por el dolor personal.

Tres años atrás la pareja afrontó la tragedia de perder a su sobrina Ana María, un episodio que marcó a la familia.

La joven, estudiante de medicina, había terminado una relación que se tornó insostenible por los celos y la desconfianza. Tras la ruptura, y a pesar de los intentos de reconciliación por parte de su exnovio, Ana María fue víctima de un final trágico que enlutó a sus seres queridos.

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La despedida de Ana María coincidió con las celebraciones patrias en México. Su madre, Ximena Céspedes, y su esposo, devastados, enfrentaron la pérdida en medio del silencio y el dolor.

Tatiana y José Manuel, presentes en el funeral, acompañaron a la familia en ese momento de duelo, evidenciando que su compromiso con el apoyo a las familias va más allá de los encuentros religiosos y se materializa también en la solidaridad y el acompañamiento en la adversidad, destacó el portal Las2orillas.

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